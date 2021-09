Panda Lux ist zurück auf der grossen Bühne: Am Sonntag treten die vier Rorschacher im Zürcher Kaufleuten auf – das bislang grösste Clubkonzert in ihrer Karriere. Bassist Janos Mijnssen erklärt im Interview, was diesen Auftritt so speziell macht und warum er lieber in Clubs als an Festivals spielt.