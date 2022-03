FREIPASS #36 «Vortanzen finden vermehrt online statt»: Die St.Galler Tänzerin Swane Küpper im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Tänzerin der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen Swane Küpper. Aufgrund der Pandemie beschäftigt sie sich gerade sehr damit, wie schnell sich das Leben verändern kann. Das merkte sie auch bei den letzten Vorbereitungen zum Tanzstück «Raw – Neue Choreografien», das am Mittwoch, 9. März, in der Lokremise in St.Gallen Premiere feiert.

Swane Küpper tanzt schon seit fünf Jahren in der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen. Bild: PD

Swane Küpper wuchs in Nordrhein-Westfalen auf und begann schon früh mit dem Tanzen. Von 2006 bis 2010 war sie Mitglied des Jungen Ensembles am Tanzhaus NRW. Später studierte Küpper Bühnentanz an der Palucca Hochschule für Tanz in Dresden. Nach ihrem Bachelor-Abschluss erhielt sie durch ein Stipendium die Möglichkeit, als «International Choreographer in Residence» am American Dance Festival in Durham teilzunehmen.

Seit 2017 ist Swane Küpper Teil der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen. Am Mittwoch, 9. März, wird die 25-Jährige in «Raw – Neue Choreografien» in der Lokremise in St.Gallen ihre erste eigene Choreografie vorstellen und in zwei weiteren Stücken zu sehen sein. «Raw» ist eine neue Plattform für Nachwuchschoreografinnen und -choreografen, die vom Leiter der Tanzkompanie Kinsun Chan in Zusammenarbeit mit dem Masterstudiengang «Dance» der Zürcher Hochschule der Künste entwickelt wurde. Alle Stücke werden von den Nachwuchstalenten selbst choreografiert.

Was lernen Sie gerade neu?

Swane Küpper: Dass Leben Veränderung ist und dass es sich besser lebt, wenn man dem mit Gelassenheit begegnet. Besonders präsent ist das natürlich im Moment in unserer Arbeit am Theater. In Zeiten von Corona sind spontane Planänderungen, Besetzungswechsel und Co. ein ständiger Begleiter. So musste ich zum Beispiel gerade diese Woche für meine eigene Choreografie «Cockroach» im Rahmen der anstehenden Premiere von «Raw» noch eine kurzfristige, durch Corona bedingte Besetzungsänderung vornehmen. Aber auch in meinem Privatleben beschäftige ich mich im Moment viel mit dem Bewusstsein, dass alles auf seine Weise temporär ist.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

«Americanah» von Chimamanda Ngozi Adichie. Ein Buch, dass ich als sehr wahrhaftig und menschlich empfinde, geschrieben von einer feministischen, nigerianischen Autorin. Ich würde gerne mehr Bücher von Autorinnen mit ähnlichen Attributen lesen. Und Karl Valentin, ein deutscher Komiker, mit dem ich mich in Vorbereitung auf unsere nächste Produktion «Wonderful World» von Kinsun Chan und Martin Zimmermann beschäftige.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Wahrscheinlich Fragen und Gedanken rund um das, was ich gerade neu lerne …

Ein Freipass für Ostschweizer Kulturschaffende Jeden Dienstag erscheint unser Fragebogen, den wir sportlich «Freipass» nennen. Woche für Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und sind gespannt, welche Antworten sie uns geben. Den «Freipass» nehmen wir dabei wörtlich: Wir redigieren die Antworten nur minimal und kürzen allenfalls, bearbeiten sie aber nicht weiter.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Manche Veränderungen waren vielleicht sowieso schon in der Pipeline, wurden durch die Pandemie aber beschleunigt. Beispielsweise finden mittlerweile vermehrt Auditions, also Vortanzen, online statt. Bei persönlichen Auditions ist es schon schwierig genug, mein Gegenüber in wenigen Stunden von mir zu überzeugen. Ich glaube, dem Ganzen auch noch das Element der persönlichen Begegnung zu nehmen, macht es für beide Seiten noch schwieriger. Gleichzeitig ist die Tanzbranche extrem international. Es ist natürlich aus ökologischen, finanziellen und energetischen Gründen sinnvoll, nicht Hunderte Tänzerinnen und Tänzer um die halbe Welt reisen zu lassen. Ich hoffe darum, dass es in Zukunft Möglichkeiten gibt, die Nachhaltigkeit und persönliche Begegnung vereinen können.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Komponist geworden wäre, wäre ich heute …»

Diplomatin? Ich interessiere mich sehr für Politik, Gesellschaft, Geschichte und unterschiedliche Kulturen. Und das alles immer vor dem Hintergrund zwischenmenschlicher Beziehungen und Begegnungen. Ausserdem gehe ich sehr gerne mit Sprache um, debattiere und schreibe gerne, vielleicht wäre das also etwas gewesen. Oder, wenn’s doch ans Theater gegangen wäre, vielleicht als Schauspieldramaturgin. Das würde mich definitiv auch reizen.

Swane Küpper wird am Mittwoch in den Choreografien «Cockroach» (dt. Kakerlake), «Landscape Of The Breath» (dt. Landschaft des Atems) und «Hyphae» zu sehen sein. Bild: PD

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Martin Zimmermann. Und das ist ja tatsächlich ein Wunsch, der ganz bald schon in Erfüllung geht, für unsere Produktion «Wonderful World». Ich finde es extrem spannend, die Grenzen von Tanz und performativer Kunst auszuloten, meine persönliche Ausdrucksweise auf der Bühne um Elemente wie Sprache, Gesang, Musik, Pantomime und vieles mehr zu erweitern und so die «starren» Grenzen zwischen verschiedenen Bühnenkünsten aufzuweichen. All das wird hoffentlich Teil des kreativen Prozesses mit Martin sein.

Worauf freuen Sie sich?

Auf meine nächsten beiden ersten Male: Am Mittwoch findet die Premiere meiner ersten, eigenen Choreografie statt. Im Mai werde ich wiederum im Rahmen des Tanzfestivals «Steps» zum ersten Mal mit dem Stück «Wonderful World» auf Tour gehen.