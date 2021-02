Interview «Es wäre irritierend, wenn die Museen wieder vergessen gingen»: Direktor des Naturmuseums Thurgau versteht nicht, weshalb Ausstellungen geschlossen sind Hannes Geisser, Direktor des Naturmuseums Thurgau in Frauenfeld, ist Vorstandsmitglied des Verbandes der Naturhistorischen Museen und Sammlungen der Schweiz und Liechtenstein (musnatcoll.ch). Der 54-Jährige erklärt, weshalb sein Verband den offenen Brief von 19 Basler Museen an den Bundesrat unterstützt. Darin wird gefordert, die Museen baldmöglichst wieder zu öffnen.



Hannes Geisser, der Direktor des Naturmuseums Thurgau, hat Biologie und Mathematik studiert. Er ist in Arbon aufgewachsen und wohnt heute in Frauenfeld.

Bild: Andrea Stalder

«Museums-Lockdown beenden. Für das geistige Wohl aller!» fordern die Basler Museen in ihrem Schreiben an den Bundesrat. Zusammen mit anderen Dachorganisationen von Museen unterstützt auch musnatcoll.ch diesen Aufruf. Warum?

Hannes Geisser: Aus zwei Gründen: Erstens aus Solidarität gegenüber den anderen Museen, denn wir sitzen alle im selben Boot. Zweitens wurde musnatcoll.ch erst 2014 gegründet. Es ist eine gute Gelegenheit für den Verband, in der Diskussion um die Öffnung der Museen die Stimme zu erheben und mehr Wahrnehmung zu erhalten. Die Naturmuseen hatten bisher eine eher schwache Stimme in der Schweizer Museumslandschaft, die von den Kunstmuseen geprägt ist. Die Museumswelt ist so differenziert, dass wir immer wieder durch die Maschen fallen. Dazu müssen wir selbstkritisch anmerken, dass wir in den letzten Jahren kulturpolitisch zu wenig aktiv waren.

Warum ist ein offener Brief überhaupt nötig?

Der Brief ist wichtig, um uns mit Blick auf die ersten Lockerungen Gehör zu verschaffen. Es wäre irritierend, wenn die Museen wieder vergessen gingen.

Tatsächlich mussten nach dem ersten Lockdown im Frühling 2020 die Museen noch geschlossen bleiben, während die Baumärkte bereits wieder öffnen durften. Haben die Museen eine derart schwache Lobby in Bern?

Ich habe mir diese Frage auch schon gestellt. Meine persönliche Einschätzung ist, dass die Museen als Flaggschiffe des kulturellen Lebens sich während der ersten Welle lauter zu Wort hätten melden sollen. Der Verband der Museen der Schweiz (VMS) hat zwar einen guten Draht zum Bundesamt für Kultur (BAK). Doch diesem ist es offenbar nicht gelungen, erfolgreich zu lobbyieren. Dazu kommt, dass der Vorstand des VMS sich aus Museumsleiterinnen und -leitern zusammensetzt. Diese hatten während der Schliessung vermutlich andere Sorgen und nicht die Zeit und den Nerv, beim BAK anzuklopfen. Die Pandemie hat hier vielleicht die Grenzen der Milizverbandsarbeit aufgezeigt.

Können Sie nachvollziehen, weshalb die Skigebiete offen und Gottesdienste mit bis zu 50 Personen erlaubt, die Museen jedoch geschlossen sind?

Für mich als Museumsleiter, dessen Haus seit zwei Monaten zu ist, ist es eine sonderbare, nicht ganz nachvollziehbare Situation. Es stimmt: Die Kirchen sind für die Bevölkerung ein Anker in dieser schwierigen Zeit. In einer säkularen Gesellschaft können jedoch kulturelle Anlässe den Menschen ebenso viel Energie, Kraft und Zuversicht geben wie die Predigt in einer Kirche. In vielen Museen lassen sich Schutzkonzepte zudem problemlos umsetzen. Das Argument, dass Kirchen im Gegensatz zu den Museen nur von der lokalen Bevölkerung besucht werden, kann ich nicht gelten lassen: 80 Prozent der Besucherinnen und Besucher des Naturmuseums Thurgau beispielsweise stammen aus der Region Frauenfeld. Das gilt wohl auch für viele andere Häuser. Die Skigebiete hält man aus wirtschaftlichen Gründen offen und damit die Leute Energie tanken können. Diese Argumente könnte man auch auf die Museen beziehen.

Wie gut ist es dem Naturmuseum Thurgau gelungen, sein Schutzkonzept umzusetzen?

Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten war es für uns vor allem an Spitzentagen bei schlechtem Wetter manchmal schwierig, unser Schutzkonzept einzuhalten. Zwar haben wir die maximale Besucherzahl nie überschritten. Aber es gab in beliebten Räumen kurzfristige Ansammlungen, etwa bei den lebenden Ameisen. Andererseits muss man sagen, dass dies auch im öffentlichen Verkehr und auch in Skigebieten täglich geschieht. Grundsätzlich sind Museen jedoch nicht die Orte, wo es zu Massenansammlungen kommt.

Ist ein ähnlicher Aufruf wie jener der Basler Museen auch von Seiten der Ostschweizer Museen geplant?

Davon weiss ich nichts. Die Unterstützung des offenen Briefs der Basler Museen geschah auf nationaler Ebene.

Warum sind Museumsbesuche für das geistige Wohl der Bevölkerung wichtig? Steht jetzt in Zeiten der Pandemie nicht die physische Gesundheit im Vordergrund?

Dazu möchte ich ein wunderschönes Zitat des Thurgauer Theatermachers Giuseppe Spina anführen, der zur Rolle der Kultur für die Gesellschaft sagte: «Wir sind die Landwirte der Seelen der Menschen.» Jeder und jede braucht eine Quelle, die Kraft und Energie spendet. Für die einen ist es die Religion. Ich habe aber auch Respekt für Leute, die sich an einem schönen Blumenstrauss erfreuen. Ich persönlich tanke Energie draussen im Wald, in der Natur. Als ambitionierter Jazzsaxofonist vermisse ich aber auch die Kultur. Die Proben und die Auftritte fehlen mir. Die Menschen brauchen auch seelische, geistige und intellektuelle Nahrung. Das ist in den Museen so einfach zu bekommen. Als Naturwissenschafter machen mir aber auch die Mutationen des Virus Sorgen. Das ist auch der Grund, weshalb ich die Entscheidungen des Bundesrats mittrage.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Museen bereits bei einem ersten Lockerungsschritt wieder geöffnet werden?

Schwierige Frage. Falls es die Pandemiesituation erlaubt, bin ich verhalten optimistisch. Es hängt davon ab, wie stark sich die mutierten Viren verbreiten.