Interview «Ich wollte etwas Kitschiges und Seltsames»: St.Gallerin Joya Marleen erzählt, wie das beste Schweizer Video 2022 entstanden ist Vergangenes Wochenende überreichte das Popmusikfestival des Migros-Kulturprozent «m4music» Sängerin Joya Marleen (18) den Publikums- und Jurypreis für ihr Video zum Song «Driver». Was die 18-jährige Kantischülerin mit ihren 10'000 Franken Preisgeld vorhat, erzählt sie im Interview.

Ausschnitt aus dem preisgekrönten Videoclip «Driver». Regie führten Bastien Bron und Laetitia Gauchat von «Das Playground» aus Neuchâtel. Bild: PD

Sie haben vergangenes Wochenende mit Ihrem Musikvideo zu «Driver» am m4music-Festival sowohl den Publikums- als auch Jurypreis in der Kategorie «Bester Schweizer Videoclip des Jahres» gewonnen. Wie geht es Ihnen damit?

Joya Marleen: Super, es ist eine riesige Ehre und auch eine Bestätigung für mein Team und mich. Ich konnte es bei der Verleihung kaum glauben. Auch die Heimfahrt mit dem Preis in der Hand fühlte sich für mich dann bizarr an.

Wieso das?

Der Preis sieht wie ein riesiges, goldenes Rad aus und damit fuhr ich Zug. Es fühlte sich so an, als wollte ich ihn möglichst allen zeigen. Dabei konnte ich ihn bei dieser Grösse ja nicht verstecken. Mich hat dann aber tatsächlich jemand darauf angesprochen und mir gratuliert. Das war schön.

Neben einem riesigen Rad haben Sie aber auch Preisgeld gewonnen, zweimal 5000 Franken. Was haben Sie damit vor?

Der Gewinn wird natürlich auf das ganze Team verteilt. Den Teil, der mir zusteht, werde ich dann schon bald wieder in das Aufnehmen neuer Songs investieren. Ich war in letzter Zeit viel am Schreiben.

Das Video ist ja sehr bunt mit Tanzchoreografien, aus Papier gebastelten Autos, Konfetti. Wie ist es entstanden?

Ja, das Video ist ein buntes, wundervolles Chaos. Ich habe den Regisseuren von «Das Playground» einfach mal alles erzählt, was mir für ein Video durch den Kopf ging. Ich wollte etwas Kitschiges, Kreatives, Seltsames und auch ein wenig Bizarres. Die Regisseure stellten alle meine Inputs dann nochmals komplett auf den Kopf. Ich finde es lustig, dass ich am Ende des Musikvideos Auto fahre, auch wenn «Driver» auf dem Velo entstanden ist und ich noch gar nicht Auto fahren kann.

Ende letzten Jahres gingen Sie auch erstmals mit einer Band auf Tour. Was sind Ihre nächsten Ziele?

Das oberste Ziel ist jetzt erst mal die Matura. Lernen muss ich dafür wahrscheinlich immer mal zwischendurch, während ich auf Tour bin. Aber wenn alles gut läuft, werde ich im Sommer abschliessen. Danach möchte ich mich erst mal voll und ganz auf die Musik konzentrieren und Vollgas geben.