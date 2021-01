Interview «Der Kontrast zwischen meinem Alltag und Acne Studios inspiriert mich»: Zeichnungen des St.Galler Künstlers Beni Bischof sind auf T-Shirts des Hipster-Labels zu finden Vor einem Jahr wurde Beni Bischof vom bekannten Modelabel für eine Zusammenarbeit angefragt. Der 44-Jährige sagte zu, weil er Kooperationen zwischen bildender und angewandter Kunst spannend findet. Mit einer Billig-Mode-Kette hätte er aber nichts zu tun haben wollen.

Der Rheintaler Beni Bischof hat sein Atelier in St.Gallen und ist als Künstler international erfolgreich.

Bild: Urs Bucher

Sie haben mit dem schwedischen Modelabel Acne Studios kooperiert. Auf T-Shirts, Sweaters und Turnschuhen sind Prints von Ihnen zu sehen. Wie kam es zur Zusammenarbeit?

Beni Bischof: Acne Studios haben mich vor einem Jahr kontaktiert und gefragt, ob ich mir für das nächste Jahr eine Zusammenarbeit vorstellen könnte.

Warum haben Sie zugesagt?

Ich interessiere mich für Kollaborationen jeglicher Art. Es kann spannend sein, wenn bildende und angewandte Kunst, in diesem Fall Modedesign, zusammenspannen. Aber ich höre auch auf mein Bauchgefühl. Mein Bauch sagte Ja. Das Label Acne Studios ist weltbekannt und ich mag es sehr. Ich arbeite hier in der Provinz. Der Kontrast zwischen meinem Alltag und Acne Studios ist gross. Das finde ich inspirierend und am Schluss einfach eine Geschichte mehr.

Ein Aquarell aus Beni Bischofs Serie «Nici's Bar» (links) und die Umsetzung als T-Shirt von Acne Studios. (Bilder: Beni Bischof/PD)



Das Team um Designer Jonny Johansson hat sich für Zeichnungen aus Ihrer Serie «Nici’s Bar» entschieden. Kennen Sie den Grund? Sie hatten dafür 2018 in Zürich eine Bar gebaut, um Ihre Arbeiten dort statt in einer Galerie zu zeigen.

Ich habe Acne Studios viele Arbeiten geschickt, Zeichnungen und Aquarelle auf Papier. Sie haben sich für eine Gruppe von Arbeiten entschieden, die Zeichnungen sowie Aquarelle auf von mir gestalteten Briefpapieren zeigen. Die Briefpapiere mit erfundenem Logo, Name und Adresse sind Teil von «Nici’s Bar», aber aktuelle Arbeiten. Die Serie mit Briefpapieren dauert bis heute an. Den genauen Grund für die Auswahl kenne ich nicht. Wahrscheinlich haben sie sich für diese Arbeiten entschieden, weil darin Bezüge zu Popkultur und unserem Alltag zu finden sind.

Beni Bischofs Zeichnungen für Acne Studios beziehen sich auf die Serie «Nici's Bar». Für deren Präsentation hat er 2018 in Zürich eine richtige Bar aufgebaut. Bild: PD

Welche denn?

Referenzen an die Jugend- und Ausgangskultur und, was den Zeichnungsstil betrifft, an Comics und Cartoons. Schon das Bedrucken eines T-Shirts allein ist eine Referenz an die Pop-, Jugend- und Konsumkultur und verschiedene Szenen. Ich denke dabei an die Skateboardszene der 90er-Jahre. Diese habe ich damals selber begeistert mitverfolgt.

Sie arbeiten nun mit einem Modeunternehmen zusammen, sonst parodieren Sie die Modewelt eher…

Ich habe mich schon immer für Mode interessiert, wie sie in Popkultur und im Alltag sichtbar ist. Aber ich pflege eine Hassliebe zu Modeinseraten und Werbungen, wie wir sie oft in Magazinen sehen. Schon öfters habe ich mir diese angeeignet und bearbeitet.

Sie recyceln mit Ihrer Kunst auch verschiedene Materialien. War Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium?

Für mich stand das nicht im Vordergrund.

LInks Beni Bischofs Zeichnung, rechts deren Umsetzung auf einem Sweater durch die Designer von Acne Studios (Bilder: Beni Bischof/PD)

Hätten Sie bei der Budgetmodekette H&M ebenfalls zugesagt?

Nein.

150 Euro kostet bei Acne Studios ein T-Shirt mit Ihren Prints: Ein stolzer Preis…

Kommt auf die Perspektive an.

Verdienen Sie mit der Kooperation mehr als mit einer Ausstellung?

Nein. Das Honorar war eher klein und in diesem Fall nebensächlich. Es ging mir um eine interessante Zusammenarbeit. Bei Ausstellungen weiss man übrigens nie, ob man etwas verkauft. Das muss einem auch egal sein.

Beni Bischofs Aquarell auf fiktivem Briefpapier wurde von Acne Studios auf einem T-Shirt umgesetzt. (Bilder: Beni Bischof/PD)

Acne steht für Ambition to Create Novel Expressions. Zu Deutsch: Das Bestreben, ungewöhnliche Ausdrucksformen zu erschaffen. Das Label will damit Jungen kreative Anstösse geben. Verfolgen Sie dieses Ziel auch mit Ihrer Kunst?

Bezüglich meiner Kunstwerke will ich immer wieder neue Materialien, Medien und Möglichkeiten ausprobieren. Auf den Rest, ob sie zum Beispiel bei jemandem Anklang finden oder nicht, habe ich keinen Einfluss. Im Idealfall geben meine Arbeiten dem Betrachter einen Impuls. Je jünger, desto besser.

Das Label Acne Studios ist prominenter Vertreter des angesagten Scandi Chic. Mögen Sie Skandinavien?

Eigentlich schon, aber auch nicht besonders. Am meisten mag ich an den Skandinaviern ihre Nähe zur Natur.