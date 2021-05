Nachgefragt Ehrendoktorwürde für Rudolf Lutz: «Ich denke J. S. Bachs geistliche Musik stets vom Text her» Er ist einer der renommiertesten Bach-Kenner unserer Zeit. Seit vielen Jahren beschäftigt sich der St.Galler Musiker Rudolf Lutz, auch im Rahmen seiner Gesamtaufführung aller Bach-Kantaten, mit diesem Barockkomponisten. Nun hat ihm die Universität Zürich die Ehrendoktorwürde für Theologie verliehen.

Der St.Galler Musiker Rudolf Lutz ist frisch gebackener Ehrendoktor der Theologie. Bild: PD

Der St.Galler Komponist, Organist, Pianist, Dirigent und Bach-Spezialist Rudolf Lutz wurde von der Theologischen Fakultät der Universität Zürich laut Urkunde ausgezeichnet für seine «Verdienste um die Vermittlung von Musik und Wort in der Gesamtaufführung des Vokalwerks von Johann Sebastian Bach und in innovativen Werkeinführungen sowie für seinen langjährigen Einsatz zur Vermittlung geistlicher Musik in der Schweiz und im Ausland».

Waren Sie überrascht, plötzlich zum Ehrendoktor ernannt worden zu sein?

Rudolf Lutz: Ich hielt den Brief zunächst für eine normale Einladung zur einer Feier in Zürich. Erst beim dritten Lesen merkte, ich, dass ich als Ehrendoktor gemeint war. Meine Freude über diese Auszeichnung ist natürlich riesig.

Rudolf Lutz dirigiert Bachs Kantate BWV 145. Quelle: Youtube

Sie wurden jetzt von einer theologischen, nicht aber von einer musikwissenschaftlichen Fakultät geehrt.

Mich hat ja, vor allem jetzt auch bei den Interpretationen sämtlicher Kantaten von Johann Sebastian Bach, ganz speziell immer dieses Spannungsfeld zwischen Wort und Musik gereizt. Die Dekanin der theologischen Fakultät der Universität Zürich, Dorothea Lüddeckens, bezeichnet mich in ihrer Rede ja auch als «Musiktheologen auf der Suche nach der inneren Struktur der Musik». Gerade auch in meinen Werkeinführungen zu den Trogner Bach-Kantaten zusammen mit den Theologen Karl Graf und jetzt Niklaus Peter spielt mein theologisches Interesse eine zentrale Rolle.

Was reizt Sie sie an diesem speziellen Spannungsfeld Text und Musik?

Bei Johann Sebastian Bach ist keine Note ohne Bedacht geschrieben, alles ist wohlüberlegt. Es ist einfach faszinierend dem nachzugehen, wie er religiöse Inhalte in einer genauen Umsetzung auf die musikalische und affektmässige Ebene bringt.

Rudolf Lutz erklärt Bachs Kantate BWV 169. Quelle: Youtube

Ihre Bach-Interpretationen gelten als klar, bewusst, sehr reflektiert und vor allem voll tänzerischer Frische.

Ja, das Bachsche Gefühlssensorium ist unermesslich. Diesem in jedem Takt nachzuspüren, ist meine Leidenschaft und mein Anspruch. Und meine musikalische Interpretation geht immer vom Text der Kantaten aus.

Ist Bach als Komponist in seinen geistlichen Werken selbst auch Theologe?

Ohne den theologischen Hintergrund und den Willen, religiöse Botschaft in Klang umzusetzen, sind die geistlichen Werke von Bach gar nicht zu denken. Bach war also auch im weitesten Sinne Theologe. Aber vor allem war er ein Musiker, der universell dachte und neben theologischen Aussagen schlicht auch feurige Musik geschrieben. Einfach ein Fixstern in der europäischen Musikkultur. Er lebt in beiden Welten, der Musik und der Theologie. In diesen beiden Welten bewege ich mich bei den Fragen nach der historischen Aufführungspraxis ebenfalls. Eben: Musik und Wort bedingen einander ganz unmittelbar.

Ermutigt eine Ehrendoktorwürde in Corona-Zeiten?

Auf jeden Fall. Und die Ehrung freut mich besonders, weil sie wirklich unterstreicht, was mir in meinem Wirken wichtig ist. Den Doktortitel verstehe ich als Ausdruck, dass meine Bemühungen wahrgenommen werden, Bach wirklich tief zu verstehen und das in meiner musikalischen Arbeit zu zeigen.

Sie sind seit vielen Jahren mit der Gesamtaufführung aller Kantaten beschäftigt. Ihr Bach aus Trogen ist inzwischen weltbekannt.

Ich habe mit dem Chor und Orchester sowie den Solisten der St.Galler J. S.-Bach-Stiftung jetzt 140 der 220 Vokalwerke realisiert. Wir hoffen diesen Mammutzyklus 2027 abgeschlossen zu haben. Die Ehrendoktorwürde unterstreicht natürlich auch meine Arbeit an diesem Kantatenprojekt und gibt mir viel Schwung, mutig weiterzumachen.