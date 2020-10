«Für die Clubs bedeutet das Planungssicherheit»: Was Kulturveranstalter zu den neusten Massnahmen des Bundes sagen Eine Obergrenze von 50 Besuchern für alle Kulturveranstaltungen, ein Betriebsverbot für Clubs, eine Sperrstunde für Restaurants und Bars, Probenverbot für Chöre: Die neusten Massnahmen des Bundes treffen die Kulturszene hart, wie unsere Umfrage zeigt.

Die Clubs müssen schliessen: Szenen wie diese wird es im Nachtleben bis auf weiteres nicht mehr geben. Bild: Michel Canonica (1. Januar 2018)

Für den St.Galler Kulturveranstalter Lukas Hofstetter kommen die Massnahmen wenig überraschend. «Wir haben damit gerechnet», sagt das Vorstandsmitglied von «Nacht Gallen», der Interessengemeinschaft von Gastronomie- und Kulturbetrieben sowie Veranstaltern der Stadt St.Gallen.

Lukas Hofstetter vom Vorstand von «Nacht Gallen». Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Einerseits kann Hofstetter den neuen Einschränkungen Gutes abgewinnen, insbesondere dem Betriebsverbot für die Clubs: «Das bedeutet für die Clubs Planungssicherheit.» Bis jetzt habe wegen des Tanzverbots ein faktisches Berufsverbot geherrscht. Jetzt hingegen könne man bei den Clubs über Kurzarbeit, Mietreduktionen und Ähnliches diskutieren.

Für Bars und Restaurants seien die neuen Massnahmen allerdings eine Katastrophe, sagt Hofstetter. «Viele haben bereits einen Notkredit aufgenommen und mussten sich unverschuldet verschulden.» Jetzt seien die Reserven aufgebraucht:

«Wenn die Gastronomiebetriebe keine schnelle, unbürokratische Hilfe erhalten, kommt eine Entlassungswelle.»

Bars und Restaurants seien systemrelevant und sollten auch so behandelt werden, fordert «Nacht Gallen»: «Wenn man Berufsverbote ausspricht, muss man auch finanzielle Hilfe in Aussicht stellen.»

Für Kulturveranstalter wie ihn sei zwar ein Auffangnetz da, sagt Hofstetter. Doch bis auf weiteres werde er keine Anlässe organisieren können. Die geplanten Poetry-Slam-Abende in Zürich und St.Gallen würden ins Wasser fallen, sagt Hofstetter. Auch das neue Festival «Sankt Elektronika», das im Rahmen der Schweizer Digitaltage am kommenden Wochenende erstmals hätte stattfinden sollen, musste wieder abgesagt werden.

Erwin Schwizer. Adriana Ortiz Cardozo

Nach dem Entscheid des Bundesrates, Laienchöre weder proben noch auftreten zu lassen, wirkt Erwin Schwizer, der Präsident des St.Galler Kantonalgesangsverbands, gefasst. «Es ist fast schon eine Erlösung», sagt der 70-Jährige.

«Ich wusste kaum mehr, was ich meinen Sängerkollegen an Schutzmassnahmen empfehlen sollte.»

Im Vorfeld der Medienkonferenz jedoch sass Schwizer wie auf Nadeln und war äusserst angespannt. «Sicher tut dieser Entscheid weh», sagt er. «Doch die Vernunft sollte nun bei allen überwiegen.» Der Entscheid des Bundesrates habe für ihn zwei Seiten: Einerseits blute sein Sängerherz, andererseits seien für ihn als Bürger die Massnahmen verständlich.

Dass es zu einem Verbot von Proben und Auftritten kommen würde, sei absehbar gewesen. Jetzt sei auch nicht der Moment, die Massnahmen des Bundesrates zu hinterfragen. Dass Profichöre weiterproben dürfen, findet er nicht ungerecht: «Die Profis leben davon, bei uns steht ein Verein dahinter.»

Matthias Peter, Leiter der Kellerbühne St.Gallen

Bild: Michel Canonica

«So lange Leute kommen, spielen wir auch nur für 50 Zuschauer weiter», sagt Matthias Peter. Der Leiter der Kellerbühne St.Gallen steht selber gleich auf der Bühne: quasi im Anschluss an die Pressekonferenz des Bundesrates hat er Premiere mit «Schikaneder – der Zauberflötenmacher». Und er ist guten Mutes, freut sich auf seine Premiere, «riesig» sei die Freude. Trotz der Verschärfungen, die auch ihn als Kulturveranstalter treffen. Matthias Peter sagt: «Der einzige Grund, mit Vorstellungen aufzuhören, wäre, wenn sich die Leute so ins Bockshorn jagen lassen, dass sie aus Angst nicht mehr ins Theater kommen.»

Wobei das Ganze schon auch zynisch sei:

«Der Bundesrat sagt, spielt weiter, und gleichzeitig gibt er die Parole aus, bitte bleibt alle zu Hause.»

Matthias Peter sagt: «Wir als Kellerbühne spielen lieber, als dass wir zu Hause hocken». Auch die gebuchten Künstlerinnen und Künstler empfänden das so. Riklin und Schaub werden nächste Woche ihre Premiere in der Kellerbühne spielen. «Sie sagen, sie haben so lange dafür geprobt, jetzt wollen sie raus damit.»

Der Bundesrat verkündet die verschärften Massnahmen, und zwei Stunden später spielt Matthias Peter mit seinen Musikern die Premiere «Schikaneder - der Zauberflötenmacher». Bild: PD

Doch bei allem Enthusiasmus: Lohnen sich Vorstellungen für ein so kleines Publikum finanziell? Für Einzelkünstler schon, sagt Peter. Bei grösseren Ensembles gäbe es ein Problem. Für ihn und seine «Schikaneder»-Truppe werde es jetzt halt eine kleinere Gage, «aber wir werden das irgendwie schon schaffen».

Die Ankündigungen des Bundesrates heute habe er so erwartet, er sei vorbereitet. Das Problem, dass sich ihm jetzt stellt: Er muss alle Sitzpläne nochmals neu erstellen, da nun ja keine Zweiergruppen mehr erlaubt sind. Dass nächste Woche für einige Vorstellungen schon über 50 Plätze verkauft seien, würde sich sicher noch von selber regulieren, vermutet Peter. Aber jetzt gehe er erstmal gut gelaunt in seine Premiere

«Wir sind froh, dass wir nicht schliessen müssen», sagt Sandra Meier. Die Leiterin des Kinok in St.Gallen habe vor der Pressekonferenz am Mittwoch mit allem rechnen müssen, sagt sie. Nun weiss sie: Bis zu 50 Leute können im Cinema in der Lokremise weiterhin einen Film schauen. Bisher waren teils bis zu 70 Leute im Kino, weil die derzeitige Regel besagt, dass Gruppen zusammensitzen dürfen. Künftig werde nur noch jeder zweite Platz besetzt.

Im St.Galler Kinok wird nun nur noch jeder zweite Platz besetzt.

Bild: Hanspeter Schiess

Sandra Meier ist optimistisch, das Kinok habe eine sehr gute Lüftung, die Saalluft wird innerhalb von fünf Minuten komplett ausgetauscht. Für die Massnahmen des Bundes zeigt sie Verständnis, auch wenn sie anfügt, dass die Einschränkungen für einen grossen Veranstalter wie beispielsweise das Theater St.Gallen gravierend seien. «Es ist klar, dass der Bundesrat handeln musste. Die Fallzahlen sind extrem hoch und einen zweiten Lockdown will niemand.»