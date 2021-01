Kolumne Briefe von Christoph Keller: «Wir wollen da raus! Schreiben aus der Exklusion» – Monat 6/12 Der St.Galler Autor Christoph Keller schreibt in seinem neuen Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» schonungslos über seine fortschreitende Muskelkrankheit und öffnet damit Nicht-Behinderten die Augen. Darum geht es ihm auch in seinem monatlichen Blog, in welchem der Autor Briefe an Schweizer Persönlichkeiten schreibt. Heute: der Schnee.



An den Schnee,

postlagernd

St. Gallen, am 21. Januar 2021

Lieber Schnee



Am Schönsten hat Dich Bruegel gemalt, immer wieder, am allerschönsten im Werden, als Schneefall: Jenes Bild, «Die Anbetung der Könige im Schnee» von 1563 hängt in Winterthur. Die Musik dazu hat, scheint mir zumindest, Ravel mit seiner unerträglich schönen Pavane geschrieben. Und das bist Du für uns geworden, lieber Schnee: unerträglich schön.

«Die Anbetung der Könige im Schnee» von Peter Bruegel befindet sich in der Sammlung Oskar Reinhart Am Römerholz in Winterthur.

Bild: PD

Denn kaum legst Du Dich so ruhig, so friedlich, so beruhigend über alles hin (auch wenn Du, wie in Bruegels Bild, immer die Möglichkeit eines Sturms andeutest), schon wollen wir Dich wieder loswerden, egal wie schön wir Dich finden. Das heisst, es gibt schon Plätze, wo wir Dich haben wollen (wenn auch lieber nicht zu viel von Dir).

Bestimmt forschen eifrige Wissenschafter daran, wo wir es schneien lassen können, und wie viel. Auf die Baumwipfel und die Skipisten, weniger aber auf die Strassen, die zu jenen führen, und schon gar nicht vor unseren Garagentoren, wo Du uns mächtig im Weg liegst und bei unsachgemässen Schneeschaufeln zu Hexenschüssen führen kannst.

Dabei ist es doch das, was Du uns geben willst, lieber Schnee: Zeit. Die Baum- und die Berggipfel wissen, wie man damit umgeht, Tiere wissen es, Pflanzen auch, wir Menschen aber müssen es wieder lernen. Daher möchte ich mich an dieser Stelle für meine Spezies entschuldigen: Ich weiss auch nicht, weshalb wir immer weniger Geduld mit Dir haben. Vielleicht, weil wir immer weniger Geduld mit uns haben.

Für viele ist Deine weisse Pracht aber nicht nur Privileg. Wer sich durch dich drängen muss, weil er Hunger hat oder auf der Flucht ist oder weil sie anderen helfen muss, denen machst Du es schwer. Mir zeigst Du, gerade in schwermütigeren Momenten, die sich in diesen pandemischen Zeiten häufiger melden, meine Grenzen noch deutlicher auf. Bei aller weissen Pracht sehe ich auch, was ich alles mit Dir nicht anstellen kann.

Das schönste an Dir, lieber Schnee, ist die weisse Stille, die Du verbreitest. An die will ich anknüpfen. Das sollten wir alle. Da legt sich auch eine Ruhe über mich, schon kann ich mich besser in Geduld üben. Wie wäre es denn, denke ich da, lebten wir in einer ganz anderen Gesellschaft, einer, die Dich einfach liegen lassen würde, bis Du Dich wieder von selber verabschiedest? Noch mehr feierliche Stille, die nicht nur gefahrlos ist, sondern erst noch das Leben feiert.

Ich weiss, ich bin naiv, frage mich aber, weshalb es so viel gescheiter ist, möglichst sofort auf Dir ins Rutschen zu kommen, gar zu einer Blechlawine zu werden. Wer nicht naiv ist, kann sich auch kein anderes Leben vorstellen. Und träumen wird man ja dürfen, gerade wenn man eingeschneit wird.

Ich warte also, wie immer ein bisschen länger als die meisten anderen, bis auf den Gehsteigen auch die Rampen freigepfadet sind und ich auch wieder ungehindert unterwegs sein kann. Vorerst aber geniesse ich diese geschenkte Zeit, die ich diesem natürlichen Zustand, den ich auch als Exklusion missverstehen könnte, verdanke, schaue Bruegel, höre Ravel und tauche tief und tiefer in Deine wohltuende Stille ein.



Melde Dich bald wieder.

Herzlich

Christoph