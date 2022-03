Kantonsgericht St.Gallen Präparierter Cervelat in Scheune: Schuldspruch wegen versuchter Tierquälerei Ein Mann hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, er habe in seiner Scheune einen mit Metallstücken und Draht präparierten Cervelat ausgelegt. Die Berufung wurde abgewiesen. Der Beschuldigte wurde zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt.

Normalerweise wird ein Cervelat gebrätelt – dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, sie mit Metallstücken versetzt zu haben. Bild: Din Badara Ndiaye

Schuldsprüche wegen versuchter Tierquälerei und falsche Anschuldigung lautete das Verdikt des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens gegen einen 48-jährigen Schweizer. Ihm wurde vorgeworfen, er habe im September 2019 einen mit Metallstücken und Draht präparierten Cervelat in der von ihm verpachteten Scheune deponiert. Danach habe er bei der Polizei den Pächter als möglichen Täter genannt, damit er – im Wissen über seine Nichtschuld – von den Strafbehörden verurteilt würde.

Der Beschuldigte sah sich zudem mit dem Vorwurf konfrontiert, dass er durch das Deponieren des präparierten Cervelats Wildtiere gefährdete, welche ohne grössere Probleme in die Scheune gelangen könnten. Der Scheunenbesitzer habe zumindest in Kauf genommen, dass ein Tier beim Fressen der Wurst qualvoll verendet wäre.

Experiment mit Handschuhen, Helm und Cervelat

Am Kantonsgericht St.Gallen wollte der Beschuldigte einen Freispruch von Schuld und Strafe erwirken. Er machte vor Schranken von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern, und überliess die Argumentation für seine Unschuld dem Verteidiger. Dieser stellte den Antrag, vor dem Richtergremium demonstrieren zu dürfen, dass eine fremde DNA-Spur bewusst auf einen Gegenstand transferiert werden kann oder sich aber bereits am Ort befindet, wo der Gegenstand später zu liegen kommt.

Das Kantonsgericht liess sich auf das Experiment ein und so erklärte der Verteidiger mit Hilfe von Arbeitshandschuhen, einer Kappe, einem Helm und einem Cervelat, dass die gefundene DNA des Beschuldigten auf der präparierten Wurst kein Beweis für die Schuld seines Mandanten sein müsse. Ausserdem stellte er den Antrag, es seien drei Auskunftspersonen zu befragen, welche bestätigen könnten, dass der Pächter schon vor der Laboruntersuchung gewusst habe, dass auf dem Cervelat die DNA seines Mandanten gefunden werde. Dieses Begehren lehnte das Gericht ab.

Schwelender Konflikt zwischen Besitzer und Pächter

In seinem Plädoyer betonte der Verteidiger, dass dem Vorfall ein schwelender Konflikt zwischen dem Besitzer und dem Pächter zugrunde liege. Zum Tatzeitpunkt sei das Pachtverhältnis bereits gekündigt gewesen, die Rückgabe der Scheune aber noch nicht erfolgt. Eines Morgens habe die Frau des Scheunenbesitzers im Freien zwei vergiftete Cervelats gefunden, die sie der Polizei überbracht habe. Erst eine Woche danach sei eine Hausdurchsuchung der Scheune angeordnet worden, bei der im Obergeschoss die mit Metallstücken versetzte Wurst gefunden worden sei.

Zwar habe sein Mandant bei der ersten Befragung angegeben, er sei schon länger nicht mehr in den verpachteten Räumen gewesen, jedoch eben nur, weil die Pachtrückgabe noch nicht erfolgt sei. In Tat und Wahrheit habe er immer wieder nach dem Rechten in der Scheune geschaut, weshalb seine DNA dort überall zu finden sei. Tatsache sei auch, dass er seine Arbeitsutensilien in einer für alle zugänglichen Werkstatt aufbewahre. Jedermann könne dort eine DNA-Spur auf einen Gegenstand transferieren. Ausserdem sei auffällig, dass nur auf der Aussenseite der Wurst, nicht aber auf den Metalldrähten im Innern entsprechende Spuren gefunden worden seien.

Kantonsgericht weist die Berufungsklage ab

Die Staatsanwaltschaft beantragte die Abweisung der Berufung, war aber an der Verhandlung nicht anwesend. In seinem Entscheid kam das Kantonsgericht St.Gallen ebenfalls zum Schluss, die Berufung abzuweisen. Damit wurde der Beschuldigte zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 120 Franken verurteilt.