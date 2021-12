Freipass #27 «Nur gute Musik zu machen, reicht heute nicht mehr»: Der St.Galler Kirchenmusiker Andreas Gut im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem St.Galler Domkapellmeister Andreas Gut. Er liebt Hörbücher, ist von den Coronamassnahmen müde und traurig, dass die Kulturszene dadurch so hart getroffen ist.

Der St.Galler Domkapellmeister Andreas Gut dirigiert in der Kathedrale. Bild: Regina Kühne

Der St.Galler Domkapellmeister Andreas Gut wurde 1968 geboren, studierte am Konservatorium Winterthur Orgel, an der Akademie für Schul- und Kirchenmusik Luzern Chor- und Orchesterleitung. Von 1998 bis 2017 hat er die Kantoratsarbeit in der katholischen Pfarrei Küsnacht-Erlenbach aufgebaut.

Seit 2017 plant und leitet er als Domkapellmeister der Kathedrale St.Gallen die vokalen und instrumentalen Ensembles der Dommusik in Proben, Liturgie und Konzert, unterrichtet an der diözesanen Kirchenmusikschule und ist als Prüfungsexperte und im Coaching tätig. Andreas Gut ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und den drei Kindern in Teufen.

Was lernen Sie gerade neu?

Andreas Gut: Anfang 2021 habe ich beim Tessiner Komponisten Ivo Antognini eine Missa Brevis in Auftrag gegeben. Kurz vor Weihnachten trafen die Noten ein. Neue Noten sind für mich immer ein Ereignis! Die Messe ist dem Collegium Vocale und mir gewidmet. Nächste Woche starten wir mit den Proben, und ich geniesse ein paar ruhige Stunden beim Studium der neuen Musik, die wir 2022 uraufführen. Neu lerne ich auch das Fundraising. 2021 hat der Verein Dommusik neue Freunde-Angebote lanciert. Es ist Aufgabe des Vereins und damit auch von mir, die Gelder für Konzerte an der Kathedrale, die fast ausschliesslich von Privatpersonen, Stiftungen und Institutionen stammen, zusammenzubekommen. Gute Musik zu machen, reicht heute nicht mehr, es gilt, transparent zu informieren und freundlich um Unterstützung zu bitten. Da habe ich zu lernen.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Hörbücher. Als Teenager und während der Studienzeit habe ich viel gelesen. Dann, während der Zeit, als die Kinder noch klein waren, und während des beruflichen Auf- und Ausbaus fehlte die Zeit dafür. Nun sind die Arbeitstage noch immer lang. Doch beim Gehen, Fahren und bei Routinetätigkeiten höre ich Bücher: Krimis, Literatur, Persönlichkeitsbildung, Fachthemen und Humorvolles. Einfach die kleinen weissen Kopfhörer rein und Hirn und Herz bekommen Nahrung und Impulse!

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Die ständigen Anpassungen der Coronamassnahmen. Mal durften Chöre singen, mal wieder nicht. Dann durften sie unter Auflagen singen, mit zwei Metern Abstand, mal mit, mal ohne Maske, mit 3G, mit 2G. Es galt, immer wieder mit den Sängerinnen und Sängern zu sprechen, Lösungen zu finden und um Verständnis zu bitten. Daneben haben alle liturgischen Feiern und Konzerte stattgefunden, mal musikalisch gross, mal professionalisiert, mal musikalisch kleinformatig. Das macht müde.

Vervollständigen Sie den folgenden Satz: «Wenn ich nicht Musiker geworden wäre …»

... wäre ich Manager geworden? Ich kann gut planen, organisieren und reagieren. Doch, was wäre mit der emotionalen Seite? Ich brauche Sensibilität, Emotion, Tiefsinn, Dissonanz und Konsonanz oder einfach auch Harmonie. So wäre ich vielleicht ein sehr sonderbarer Manager.

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Am härtesten trifft die Pandemie die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler. Aufgrund meiner vielen Kontakte weiss ich das. Aufgrund der Absagen waren ihre Agenden über Monate leer. Wiederum kurz vor Weihnachten wurde mancherorts wieder alles abgesagt. Das Ende ist noch nicht in Sicht, und ich vernehme, dass gute Musiker nun bei der Bahn arbeiten, im Sicherheitsdienst und anderswo. Die freie Kulturszene ist hart getroffen. Und positiv gesehen? Wir haben gelernt, innert kürzester Frist sich spontan öffnende Spielräume kreativ zu nutzen, das Mögliche möglich zu machen. Das Publikum hat’s dankbar aufgenommen!

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Da muss ich jetzt überlegen. Ich geniesse immer das, an dem ich gerade bin, und begeistere mich dafür. Auf das, was mir wichtig scheint zu realisieren, arbeite ich hin.

Worauf freuen Sie sich?

Auf das neue Jahr! Meine Familie! Ich freue mich auf die Chöre der Dommusik. Die Arbeit in den Gremien, die Zusammenarbeit mit meinem stets inspirierten und immer kreativen Domorganisten Willibald Guggenmos, die tolle Zusammenarbeit mit Dompfarrer Beat Grögli und unsere freundschaftliche Arbeitsweise.