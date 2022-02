FREIPASS #34 «Die Kulturbranche hat sich in der Krise stärker vernetzt»: Die St.Galler Kulturaktivistin Ann Katrin Cooper im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Choreografin und Kulturaktivistin Ann Katrin Cooper. Sie hat zuletzt für sich entdeckt, dass auch «Fuckit»-Listen wichtig sind im Leben – und freut sich dennoch gerade auf ziemlich viel.

Kultur sei immer im Wandel, sagt Ann Katrin Cooper. In der Pandemie habe die Branche gelernt, dass sie mehr Lobbyarbeit leisten muss, um strukturelle Veränderungen durchzusetzen. Bild: Arthur Gamsa

Ann Katrin Cooper wurde 1979 in Köln geboren und studierte an der Universität Lüneburg Angewandte Kulturwissenschaften. Nach dem Studium arbeitete sie für Festivals, Orchester und verschiedene Kultureinrichtungen in Deutschland. 2008 zog sie in die Schweiz und war bis 2014 als Leiterin Kommunikation für Konzert und Theater St.Gallen tätig. Im Anschluss gründete sie den Verein gemischtes doppel, der vielfältige künstlerische Projekte lanciert und produziert.

Sie kuratierte beispielsweise das Kulturprogramm in der Halle am Güterbahnhof und coacht Kulturschaffende in Fragen zu Unternehmensentwicklung, Finanzierung und Altersvorsoge. Daneben ist Ann Katrin Cooper künstlerische Leiterin des Panorama Dance Theaters, sie arbeitet als Künstlerin und Geschäftsführerin für die Kulturkosmonauten, einem mobilen Format mit künstlerischen Workshops für Jugendliche, ist Präsidentin der IG Kultur Ost und hat 2020 den Pool – Raum für Kultur ins Leben gerufen. Er soll ein erster Schritt in Richtung eines Theaterhauses für die freie Szene in St.Gallen sein und wird als Proben- und Veranstaltungsort genutzt.

Was lernen Sie gerade neu?

Ann Katrin Cooper: Ich lerne gerade, für mich zu entscheiden, was wirklich wichtig ist im Leben, und den Fokus so konsequent wie möglich darauf zu legen. Dieses ewige Hin- und Hergerissen-Sein zwischen den Dingen, sich immer latent schuldig, oder nicht richtig zu fühlen, das kann es doch nicht sein. Ich habe festgestellt, dass es in meinem Umfeld so vielen Menschen so geht. Als Frau im Besonderen: du bist zu tough, zu weich, zu erfolgreich, nicht erfolgreich genug, zu laut, zu leise, begehrenswert oder du lässt dich gehen. Dabei können wir doch alle, unabhängig von Geschlecht oder Herkunft alles sein: lustig, fett, verrückt, sinnlich, intelligent, krass – alles!

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Ein weit verbreiteter Glaubenssatz lautet ja, dass es richtig und normal ist, wenn man wahnsinnig viel zu tun hat und dauernd im Stress ist. Mich interessiert das immer weniger. Dafür aber immer mehr, wie wir uns als Menschen begegnen, miteinander sprechen, voll im Moment sind. Unsere Gesellschaft könnte es sich ja leisten, eine 30-Stunden-Woche einzurichten oder ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und wir hätten mehr Zeit füreinander. Ich höre dazu gerade einen inspirierenden Podcast («sick of it»), in dem es statt einer Bucket-List eine Fuckit-List gibt. Radikales Weglassen von Dingen, die nur Zeit und Energie nehmen und einem falschen Ideal nacheifern.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Mich haben Begegnungen mit anderen Menschen am meisten beschäftigt, zumal sie sich so radikal verändert haben in den letzten zwei Jahren. Für mich sind Gespräche und gemeinsame Zeit mit Menschen sehr wichtig: zusammen kochen, sich austauschen, diskutieren, Visionen schmieden, auch mal nichts machen. Ich glaube, dass so ein besseres «Wir» entsteht. Ich habe immer versucht, das aufrecht zu halten; trotzdem hat es sich verändert während der Pandemie. Ich stelle mir die Frage, ob die Qualität der menschlichen Begegnungen wieder so wird, wie sie einmal war. Aber dann denke ich: ziemlich sicher nicht! Wir haben uns alle verändert, die Welt hat sich verändert und es wird neuen, veränderten Austausch geben. Ich freu mich darauf!

Ein Freipass für Ostschweizer Kulturschaffende Jeden Dienstag erscheint unser Fragebogen, den wir sportlich «Freipass» nennen. Woche für Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und sind gespannt, welche Antworten sie uns geben. Den «Freipass» nehmen wir dabei wörtlich: Wir redigieren die Antworten nur minimal und kürzen allenfalls, bearbeiten sie aber nicht weiter.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Kultur ist immer im Wandel, sie treibt den Wandel voran und diskutiert, was gerade auf dieser Welt passiert. Die ganze Branche war im Schock während der Pandemie. Aber sie hat auch gelernt, Strukturen zu überdenken, neue Formen zu finden und an bestimmten Dingen konsequent festzuhalten. Die Kulturbranche hat sich ausserdem in der Krise besser vernetzt und begonnen, regional wie national wichtige Lobbyarbeit zu leisten. Das gab es vorher zu wenig. Und viele Dinge, wie prekäre Arbeitsbedingungen, toxische Strukturen und viele andere Themen wurden durch die Pandemie ins Rampenlicht gerückt. Jetzt gibt es die Chance, diese Dinge nachhaltig zu verändern. Mit der IG Kultur Ost gehen wir das jetzt mit einer Vernetzungs- und Beratungsstelle an und wollen erste Bestrebungen verstetigen, damit das alles nicht umsonst war und wieder in Vergessenheit gerät.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Kulturschaffende geworden wäre, wäre ich heute …»

Ich wäre dann wohl Betreiberin eines grossen Hauses in den Dünen am Meer, in dem verschiedene Menschen zusammenleben und -arbeiten und voneinander lernen und eine gute Zeit haben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich würde gern mit den Menschen rund um den «Pool – Raum für Kultur» im Lachen-Quartier zusammenarbeiten. Manchmal winkt eine Frau aus ihrem Fenster auf ein Kissen gestützt zu uns herüber oder ein Mann hält sich auf seinem Balkon auf einem Crosstrainer fit und schaut 20 Jugendlichen zu, die hier Theater spielen. Die Männer aus der Etage unter uns packen an, wenn es etwas zu tun gibt. Wir revanchieren uns mit Kaffee. Mich interessieren die Geschichten dieser Menschen, deshalb möchte ich kreativ mit ihnen kooperieren und das Ergebnis dann auf einer möglichst grossen Bühne zeigen. Ich finde, diese Geschichten gehören ins Rampenlicht.

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich darauf, mit meiner Familie durch dieses Leben zu gehen, meine Freunde möglichst häufig zu sehen, auf laue Sommernächte. Darauf, unsere neue Produktion von Panorama Dance Theater ab Mitte März mit tollen Künstlerinnen und Künstlern zu proben und dann damit auf Tour zu gehen. Darauf, mit möglichst vielen Jugendlichen bei den Kulturkosmonauten kreativ zu sein. Ich freue mich darauf, die Eröffnungsfeier des Pools in diesem Sommer nachzuholen, die Beratungsstelle der IG Kultur Ost aufzubauen.... Ich freu' mich gerade auf ziemlich viel.