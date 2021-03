Interview «Durch die Vollbremsung kam auch viel Ruhe in die Kulturbranche», sagt die neue St.Galler Kulturchefin Tanja Scartazzini Tanja Scartazzini heisst die neue Leiterin des Kulturamts des Kantons St.Gallen. Im August wird die Winterthurerin ihre Stelle antreten. Im Interview erzählt sie, was sie in der Ostschweiz bewirken will, welche Kulturinstitutionen sie schon kennt und welche positiven Effekte die Pandemie hat.

Juristin und Kunstexpertin: Tanja Scartazzini tritt ihre Stelle als St.Galler Kulturchefin im August an. Bild: PD

In der Leitung des Kulturamts des Kantons St.Gallen kommt es zu einem Wechsel. Katrin Meier tritt nach 13 Jahren zurück und wird Präsidentin der St.Galler Ortsbürgergemeinde. Ihre Nachfolgerin im Amt für Kultur wird Tanja Scartazzini; im August wird sie die Stelle als St.Galler Kulturchefin antreten.

Scartazzini ist in Zürich aufgewachsen und sowohl in der Juristerei als auch in der Kunst zu Hause. Sie hat zunächst an der Universität Zürich Rechtswissenschaften studiert und danach visuelle Kommunikation an der Zürcher Hochschule der Künste. Seit 2004 ist sie für die Fachstelle Kunst am Bau im Hochbauamt des Kantons Zürich verantwortlich. Scartazzini ist verheiratet, Mutter von zwei Teenagern und wohnt in Winterthur.

Die meisten Kulturhäuser sind noch immer geschlossen. Was vermissen Sie in der Coronazeit kulturell am meisten?

Tanja Scartazzini: Das Miteinander. Die persönlichen Begegnungen. Es war in den vergangenen Monaten sehr einsam, Kultur zu erleben. Zum Glück sind jetzt die Museen wieder offen.

Haben Sie seit Montag schon eines besucht?

Nein, ich habe es leider noch nicht geschafft. Aber es brennt mir unter den Nägeln.

Sie wohnen in Winterthur und arbeiten in Zürich. Welchen Bezug haben Sie zum Kanton St.Gallen?

Ich habe einmal zwei Jahre in der Stadt St.Gallen gewohnt, das war noch zu Studienzeiten. Heute habe ich beruflich oft mit St.Gallen zu tun, sei es mit Kunstschaffenden oder mit Institutionen. Zum Beispiel konnte ich schon oft mit dem Sitterwerk zusammenarbeiten, das als Kunstproduktionsstätte ja weltbekannt ist. Auch die Lokremise kenne ich bereits lange.

Im August treten Sie Ihre Stelle als Leiterin des kantonalen Amtes für Kultur an. Warum gerade St.Gallen?

Sehr spannend an diesem Amt finde ich, dass es verschiedene Disziplinen vereint. Einerseits gibt es sozusagen den Blick zurück mit der Denkmalpflege und der Archäologie. Anderseits den Blick voraus mit der Kulturförderung und dem aktuellen Kulturschaffen. Das kann viele inhaltliche Synergien ergeben. Ich freue mich sehr, dass ich diese Chance bekomme. St.Gallen ist ein vielfältiger Kanton, das zeigt sich auch in seinen Kulturinstitutionen.

Wie meinen Sie das?

Nehmen wir das Schloss Werdenberg oder das Klanghaus Toggenburg. In St.Gallen schaut man, dass die Kultur nicht nur in der Hauptstadt stattfindet, sondern auch in die Regionen getragen und dort gefördert wird.

In Ihrer neuen Tätigkeit werden Sie die St.Galler Kulturlandschaft mitprägen. Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern?

Es wäre total vermessen von mir, hierzu jetzt schon konkrete Aussagen zu machen. Ich komme nicht von aussen und meine, ich wisse alles besser. Ich möchte mich zuerst mit den Menschen vor Ort zusammensetzen und mir eine Meinung bilden. Sie wissen am besten Bescheid, ihnen werde ich zuhören. Und dann schauen wir gemeinsam, wie es weiter geht.

Die Pandemie hat auch die Kulturbranche hart getroffen. Was wollen Sie in diesem Bereich bewirken?

Corona hat viel Negatives zum Vorschein gebracht. Unter anderem, wie prekär die finanzielle Situation vieler Kulturschaffender ist. Daraus müssen wir Lehren ziehen.

Sehen Sie auch positive Effekte der Pandemie?

Ja. Durch die Vollbremsung kam viel Ruhe in die Kulturbranche. Viele Künstlerinnen und Künstler haben wieder über ihre Arbeit nachgedacht. Eine solche Reflexion ist wichtig. Auch neue Formate sind entstanden, die es sich weiterzuentwickeln lohnt.

Sie meinen zum Beispiel Streaming und virtuelle Ausstellungsrundgänge. Sind das nicht einfach unbefriedigende Notlösungen, die man möglichst schnell wieder hinter sich lassen will?

Einige Angebote waren tatsächlich nur mässig begeisternd. Aber es wurde jetzt eben auch ausprobiert und vieles in die Tat umgesetzt, was vor einem Jahr noch unmöglich schien. Die Formate sind tatsächlich aus der Not entstanden und vielleicht auch noch nicht immer ausgereift. Institutionen und Kulturschaffende haben jedoch Energie und Denkarbeit dafür eingesetzt. Dies nicht weiterzuführen und so Möglichkeiten neuer Präsentationsformen zu erschliessen, wäre schade.

Um beim Beispiel des virtuellen Ausstellungsrundgangs zu bleiben: Wie werden Sie es künftig persönlich halten?

Eine Kunstausstellung oder ein Theaterstück live zu besuchen, ist nach wie vor das, was ich will. Aber warum nicht einmal eine Ausstellung online ansehen, wenn ich in Zeitnot bin? Solche digitalen Formate bieten auch die Chance, ein neues Publikum anzusprechen. Zum Beispiel Menschen, die sich ein Konzertbillett nicht leisten können.