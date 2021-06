Konzert Basslos glücklich: Das St. Galler Gioia Quartett spielte in der Lokremise mit weiblichem Esprit und Charme Beim Gioia Quartett hängt der Himmel voller Geigen; Bratsche und Cello werden nicht benötigt. In der Reihe «Sonntags um 5» hatten die Musikerinnen des Sinfonieorchesters St. Gallen Preziosen für vier Geigen im Programm – darunter auch eine Uraufführung von Stéphane Fromageot.

Frauenpower mit vier Geigen: Das St. Galler Gioia Quartett alias Iryna Gintova, Yuko Ishikawa, Barbara Hürlimann und Olga Stepien. Bild: PD

Manchmal hängt der Himmel wirklich voller Geigen. Da braucht es zur Seligkeit des Musizierens für einmal keine erdige Tiefe, kein Cello, keinen Bass, der mitmischt – nicht einmal eine Bratsche. Solche Kammermusik-Preziosen haben Iryna Gintova, Barbara Hürlimann, Yuko Ishikawa und Olga Stepien für ihren Auftritt in der Reihe «Sonntags um 5» vorgestern in der Lokremise hervorgeholt und zum Funkeln gebracht.

Doch damit nicht genug. Um die Neugier auf die ungewöhnliche Quartettbesetzung mit vier Violinen zu erhöhen und deren Reize vollends auszuspielen, haben die Musikerinnen des Sinfonieorchesters St. Gallen zudem ein neues Werk in Auftrag gegeben: bei Stéphane Fromageot, 1971 in Paris geboren, selbst ursprünglich Geiger und seit vielen Jahren Studienleiter und Dirigent am Theater St. Gallen.

Venezianisch maskiert, französisch verspielt

Man kann es als lustvolle Maskerade betrachten, dass die vier Gioia-Frauen ihr Programm «Carnaval de Venise» betitelt haben. Sicher, die gleichnamige Fantaisie brillante von Charles Dancla mit ihren wonnig virtuosen Variationen führte tatsächlich ins bunte Treiben des Karnevals von Venedig. Das Quartett für vier Violinen op. 98 von Richard Hofmann stellte ein quicklebendiges, gepflegtes Geplauder unter Gleichgesinnten an den Beginn des Konzerts.

Die dominante Musiksprache aber war französisch an diesem prachtvollen Sommernachmittag: in schillernd schönen Farbtönen, elegant pulsierenden Rhythmen, knackigen Pizzicati. Mal schwärmerisch, nie schwülstig, immer auf geistreiche Art verspielt.

Eine Uraufführung, die man gleich nochmals hören will

Stéphane Fromageots am Sonntag uraufgeführtes Quartett für vier Violinen ist ein Werk, das die Musikerinnen technisch vielseitig fordert, sie aber auch blendend in Szene setzt; ein Werk, das dem Publikum schon beim ersten Kennenlernen freundlich und charmant entgegenkommt. Eines, das man anschliessend gern ein zweites Mal hören würde. Erfreulich auch, dass unterdessen wieder rund 130 Personen im Saal 1 der Lokremise Platz nehmen dürfen und fast so viele zum Konzert kamen. Sonnig und warm war es schliesslich noch lang genug an diesem Sommertag.