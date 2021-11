FREIPASS #19 «Für mich sind Bauern die tollsten Künstler»: Die Künstlerin Katrin Mosimann im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der bildenden Künstlerin Katrin Mosimann aus St.Gallen. Sie bespielt im Moment mit ihren Arbeiten den Eingangsbereich des Museums im Lagerhaus St.Gallen.



Die St.Galler Künstlerin Katrin Mosimann. Bild: PD

Katrin Mosimann, geboren in Solothurn, ist als Textilkünstlerin bekannt. Während einer Neuseelandreise 2013 wurde sie von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Seit diesem folgenschweren Unfall waren ihr die früheren Näharbeiten kaum noch möglich. «Meine Inspiration hole ich in der Natur bei meinen täglichen Spaziergängen. Auch die Begegnungen mit Menschen beeinflussen meine Arbeit», sagt Katrin Mosimann. Diese Spaziergänge ersetzen heute die frühere Leidenschaft zu wandern. «Mein Leben änderte sich grundlegend. Ich wurde langsam. Aber das Gute: Ich durfte nur noch Kunst machen.»

Die Coronazeit intensivierte ihre Motivation, sich künstlerisch in neuen Gefilden auszudrücken: Malerei, Objekte und Mixed-Media-Kunst zeugen vom Suchen neuer künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten. Mit ihren Arbeiten passt Katrin Mosimann sehr gut ins Museum im Lagerhaus, das auf Aussenseiterkunst spezialisiert ist. Den Begriff «Aussenseiterkünstlerin» würde sie für sich durchaus gelten lassen.

Was lernen Sie gerade neu?

Im Moment frische ich meine Sprachkenntnisse auf. Ich übe fast jeden Tag zehn Minuten mittels einer App, je nach Lust und Laune Spanisch, Englisch oder Französisch. Dann übe ich mich weiter in Geduld, meine körperlichen Herausforderungen zu akzeptieren. Immer öfter gewinne ich auch meiner Eingeschränktheit etwas Positives ab.



«Alma»: Diese Arbeit bilde die Verbindung von den Näharbeiten zu ihren gemalten Köpfen am besten ab, sagt Katrin Mosimann. Bild: PD

Welches Buch oder Kunstwerk haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Ich gebe es ganz offen zu: Ich lese keine Bücher. In der Kunstszene hat mich das Künstlergespräch mit Otobong Nkanga, welche zur Zeit im Kunsthaus Bregenz zu sehen ist, sehr neugierig gemacht. Ihr ist es wichtig, mit den Ressourcen sehr sorgfältig umzugehen. Ihre ganze Ausstellung kann wiederverwertet werden.

Ein Freipass für Ostschweizer Kulturschaffende Es ist Zeit für einen vorsichtig optimistischen Blick in die Zukunft. Deshalb erscheint jeden Freitag unser Fragebogen, den wir sportlich «Freipass» nennen. Jede Woche spielen wir einer oder einem Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und sind gespannt, welche Antworten sie uns geben. Den «Freipass» nehmen wir dabei wörtlich: Wir redigieren die Antworten nur minimal und kürzen allenfalls, bearbeiten sie aber nicht weiter.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Wie gesagt, meine körperlichen Probleme beschäftigen mich tag-täglich und bestimmen meinen Alltag. Aber von meinen «Sorgen» abgesehen: Die Situation der Frauen in Afghanistan lässt meine Probleme schon sehr klein aussehen und ich werde dankbar für alles, was ich habe. Meine Kinder, die Freiheit, mein Zuhause, mein Bett, das Essen, die Arbeit. Die Liste wäre noch lang! Dann all die Umweltprobleme, die Zerstörung der Wälder, das unnötige Abschlachten von Tausenden Delfinen. Ja ehrlich gesagt, muss ich dann wieder aufhören, mir Nachrichten anzuhören, da mich das alles traurig macht.



«Ohne Titel» Bild: PD

Vervollständigen Sie den Satz: «Wenn ich nicht bildende Künstlerin geworden wäre, wäre ich heute ...»

Ohne Kreativität kann ich mir mein Leben nicht vorstellen. Eventuell wäre ich Clownin geworden oder hätte irgendeine Tätigkeit gewählt, bei der ich in Kontakt mit Menschen komme.



Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Ich kann mir schon vorstellen, dass diese zwei Jahre Fast-Stillstand Auswirkungen haben werden. Ich sehe es aber auch als Chance, neue Wege zu finden und mutig Neues anzupacken. Oder eventuell ja auch wieder auf Altes zurückzugreifen. Veränderung findet jedenfalls immer und überall statt.



Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit dem Künstlerduo Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger. Ich liebe ihre Verspieltheit und die filigrane Arbeit, wie die beiden sie ja 2003 an der Biennale in Venedig eindrucksvoll mit ihrem «Falling Garden» gezeigt haben. Zu gerne würde ich einmal ihren Fundus sehen wollen. Ansonst sind für mich Bauern die tollsten Künstler. Sie machen Kunst, ohne es zu wissen – einfach genial. Man schaue sich nur mal die Heumädli an, wie diese die Landschaft modellieren.

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich, viel Zeit in meinem Atelier verbringen zu dürfen, mich mit Freunden zu treffen, meine Töchter zu sehen, mit meinen Nachbarn zu blödeln, bei meinem täglichen Spaziergang Kleinigkeiten am Wegrand zu entdecken, feinen Kuchen zu essen, gesund zu bleiben.