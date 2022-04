Freipass #41 «Bestsellerversprechen kann ich keine abgeben»: Die Winterthurer Illustratorin Christine Aebi im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Illustratorin Christine Aebi. Die Winterthurerin hat die Pandemie genutzt, um eines ihrer Bilderbücher zu animieren.

Die Illustratorin Christine Aebi in ihrem Atelier in Winterthur. Bild: Reto Martin

Christine Aebi wurde 1965 in Zürich geboren und lebt heute in Winterthur. Von 1990 bis 1996 studierte sie bildende Kunst in Wien. Seit 1996 ist sie als freischaffende Künstlerin tätig mit den Schwerpunkten Malerei, Zeichnung, Bühnenbild und Illustration. Ausserdem unterrichtet sie an der Schule für Gestaltung in St.Gallen.

Aebis Bilderbücher wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, das 2018 erschienene Bilderbuch «Ein bisschen wie du / A little like you» unter anderem mit dem Österreichischen Kinderbuchpreis und dem Staatspreis Schönste Bücher Österreichs. Bis 15. Mai ist im Schloss Dottenwil in Wittenbach Christine Aebis Ausstellung «Wie ein Bilderbuch entsteht» zu sehen.

Was lernen Sie gerade neu?

Christine Aebi: Vor einem Jahr habe ich mich auf ein völlig neues Terrain begeben und bin in die Welt der Stop-Motion-Animation eingetaucht. Ausgehend von unserem ersten Bilderbuch «Wenn ich gross bin, will ich fraulenzen», habe ich mich auf die Suche begeben nach den Möglichkeiten, die dieses Medium bietet, und nach einer Technik und Sprache, die mir entspricht. Es ist aufregend und inspirierend, sich als Autodidaktin etwas Neues anzueignen, bei dem weder Routine noch Gewissheiten zählen. Lilly Axster, mit der mich eine langjährige Zusammenarbeit im Theater und vor allem im Gestalten von Bilderbüchern verbindet, ist bei diesem Animationsfilm für den Text und die Dramaturgie verantwortlich. Im Team mit Aurora Hackl (Musik, Ton) und Hanna Fleck (Schnitt) möchten wir den Animationsfilm im kommenden Herbst veröffentlichen.

Welche Künstlerin bzw. welches Buch haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Bei meinem letzten Besuch im Fotomuseum Winterthur ist mir ganz besonders die Arbeit der norwegisch-nigerianischen Künstlerin Frida Orupabo aufgefallen. Zurzeit beschäftigt mich ausserdem Lilly Axsters neuer Roman «Der Pullover trägt mich nicht mehr», erschienen in der Edition Assemblage. Da ich eine frühere Fassung des Manuskripts lesen durfte, sind mir die Figuren bereits vertraut. Ich bin beeindruckt, wie sehr sich der Text seither verdichtet und an Klarheit gewonnen hat.

Doppelseite aus dem zweisprachigen Bilderbuch «Ein bisschen wie du / A little like you» von Christine Aebi und Lilly Axster. Bild: PD

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Meine Ausstellung «Wie ein Bilderbuch entsteht» in der Galerie Schloss Dottenwil. Die langen und intensiven Arbeitsprozesse der beiden letzten Bilderbücher «DAS machen?» und «Ein bisschen wie du / A little like you» von Lilly Axster und mir sollen darin für die Betrachterinnen und Betrachter fassbar werden. Neben Originalillustrationen zeige ich anhand von Entwürfen und Bilderbuch-Maquetten die gemeinsame Suche nach Themen. Ausserdem möchte ich unser Ringen um eine sorgfältige und vielschichtige Umsetzung in Text und Bild sichtbar machen. Viele stellen sich vor, dass bei einem Bilderbuch eine fertige Geschichte illustriert wird. Lilly Axster und ich hingegen entwickeln unsere Bücher von Anfang an im Dialog zwischen Bild und Text. Dabei berühren sich Bild- und Textebene und stehen in einer Wechselwirkung, bewahren aber gleichzeitig ihre Autonomie.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Illustratorin geworden wäre, wäre ich heute …»

Im Vordergrund steht für mich, wie sich all meine gemachten Berufs- und Lebenserfahrungen in meiner Person, in meiner Haltung und in dem, was ich tue, verbinden. In diesem Sinne ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, welchen beruflichen Weg ich gewählt habe. Andererseits hatte das Gestalten von Bildern, Objekten, Kleidern oder Kostümen immer eine Dringlichkeit und etwas Existenzielles für mich, bereits in der Kindheit. Es ist meine Art, mich mit der Welt auseinanderzusetzen und mich mit ihr zu verbinden. In diesem Sinne hatte ich gar keine andere Wahl, als meinen Weg in der Gestaltung zu suchen und das Eigene zu finden.

Skizzen, Entwürfe und Bilderbuch-Maquetten von Christine Aebi zum Bilderbuch «Ein bisschen wie du / A little like you» in der Ausstellung im Schloss Dottenwil. Bild: PD

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Mir wurde bewusst, welches Privileg ich habe, meinen Lebensunterhalt nicht in erster Linie als freischaffende Künstlerin bestreiten zu müssen. Als Lehrbeauftragte an der Schule für Gestaltung St.Gallen habe ich das Glück, meine Erfahrungen als Illustratorin und bildende Künstlerin jungen Menschen näherzubringen. Für viele freie Kunstschaffende ist es während der Pandemie finanziell eng geworden und manche mussten ihren künstlerischen Weg aufgeben. Es ist in dieser Zeit aber auch eine gewisse Ruhe und damit eine Zeit für Schöpfungsprozesse eingetreten. Anstatt nach aussen aktiv zu sein, konnte ich in meinen Experimenten mit der Animation unbeschwert Neues ausprobieren.

Eine weitere Doppelseite aus dem Bilderbuch «Ein bisschen wie du / A little like you». Bild: PD

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich würde sehr gerne mit einem Verlag zusammenarbeiten, der Lilly Axsters und meine Arbeit schätzt und wichtig findet. Ich würde mir ein längerfristiges Engagement wünschen – dies, obwohl oder gerade weil wir einen eigenständigen Weg gehen und nicht in gängige Kategorien passen. Bestsellerversprechen können wir jedenfalls keine abgeben.

Worauf freuen Sie sich?

Auf die bevorstehenden gemeinsamen Arbeitssessions an unserem Animationsfilm in Wien!