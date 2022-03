FREIPASS #35 «Am meisten beschäftigt mich Putins Krieg»: Der St.Galler Komponist Charles Uzor im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Musiker und Komponisten Charles Uzor. Für ein Gedenkkonzert beschäftigt er sich mit sephardischer Musik – doch Putins Angriff auf die Ukraine überschattet die Arbeit. Diese Woche beginnt die neue Saison der von Uzor mitkuratierten Contrapunkt-Konzerte für zeitgenössische Musik.

Charles Uzor leitet seit 2021 den Verein Contrapunkt new art music. Bild: Michel Canonica

Der Komponist und Musiker Charles Uzor wurde in Nigeria geboren und lebt seit über 50 Jahren in St. Gallen. In London studierte er Oboe und Komposition und begann anschliessend als freischaffender Musiker zu arbeiten. Daneben unterrichtet er an der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen. Seine Werkliste umfasst Musik für kleinere Besetzungen, Chorstücke und Bühnenwerke. Er hat unter anderem für das Carmina Quartett und den Klarinettisten Wolfgang Meyer komponiert; an der Expo.02 wurde seine Oper «Black Tell» uraufgeführt. Besonders interessiert und fasziniert ihn Musik für die Stimme.

Seit 2021 leitet Uzor den Verein Contrapunkt new art music, der jährlich sechs Konzerte zeitgenössischer Musik im Raum St. Gallen aufführt – zuletzt in der Kunsthalle St.Gallen, im Zeughaus Teufen und in der Kathedrale. Diese Woche startet die neue Saison mit dem Auftritt des Trios Dell Lillinger Westergaart am 3. März im Kultbau St. Gallen. Unter dem Titel «Beat und Permutation» verspricht es «brutalistische Architektur, in Musik übersetzt», gespielt mit Vibraphon, Schlagzeug und Bass.

Was lernen Sie gerade neu?

Charles Uzor: Ich lerne sephardische Melodien für ein Gedenkkonzert für den verstorbenen Teufener Architekten Christoph Gsell. Der Schmerz der Angehörigen über seinen frühen Tod ist wie der Verlust von Heimat in den Melodien der Sephardim. Das Gefühl der fernen Heimat wirkt in dieser Musik stark. Wenn man nicht in die Heimat zurück kann, trägt man sie immer mit sich.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Den japanischen Film «Drive my car» (2021) von Ryusuke Hamaguchi. Ihm gelingt ein faszinierendes Wirken der Zeit: das Fliessen, der Stillstand, die Ruhe. Es ist, als ob alle Zeit in einen Punkt zusammenfliessen würde.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Putins Krieg in der Ukraine.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Vielen ist eine Ausstellung, ein Buch, nicht so wichtig, andere empfinden Kultur als ihr Lebenselixir. Nach der Pandemie wird sich daran wohl nichts ändern.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Komponist geworden wäre, wäre ich heute …»

Das weiss ich nicht.

Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft: ein Ausschnitt aus Charles Uzors Werk «Mothertongue». Video: Youtube

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit der Choreografin Marlene Monteiro Freitas. Ihre schräge Fantasie und ihr Sinn für formale Prozesse sind ansteckend.

Worauf freuen Sie sich?

Auf unsere Konzerte der neuen Contrapunkt-Saison. Auf die neuen Kombinationen von Musik-Räumen: die Sitter, Dreilinden, Kunstmuseum, Zeughaus. Ich freue mich auf das nächste Konzert mit dem groovigen Trio DLW im KultBau, auf Rahel Krafts sinnliche Klangskulpturen im Sitterwerk. Auf die Musik Pauline Oliveros, bei der man unendlich lange einem einzigen Ton und seinen funkelnden Resonanzen lauschen kann. Auf schwedische Komponistinnen und Komponisten, die bei uns weniger bekannt sind, auf eine Uraufführung von mir und auf Alfons Zwickers Geburtstagskonzert im Oktober. Ganz besonders aber auf das Freiluftkonzert am 21. August in den Weieren mit Caroline Ether. Viele werden die Ondes Martenot, ein in den 1920er Jahren entwickeltes elektronisches Instrument, zum ersten Mal in ihrem Leben hören, nachts unter dem Sternenhimmel.