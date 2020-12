Kolumne Briefe von Christoph Keller: «Wir wollen da raus! Schreiben aus der Exklusion» – Monat 5.2/12 Der St.Galler Autor Christoph Keller schreibt in seinem neuen Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» schonungslos über seine fortschreitende Muskelkrankheit und öffnet damit Nicht-Behinderten die Augen. Darum geht es ihm auch in seinem monatlichen Blog, in welchem der Autor Briefe an Schweizer Persönlichkeiten schreibt. Heute: Zweiter Brief an Klaus Schwab, Gründer und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums WEF.



Am 10. Dezember 2020 hat Christoph Keller seinen ersten Brief an Klaus Schwab geschrieben und postwendend eine Antwort erhalten. Nun hakt er nach und nimmt den WEF-Gründer beim Wort. Dieser hat dem Autor angeboten, ihm eine Stimme zu geben.



An Herrn Professor Klaus Schwab

Gründer und Vorsitzender des WEF

Route de la Capite

1223 Cologny

St. Gallen, am 30. Dezember 2020

Sehr geehrter Klaus Schwab

Danke sehr für Ihre gute Antwort: Sie haben mein Buch nicht nur rasch, sondern auch genau gelesen. Solange die Löwen nicht schreiben lernen, wird jede Geschichte die Jäger verherrlichen. Das war der Titel der Poetik- und Literaturvorlesungen der Universität St. Gallen, die ich im vergangenen Herbst gab: Jeder Mensch muss mit seiner eigenen Stimme sprechen können, einen demokratischeren Gedanken gibt es nicht. Auch gibt es wenige Gedanken, die so dürftig umgesetzt werden, auch in Demokratien.

Klaus Schwab.

Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Was gerade in der Debatte um Behinderung, so sie denn überhaupt stattfindet, fehlt, ist die Nachhaltigkeit. Mir fällt schon viel zu lange auf, dass «Behinderung» zwar sporadisch thematisiert wird, oft aber nur, weil es wieder einmal fällig ist, nicht aber, um das Thema zu normalisieren.

Sporadisch ist das Gegenteil von nachhaltig, damit erleichtern wir unser Gewissen. Erst aber wenn Behinderung als normal, nicht als Problem, wahrgenommen wird, haben wir das demokratische Ziel erreicht. Und was ist normal? Alles, was wir nachhaltig sichtbar machen. Darüber müssen wir debattieren, bis es nicht mehr notwendig ist.

Sie wollen meiner Stimme Ihr Megafon geben: Diese Gelegenheit nehme ich gerne wahr. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dem Forum vom Schicksal meines kürzlich verstorbenen, mehrfach behinderten Bruders zu erzählen, denn es geht uns alle an; denn lernten wir wieder zu hören und zu sehen, was sich hinter den Türen, die wir nicht öffnen wollen, abspielt, es ginge uns allen besser, als Individuen und als Gesellschaft.

Michael aber wurde mehr und mehr in die Exklusion gedrängt. So fein spielten diese Mechanismen, dass er dies schliesslich auch noch befürwortet hat: Immer weniger wollte er sich zeigen. So schlimm steht es um unsere Gesellschaft. Um James Baldwin zu paraphrasieren: Du bist nur ein invalider – «untauglicher», «unnützer» – Mensch, wenn du glaubst, was man dir dauernd einredet.

Hoffentlich hatten Sie gesunde Festtage. Ich freue mich, wieder von Ihnen zu hören.

Mit herzlichen Grüssen

Christoph Keller

St. Gallen, am 10. Dezember 2020

Sehr geehrter Klaus Schwab



Als ich mir die WEF-Website angeschaut habe, bin ich aus dem Staunen kaum heraus gekommen: So viel über «Behinderung», über «Inklusion»! Da finde ich die vielversprechende Schlagzeile: «Disability inclusion isn’t a tick-off excercise». Gar auf eine COVID-Tafel für Menschen mit Behinderung stosse ich. Und den Hinweis, dass einer von sieben Menschen weltweit eine Behinderung hat. Macht eine Milliarde. Irgendwo wird gar genauer gerechnet: Macht 1.3 Milliarden Menschen, die mit Einschränkungen auf unserem Planeten leben, kleineren oder erheblicheren. Menschen, die gefördert werden müssen, die integriert werden sollen. Chapeau, kann ich da nur sagen.

Das ist nicht die Vorstellung, die ich vom WEF habe. Denke ich an das WEF, kommen mir Milliardäre, Politiker und Medienstars (immer weniger sich ausschliessende Kategorien) in den Sinn, die mit Absperrungen und dem wuchtigen Einsatz des Schweizer Militärs inklusive Luftraumsicherung vor den Schweizern geschützt werden müssen. Mir kommen die zahllosen Privatjets in den Sinn, welche die 0.1 Prozent aus aller Welt einfliegen, die geschwärzten Fensterscheiben der gepanzerten Limousinen, in denen sie in die Berge gefahren werden. Mir kommt ein Dorf in den Sinn, das mit einer absichtlich ausgelösten Lawine von der übrigen Welt abgetrennt wird.

Herr Schwab, Sie haben eines der überzeugendsten Symbole für Exklusion geschaffen, gehegt und gepflegt. Nun befinden Sie sich in einer Dürrenmattschen Situation, der Schwierigkeit nämlich zu beweisen, Ihre Welt der Exklusion sei eigentlich eine der Inklusion. Wie, dies meine Frage, können Sie sich da noch glaubwürdig für Menschen mit Behinderungen, für Inklusion einsetzen?

Ich gehöre selber zu jenen, die aufgrund einer schweren Behinderung – Spinale Muskelatrophie vom Typ III, eine progressive neuromuskuläre, genetische Erkrankung – systematisch ausgeschlossen werden. Mein jüngstes Buch, das ich Ihnen mit diesem Schreiben überreiche, handelt davon. Es heisst« Jeder Krüppel ein Superheld: Splitter aus dem Leben in der Exklusion». Ich würde mich freuen, wenn Sie die Zeit fänden, es zu lesen – ich höre immer wieder, mein Buch sei ein Augenöffner in Sachen Inklusion – und bin gespannt auf Ihre Antwort auf meine Frage.

Frohe Festtage und anhaltende Gesundheit wünscht Ihnen und Ihrem Team

Christoph Keller



Klaus Schwab kann sich vorstellen, Christoph Keller eine Stimme zu geben. Bild: PD

Klaus Schwab, Gründer und Vorsitzender des World Economic Forum, zeigt sich vom Schicksal Christoph Kellers sehr berührt, ebenso vom Lesen seines Buches. Schwab hofft, dass sich der Autor auch weiterhin zum Wohle der Behinderten einsetzt. Und bietet ihm an, ihm dabei eine Stimme zu geben. (gen)