Kinderliteratur Schräg gedacht ist halb gewonnen: Zwei Ostschweizerinnen stehen auf der Shortlist zum Kinder- und Jugendbuchpreis 2022 «Moni heisst mein Pony» ist nicht das erste gemeinsame Buch der Thurgauer Autorin Andrea Gerster und der St.Galler Künstlerin Lika Nüssli - aber das erste, das für den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis nominiert ist, neben vier weiteren Titeln. Wer das Rennen um den mit 20 000 Franken dotierten Preis macht, wird an den Solothurner Literaturtagen im Mai bekanntgegeben.

Eine Illustration von Lika Nüssli aus "Moni heisst mein Pony": Das SJW-Heft steht auf der Shortlist zum Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis. Illustration: Lika Nüssli

Ist das überhaupt Literatur, ist es ein Buch? Dafür ist «Moni heisst mein Pony», das neueste Werk aus der Kreativküche der Freidorfer Autorin Andrea Gerster und der St.Galler Künstlerin Lika Nüssli, beinahe zu leicht. Ein Heft nur, vierzig Seiten dünn, und auf diesen ist viel Luft - zum Weiterdenken, Innehalten, Kopfschütteln oder zum Wiedererkennen eigener Gedankenketten oder Wortbohrungen.

Die Thurgauer Autorin Andrea Gerster. Bild: Andrea Stalder

Die St.Galler Künstlerin Lika Nüssli. Bild: Tobias Garcia

Die Texte und die mit Farbflecken unterlegten Zeichnungen für Leserinnen und Leser ab neun haben etwas Frisches, Hingeworfenes; man merkt ihnen an, dass beide Künstlerinnen regelmässig performen: mit Spoken Word und Livezeichnen. Aber auch, dass Andrea Gerster und Lika Nüssli wissen, was Lust zum Lesen weckt, zum Blättern und Betrachten.

Urs, die Wurst: Manchmal ist das Leben gemein. Aber man kann auch darüber lachen und Wortkunst daraus machen. Illustration: Lika Nüssli

Während Comics, «Graphic Novels» in den letzten Jahren immer häufiger auf Shortlists für Kinder- und Jugendliteraturpreise standen (und auch zu den Siegern zählten, etwa Martin Panchauds «Die Farbe der Dinge», das letztes Jahr den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis erhielt), ist Spoken Word in Buch- oder Heftform noch immer eine Ausnahme.

Nah an der Erlebniswelt von Kindern und Jugendlichen

Nun aber steht «Moni heisst mein Pony» auf der Shortlist zum Schweizer Kinder- und Jugendliteraturpreis - neben vier Bilderbüchern, vorwiegend Debüts. «Die abwechslungsreichen, kurzen und kurzweiligen Texte bewegen sich nahe an der Alltags- und Erlebniswelt von Kindern und Jugendlichen; gekonnt und mit viel Fantasie verbinden sie das Mündliche mit dem Schriftlichen», schreibt die fünfköpfige Jury in der Begründung über das SJW-Heft der beiden Ostschweizerinnen, und fügt an:

«Die Freude am Spiel mit der Sprache ist in jeder Zeile spürbar, die Illustrationen setzen treffende Akzente. Entstanden ist eine erfrischende und originelle Literaturform.»

Kleine Herzli, grosse Herzli spielen eine wichtige Rolle - ohne Kitsch. Illustration: Lika Nüssli

Der Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis, dotiert mit 20' 000 Franken, geht jährlich an ein herausragendes Einzelwerk aus den Bereichen Bilder-, Kinder- und Jugendbuch. Auch Sachbücher oder Comics mit junger Zielgruppe können ausgezeichnet werden. Nominiert sind neben Lika Nüssli und Andrea Gerster der Tessiner Künstler und Journalist Tito Moccia für sein erstes Bilderbuch «Astor» (Verlag Antipodes), Johanna Schaible für «Es war einmal und wird noch lange sein» (Hanser Verlag), der Illustrator Walid Serageldine mit «Le voisin» (Verlag La Joie de lire) und Laura d'Arcangelo für «Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb» (Atlantis Verlag).

Der Preis unterstreicht die Bedeutung einer vielfältigen und lebendigen Kinder- und Jugendliteratur für die Lesemotivation von Kindern und Jugendlichen und würdigt Schweizer Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren sowie ihre Verlage.

Lesungen ab März 2022, Preisverleihung Ende Mai

Getragen wird die nationale Auszeichnung für Kinder- und Jugendbuchschaffende, die dieses Jahr zum dritten Mal vergeben wird, vom Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV, von den Solothurner Literaturtagen und vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM.

Im Rahmen der Solothurner Literaturtage werden am 28. Mai alle nominierten Titel vorgestellt und das Siegerbuch bekanntgegeben. Ab März sind in der gesamten Schweiz Lesungen mit den Autorinnen und Autoren sowie den Illustratorinnen und Illustratoren geplant.