Interview «Es ist skurril, dass etwas Heiliges pünktlich passiert»: Morena Barra verbindet in ihrer Performance die Stadtpatrone St.Gallens und Neapels Die St.Galler Videokünstlerin projiziert am 24. und 25. September Aufnahmen der Blutwunder-Zeremonie des heiligen Gennaro, des Stadtheiligen Neapels, auf den Wasserfall in der St.Galler Mülenenschlucht. Dort soll der Gründerheilige Gallus Zeichen Gottes erhalten haben. In ihrer audiovisuellen Performance verknüpft Barra zwei Orte der Wunder, die für sie Heimat bedeuten.



Morena Barra verbindet in ihrer audiovisuellen Performance «San Gennaro é puntuale» ihre beiden Heimatstädte St.Gallen und Neapel.

Bild: Arthur Gamsa

Am 19. September hat sich das Blut von San Gennaro, dem Stadtheiligen Neapels, wieder einmal verflüssigt. Es wird in einer Ampulle in der Kathedrale aufbewahrt. Dreimal jährlich warten die Gläubigen auf das Blutwunder und hoffen auf den Schutz des Märtyrers.

Der St.Galler Videokünstlerin Morena Barra ist dieser Volksglaube wohlvertraut. Die 30-Jährige ist in Neapel geboren und mit der Stadt biografisch eng verbunden. Nun verknüpft sie in der audiovisuellen Performance «San Gennaro é puntuale» San Gennaro mit dem St.Galler Gründerheiligen Gallus. Die Performance findet am 24. und 25. September in der St.Galler Mülenenschlucht statt. Beteiligt ist auch die Basler Soundkünstlerin Iman Ibragić .



«San Gennaro é puntuale». Was bedeutet der Titel der Performance?



Morena Barra: «Der heilige Januarius ist pünktlich.» Damit spiele ich darauf an, dass sich das Blutwunder jeweils zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr ereignet. Ich finde es skurril, dass etwas Heiliges pünktlich passiert.



Der Wasserfall in der St.Galler Mülenenschlucht, der von Morena Barra mit Videoprojektionen bespielt wird. Bild: Morena Barra

Während der Performance projizieren Sie Videoaufnahmen der Blutwunder-Zeremonie auf einen Wasserfall der Mülenenschlucht. Was verbindet Napoli mit St.Gallen?



An beiden Orten geschehen Wunder. Die Mülenenschlucht ist der Ursprungsort St.Gallens. Der heilige Gallus zähmte dort den Bären und erhielt weitere Zeichen Gottes. Blut und Wasser sind Symbole für Lebenskraft, Reinigung und Erneuerung. Ausserdem bringe ich mit der Performance meine Heimatstädte St.Gallen und Neapel zusammen.



Der Glaube an San Gennaro ist in Neapel noch sehr lebendig, die Verehrung für den heiligen Gallus ist bei uns in den Hintergrund gerückt. Was haben die beiden Heiligen gemeinsam?

Es geht mir gar nicht so sehr um die beiden Heiligen, sondern um die Kraft, welche die Menschen aus Ritualen wie dem Blutwunder oder einem mystischen Ort wie der Mülenenschlucht schöpfen. Es gibt dort einen Felsen, wo die Menschen in Nischen Kerzen und Räucherstäbchen anzünden. Dort findet auch Iman Ibragićs Soundperformance statt. Sie wird Tonaufnahmen aus Neapel mit eigenen Sounds mischen. Zum Einsatz kommt auch ein selbst gebauter Sensor, der auf die Räucherstäbchen reagiert und den Sound verändert.



Die Prozession zur Blutwunder-Zeremonie in der Kathedrale von Neapel zeichnet sich schemenhaft auf dem Wasserfall ab. Bild: Morena Barra

2019, als die Filmaufnahmen für die Projektionen entstanden, waren Sie zum ersten Mal bei der Zeremonie um das Blutwunder dabei. Wie haben Sie das Ritual erlebt?

Im ersten Moment konnte ich es nicht fassen, dass all diese Menschen so fest daran glauben und nicht merken, dass es mit grosser Wahrscheinlichkeit nur eine grosse Show ist. Ich freute mich aber auch mit den Neapolitanerinnen und Neapolitanern über das gute Omen für die Stadt, denn, wie erhofft, verflüssigte sich das Blut. Tritt das Wunder nicht ein, ist dies für die Gläubigen ein schlechtes Zeichen und sie haben Angst, dass der nahe Vesuv ausbricht oder sich ein schlimmes Erdbeben wie 1980 ereignet.



Was bedeutet es für Sie, in St.Gallen zu leben und doch mit Neapel eng verbunden zu sein?

Ich bin in beiden Kulturen daheim, mit «San Gennaro é puntuale» möchte ich deshalb auch Fragen nach Identität und Zugehörigkeit aufwerfen. Die Soundkünstlerin Iman Ibragić lebt wie ich in zwei Kulturen, der bosnischen und der schweizerischen. Man kann sich an verschiedenen Orten zugehörig fühlen. Wir sind uns einig, dass wir diese Mehrfachzugehörigkeit als Bereicherung empfinden.



Die Videoaufnahmen entstanden 2019, als Morena Barra zum ersten Mal bei der Blutzeremonie in Neapel dabei war.

Bild: Morena Barra

Was wollen Sie den Zuschauerinnen und Zuschauern mit «San Gennaro é puntuale» mitgeben?

Ich hoffe, dass sie die Mülenenschlucht anders erleben und sich auf den Ort und die Performance, die sich zwischen Fassbarem und Unfassbarem bewegt, einlassen können.

Die Performance ist Teil Ihres «Napoli»-Langzeitprojekts, für welches Sie 2021 einen Werkbeitrag des Kantons St.Gallen erhalten haben. Wie geht es damit weiter?

Für den Frühling 2022 habe ich einen mehrmonatigen Aufenthalt in Neapel geplant. Ich möchte erkunden, was die Stadt mir bedeutet, jetzt, da die verwandtschaftlichen Bande immer loser werden. Ich werde mich auf die Suche danach begeben, was die Stadt mir geben kann und was ich ihr.