Kinotheater Ein Hochstapler und eine fesselnde Ein-Mann-Show: So war der zweite Kultursonntag im Wattwiler Kino Passerelle «Theater im Kino» heisst die Veranstaltungsreihe des Kinos Passerelle und des Ring Theaters Mosnang. Von März bis Oktober laden sie fünfmal zu Kultursonntagen ein, die eine Theater- und eine Filmvorstellung zum selben Thema verbinden. Der zweite Sonntag der Reihe widmete sich dem Buch «Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» von Thomas Mann.

Das Publikum hing am Sonntag an Volker Ranischs Lippen. Bild: PD/ Yanick Hug

«Heute gehen wir unter die Hochstapler – zumindest literarisch.» Mit diesen Worten machte Geschäftsführer Peter Bötschi am Sonntag das Publikum im Wattwiler Kino Passerelle neugierig auf die zweite «Theater im Kino»-Veranstaltung. An fünf «Kultursonntagen» bietet das Kino zusammen mit dem Ring Theater Mosnang den Besuchenden die Möglichkeit, sich mit deutschsprachigen Literaturklassikern oder historischen Figuren auseinanderzusetzen.

Letzten Sonntag stand an der zweiten Vorstellung dieser Reihe das Buch «Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» des deutschen Autoren Thomas Mann im Mittelpunkt – vormittags mit einem Theaterstück, abends mit einer Filmvorführung.

Der Text ist nur Requisite

Nur ein kleines Podest, zwei Scheinwerfer, ein runder Bartisch und ein gut gefülltes Weissweinglas steht für den ersten Teil vor der Leinwand. Gespannt und gut gelaunt – immerhin gab es davor Kafi, Gipfeli und Panettone – wartet das Publikum im kleinen Kinosaal bis die Uhr 10.30 Uhr anzeigt. Dann betritt Schauspieler Volker Ranisch elegant im Nadelstreifenanzug die Bühne und beginnt seine «Lesung», wie es Bötschi davor angesagt hatte.

Seinen Text hielt der Schauspieler während der Vorstellung wie eine Requisite in Händen, um gewisse Szenen nachzustellen – nicht aber, um davon abzulesen. Bild: PD/ Yanick Hug

Von einer Lesung kann aber keine Rede sein. Komplett auswendig, mit einfachen Gesten, den richtigen Pausen und Betonungen an den richtigen Stellen und viel Schalk schafft es der Schauspieler, das spürbar zu machen, was sich zwischen den Zeilen, zwischen den langen, verschachtelten Sätzen des Autors versteckt. Der vollgeschriebene Papierstapel in seinen Händen dient eher als Requisite.

Es ist gar nicht möglich, nicht an seinen Lippen zu hängen. So, dass man gar nicht merkt, dass wie im Flug eineinhalb Stunden vergehen, in denen Ranisch die Geschichte von Felix Krull erzählt, dem ärmlichen jungen Mann, der im Paris des frühen 20. Jahrhunderts vom Hotelangestellten zum Hochstapler wurde.

Diskussion und Suppe

Baff von der Ein-Mann-Show wird man schliesslich in die Pause entlassen. Alle fragen sich dabei dasselbe: Wie kann Ranisch sich so viel Text merken und ihn bei dieser komplexen Sprache auch noch verständlich vortragen? Die Antwort darauf liefert Ranisch in der anschliessenden Diskussion mit Hansruedi Kugler, Kulturredaktor bei CH Media, gleich selbst:

«Egal wie lange ein Satz bei Thomas Mann ist: Ein Wort ist essenziell und auf dieses steuerst Du zu. Der Rest ist Rampe!»

Geübt habe er jeweils in dunklen Räumen oder im Zug – stets in Bewegung. Ranisch erzählt gerne amüsante und äusserst detailreiche Geschichten über sich und Thomas Mann. Kugler hingegen hat es in der knapp 40 minütigen Diskussion nicht leicht, pointierte Antworten von ihm zu bekommen. Schliesslich gibt er sich geschlagen. Das Mittagessen ruft.

Volker Ranisch und Hansruedi Kugler bei der Diskussion des Theaterstücks und Thomas Manns Buch. Bild: PD/ Yanick Hug

Auch darum hat sich das Kino Passerelle gekümmert. Um 13 Uhr wird Suppe serviert. Damit beginnt die grosse Pause. Um 17 Uhr ist schliesslich die gleichnamige, deutsche Verfilmung des Buches von 2021 zu sehen.

Dabei freut man sich über jeden Dialogfetzen, den man bereits in Ranischs Vorstellung gehört hat, und runzelt über jegliche Abweichungen des Films vom Buch verwundert die Stirn - schliesslich fühlte man sich nun wie eine Kennerin. Ein anderes, tiefgreifenderes Kinoerlebnis zu bieten, ist den Veranstaltern damit definitiv gelungen.