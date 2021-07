Kolumne Briefe von Christoph Keller: «Wir wollen da raus! Schreiben aus der Exklusion» – Monat 11/12 Vor bald einem Jahr hat der St.Galler Autor Christoph Keller sein neues Buch «Jeder Krüppel ein Superheld» veröffentlicht. Wie Keller darin über seine fortschreitende Muskelkrankheit schreibt, ist einzigartig; er öffnet damit Nicht-Behinderten die Augen. In seinem monatlichen Blog schreibt Keller Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Heute an die Nationalmannschaft und deren Trainer Vladimir Petkovic.



St. Gallen, am 8. Juli 2021

Sehr geehrter Vladimir Petkovic

Liebe Nationalelf



Nationaltrainer Vladimir Petkovic.

Bild: Urs Lindt / freshfocus

In der sympathischen Schmonzette «Notting Hill» sitzt eine Frau in einer wichtigen Nebenrolle einfach so im Rollstuhl. Mit dem saloppen «einfach so» meine ich, dass sie als normaler Mensch wahrgenommen wird und nicht, weil ihre Behinderung im Film eine Funktion hat. Warum mich das begeistert? Weil das wahre Integration ist. Es ist nicht Thema des Films, es ist einfach so, weil es normal ist. Und das in einer romantischen Komödie von 1999.

Zwanzig-plus Jahre später kann es sich keine (Netflix)Serie mehr leisten, nicht stets die ganze Vielfalt, also das, was uns Menschen aus- und so besonders macht, zu zeigen. Sie zu zelebrieren. Das kam nicht über Nacht.

Früher war klar, im Horrorstreifen kommt der Schwarze als erster dran, und im Thriller war der Typ im Rollstuhl der Bösewicht.

Als das nicht mehr akzeptabel war, wurde es gesellschaftspolitisch, der «Andere» hatte eine Funktion, musste für sein Anderssein exemplarisch herhalten. Dagegen haben sich die Afroamerikaner erfolgreich gewehrt, wollten sich doch nicht nur öffentlich aufzutreten, um ihr Schwarzsein (den Weissen) zu erklären.

Und bald musste jede weisse Familie mindestens eine schwarze Freundin haben und vielleicht einen Sohn mit MS oder eine lesbische Tante, während sich mittlerweile das schwarze Paar Freunde leistet, die weiss sind. Kürzlich rollte in einem «Tatort» gar ein Anwalt im Rollstuhl daher – und war einfach nur Anwalt. Das ist sichtbar gemachte Diversität. Das ist normal. Das ist unser wahres, vielfältiges Leben.

Die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft in ihrer ganzen Vielfalt.

Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Und dafür, dass Sie, lieber Trainer, liebe Nati, in über die Jahrzehnte stetig «diverser» werdender Aufstellung, bei dieser so wichtigen Entwicklung mitgeholfen haben – dafür möchte ich Ihnen sehr herzlich danken.

Was Sie sich alles an rassistischen Sprüchen anhören müssen, vor allem wenn ein Match nicht gelingt und «wir Schweizer» nicht gewonnen haben, das dürfte enorm weh tun.

Hoffentlich fallen die Fallzahlen wie jene des Virus. Kostenlos ist das alles nicht zu haben, doch jeder Spiel bringt uns weiter. Aber normaler haben Sie uns alle gemacht. Was für eine Leistung. Tor!!!!!

Viel ist gerade die Rede von euch Nati-Superhelden. Übertrieben? Nicht für mich. Ich habe kürzlich ein Buch veröffentlicht, das uns alle zu Superheldinnen und Superhelden erklärt: «Jeder Krüppel ein Superheld: Splitter aus dem Leben in der Exklusion». Ich schicke Ihnen allen ein Exemplar, auch wenn ich darauf vermutlich vom Chefredaktor dieser Zeitung angemahnt werde, war doch die Idee mit jedem Brief nur ein oder zwei Exemplare zu verschicken. Wer aber kann es mir in meinem elften Offenen Brief – geradezu einem Fanbrief von Superheld zu Superhelden! – verüblen, wenn ich es mir nicht verkneifen kann, aus dem Vollen zu schöpfen, wenn es um Sie Elf+1 geht!

Nun kann ich trotz meines radikalen Wunsches nach wahrer Inklusion dennoch nicht gut von Ihnen verlangen, bei den nächsten Spielen zum Beispiel auch Menschen in Rollstühlen oder mit Sehbehinderungen mitmachen zu lassen.

Vorstellen aber möchte ich mir, dass unser Nationalteam in seiner wunderbaren Vielfalt alle Anderen mitspielt und mitrepräsentiert.

Dass jenseits des Spielfeldes Menschen mit Behinderungen die Chancen zum Mitarbeiten gegeben wird. Dass wir alle sichtbarer gemacht werden. Dass Formen gefunden werden können, dies umzusetzen und zu feiern. Denn was wir immer wieder sehen, wird uns eines Tages – bei Ihrer Reichweite bald – normal vorkommen.

Auf zum WM-Titel 2022!

Es dankt Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz und grüsst Sie sehr herzlich

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer, Natifan

