AUF EINEN KAFFEE ... Die beiden Musiker Matthias und Rudolf Lutz gestehen: «Ja, wir sind, glaube ich, beide schon ein wenig Mimosen» Sie sind ganz unterschiedliche Musiker, der Saxofonist Matthias und der Organist und Dirigent Rudolf Lutz: Gemeinsam unterwegs sind die beiden Brüder immer wieder – seit ihrer St.Galler Jugendzeit und jetzt auch im reiferen Alter. Zweimal sind die Lutz-Brothers zu Jahresbeginn in der Region zu hören.

Musizieren seit ihrer Jugend zusammen: die Lutz-Brüder Matthias und Rudolf. Bild: Andri Vöhringer

Sie swingen elegant, sie klingen sehr gepflegt, sie kommen lässig improvisiert rüber: die 17 Nummern eines Livekonzerts 2019, versammelt auf einer CD der Lutz-Brothers. So nennen sich die beiden Brüder Matthias (in Uzwil) und Rudolf (in St.Gallen), 68 und 70 Jahre alt. Sensible Musiker sind sie, vielleicht sogar ein wenig Mimosen, wie sie beide zugeben.

Die Lutz-Brothers bei einem Konzert in Flawil. Quelle: Youtube

«Wir merken nicht, wer im Konzert Gas gibt, da ticken wir komplett ähnlich», sagt Rudolf Lutz. Ausgeglichener sei er heute und früher schneller explodiert, gibt der Organist und Dirigent zu, der sich in den letzten Jahren nicht nur mit seinen Massstäbe setzenden Interpretationen der Bach-Kantaten international einen Namen gemacht hat. «Ruedi ist immer noch leicht irritierbar», sagt Saxofonist Matthias Lutz. «Auf Befehl kann ich überhaupt nicht spielen. Und ich mag es gar nicht, wenn bei Ruedi der Lehrer durchkommt.»

Barmusiker im «Waldhaus» in Sils

Ruedi, der Allrounder, Matthias, der ehemalige Sax-Lehrer an der Kanti Burggraben St.Gallen und zeitweise Kapellmeister beim Circus Knie: Die beiden musizieren von Kindsbeinen an. Jazz, Pop, Selbstkreiertes und Volkstümliches erklang in der Band Plebs schon in jungen Jahren.

Im Oktober waren Matthias und Rudolf eine Woche als Barmusiker im berühmten Hotel Waldhaus in Sils engagiert. Sieben Stunden spielen jeden Tag hiess das. Und auch für den mit allen musikalischen Wassern gewaschenen Rudolf Lutz bedeutete es: immer wieder dazulernen, die Akkordbezifferungen immer noch sicherer am Keyboard umsetzen.

Rudolf Lutz sagt: «Matthias kann mich mitreissen mit seinem Saxofon, er weiss, was er möchte. Und er hat eine fabelhafte Kondition.» «Ich kann ihn anstacheln und bei den Höhepunkten, da kommt Ruedi einfach mit», entgegnet Matthias, der an seinem älteren Bruder dessen technisches Können an Klavier, Orgel und Keyboard bewundert. Ruedi gibt das Kompliment zurück und lobt seinen Bruder für dessen samtigen Sax-Klang, den es auch am Klavier immer anzustreben gelte.

Schon als Schüler georgelt

Schon in der Kindheit in St.Gallen-Neudorf hat es Rudolf Lutz zur Orgel hingezogen, als Schüler hat er bereits im Gottesdienst gespielt. Heute musiziert er mit internationalen Gesangssolisten, immer auf der Suche nach dem perfekten Klang für Johann Sebastian Bachs Vokalwerke. Und er sagt den erstaunlichen, niemand anderen abwerten wollenden Satz: «Der Musiker, mit dem ich am liebsten Musik mache, ist mein Bruder Matthias.» Dieser Satz kommt voller Emotion und Ehrlichkeit.

«Osmotisch» finden die beiden, die man vielleicht am ehesten an ihrer Mundpartie als Brüder wahrnimmt, ihr Zusammenspiel. «Unsere Art zusammenzuarbeiten, finde ich genau richtig», sagt Matthias Lutz, dem es gefällt, dass Ruedi immer pünktlich ist. Die Kantaten-Konzerte, die Rudolf Lutz seit vielen Jahren monatlich mit der St.Galler Bach-Stiftung macht, besucht er nicht. «Ich höre in die CDs von Ruedi rein, aber auch nur kurz.»

Zu Jahresbeginn sind die Lutz-Brothers wieder swingend unterwegs. «Keep swinging» ist die Devise der beiden. Und so richtig toll swingt es – die CD beweist es –, wenn sie die Stücke des legendären Sopransaxofonisten Sidney Bechet zum Besten geben.