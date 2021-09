Interview «Sie hat komponiert und gedichtet – aber abstimmen durfte sie nicht»: Im Pfalzkeller erklingt Musik der St.Galler Komponistin Olga Diener Ein politischer Backofen, eine vergessene St.Gallerin und das Frauenstimmrecht: Karolina Öhman, Cellistin im renommierten Mondrian Ensemble, erzählt über ihr Konzertprogramm im Rahmen der Ausstellung «Klug und Kühn».

Das Mondrian Ensemble: Ivana Pristasova, Petra Ackermann, Tamriko Kordzaia und Karolina Öhman (von links nach rechts). Bild: Markus Sepperer

In diesem Jahr feiert das Frauenstimmrecht seinen 50. Geburtstag. Das Jubiläum ist für die die vier Musikerinnen des Mondrian Quartetts Anlass, am Dienstag, 14. September, im Pfalzkeller St.Gallen ausschliesslich Werke von Frauen zu interpretieren. Unter anderem spielen sie ein Streichtrio der beinah vergessenen Komponistin Olga Diener (1890–1963). Das Konzert findet im Rahmen der Ausstellung «Klug und Kühn» statt, die noch bis zum 19. September im Historischen Museum St.Gallen zu sehen ist.

Die St.Gallerin Olga Diener hat insgesamt 76 Werke komponiert und Gedichte geschrieben. Warum kennt man ihren Namen kaum?

Karolina Öhman: Als Frau war es zu ihrer Zeit sehr schwer, sich als Komponistin durchzusetzen. Das ging sogar den Besten so. Clara Schumann hat es unter anderem deshalb geschafft, weil ihr Mann Robert Schumann so berühmt war. Und das reicht nicht einmal: Ihre Musik hätte es verdient, noch viel bekannter zu sein.

Die Komponistin Olga Diener wurde 1890 in St.Gallen geboren. Bild: Schweizerisches Literaturarchiv

Der Dichter Hermann Hesse schrieb in einem Brief im Juni 1934, Olga Diener dichte in «persönlicher Geheimsprache» und er könne ihre Werke nicht einordnen. Geht es Ihnen mit ihrer Musik ähnlich?

Sie ist ein wenig undurchschaubar, ja, und voller Überraschungen. Beim Proben hatten wir ständig das Gefühl, jemand spiele falsche Töne. Die Musik macht harmonisch viele spezielle Wendungen und ist voller Humor und Witz.

Das Programm trägt den Titel «Garzeit» nach einer Komposition von Stephanie Haensler. Was hat es damit auf sich?

In «Garzeit» spielen wir ein Klavierquartett mit einer Objektinstallation von Laura Haensler: Es ist ein bespielbarer Backofen, gebaut nach einem Modell der 1960er-Jahre. Wir musizieren nicht nur auf unseren Instrumenten, sondern können Hebel und Knöpfe drücken und mit dem Ofen interagieren. Das Gären, Dampfen und Brodeln im Ofen steht sinnbildlich für die Einführung des Frauenstimmrechts. So wie ein Brot oder ein Soufflé Zeit benötigen, um zu gären und aufzugehen, haben die Frauen viel Geduld und Einsatz gebraucht, bis sie endlich an die Wahlurne durften.

Robert Schumann bat seine Frau Clara, das Klavierspielen zu unterlassen, da er sich sonst nicht aufs Komponieren konzentrieren könne. Heute können Frauen sich einfach fürs Kompositionsstudium einschreiben. Diese verschiedenen Welten spiegeln sich auch im Konzertprogramm.

Ja, stellen Sie sich das vor: Olga Diener hat komponiert und Poesie geschrieben – durfte aber nicht wählen gehen. Es gab immer mutige Frauen, die Musik gemacht haben. Gerade auch die Schwedin Elfrida Andrée: Wäre sie ein Mann gewesen, wäre sie zu 100 Prozent bekannt. Komposition und Orchesterleitung studieren immer noch wenige Frauen, vielleicht fehlt es an Vorbildern. In Schweden, wo ich herkomme, sind wir der Schweiz voraus: Dort ist es schon Normalität, dass Musik von Frauen gespielt wird. Man fragt sich, warum andere Länder so lange dafür brauchen.

Das Mondrian Ensemble gewann 2018 den Schweizer Musikpreis. Video: Youtube

Haben Sie einen Tipp für die Schweiz?

Einfach machen. Die Verantwortung liegt bei allen, Musikerinnen und Veranstaltern. Vor allem in der zeitgenössischen Musik: Heute gibt es wirklich keine Ausrede mehr, keine Musik von Frauen zu spielen. Wenn man sie nicht findet, hat man nicht lange genug gesucht.

Was ist Ihr musikalisches Bijou im Konzertprogramm?

Clara Schumann ist eine der Besten der Romantik. Und Olga Diener eine echte Rarität – und erst noch aus St.Gallen. In unserem Programm kann man Stücke entdecken, die es seit 150 Jahren gibt, und die trotzdem bisher keiner entdeckt hat.