Die 32-jährige Sandra Stadler ist in Rorschacherberg aufgewachsen und wohnt heute in Bern. Sie hat einen Master in Komposition für Film, Theater und Medien und betreibt mit Bänz Isler ein Filmkompositionsstudio in Bern. 2020 gewinnt ihr Soundtrack zu «Der Bär in mir» den Award für Best Score an den Paris Art & Movie Awards und den Award für Best Soundtrack an den New York International Film Awards. Stadler arbeitet nebenher auch als Klavierlehrerin. (sba)