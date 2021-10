FREIPASS #16 «Ohne Theater verlieren die Menschen ihren Anstand»: Der Regisseur und Schauspieler Florian Rexer im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem Schauspieler und Regisseur Florian Rexer.

«Ich habe schon bei Stings Frau veganen Kuchen gegessen», plaudert der Regisseur Florian Rexer aus dem Nähkästchen. Bild: PD

Der gebürtige Baden-Württemberger Florian Rexer arbeitet seit 15 Jahren als Schauspieler, Kabarettist und Regisseur in der Schweiz. Mit seiner Familie lebt er in Romanshorn. Acht Jahre lang war er festes Ensemblemitglied im Theater St.Gallen und übernahm 2010 die künstlerische Leitung der Hagenwiler Schlossfestspiele. Zuletzt inszenierte er dort die Komödie «Mirandolina».



2015 gewann Rexer mit seinem Kabarettprogramm «Der Götti» den Swiss Comedy Award, im Herbst 2018 wurde ihm der Kulturpreis der Stadt Amriswil verliehen. Mit einem professionellen Schauspielensemble veranstaltet er regelmässig Dinnerevents. Zurzeit arbeitet er an dem Theaterprojekt «P. Pan», das im Dezember auf die Bühne kommt.

Was lernen Sie gerade neu?

Mich sozial zu verhalten. Ich beobachte als Comedian und Regisseur die Menschen immer von aussen. Ich imitiere, ich parodiere sie. Da habe ich begonnen mich selbst zu beobachten. Wenn ich es schlimm finde, dass die Menschen nicht zurück ins Theater kommen, muss ich mich fragen: Würde ich denn gehen? Aber da merke ich: Ja! Und buche beherzt Karten für Helge Schneider und Georgette Dee.

Welchen Film haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Gustav Mahlers 9. Symphonie. Dirigiert von Claudio Abbado mit dem Luzern Festival Orchester. Es spiegelt meine Gefühlswelt wieder in diesen Tagen. Als freischaffender Unterhalter fühle ich mich zurzeit wie auf dem offenen Meer. Und dann noch «Yakari und kleiner Donner». Das war mein erster Kinobesuch seit Ewigkeiten mit den Kindern im Kino Roxy in Romanshorn.

Florian Rexer bei einer szenischen Lesung in Amriswil. Bild: Donato Caspari

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Die Angst. Und dass es so leicht gesagt und doch so schwer getan ist, sie loszulassen. Ausserdem habe ich mich erneut mit dem Thema Humor beschäftigt. Mir neue Witze ausgedacht, um festzustellen, dass die alten doch die besten sind.

Vervollständigen Sie den Satz: «Wenn ich nicht Schauspieler und Regisseur geworden wäre, wäre ich heute ...»

Barbesitzer einer Strandbar in Griechenland. Ich würde die Menschen zum Lachen bringen und nach Feierabend wäre ich mit mein bester Kunde. Ich wäre nicht reich, weil ich ständig alle einladen würde. Und ich hätte den Spitznamen «Der Schauspieler».

Wird die Pandemie die Kulturbranche längerfristig verändern – und sehen Sie darin auch etwas Positives?

Die Krise wird vorbeigehen und die Menschen werden vergessen. Wilhelm Busch sagte: «Scheint Dir auch mal das Leben grau, bleib still und zage nicht, die Zeit, die alte Bügelfrau macht alles wieder schlicht.» Die Menschen werden wieder ins Theater kommen. Ohne uns verlieren sie ihre Kultur und ihren Anstand.

Florian Rexers neuste Kreation «P. Pan» geht im Winter über die Bühne. Bild: PD

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Mit Sting. Ich mag ältere, erfahrene Künstler. Er kriegt drei wichtige Dinge hin: Die Familie, seine Berufung und die Spiritualität. Ich durfte schon bei seiner Frau veganen Kuchen geniessen. Mit AC/DC will ich nicht arbeiten - ich habe die Musiker mal getroffen, aber sie haben mir zu viel geraucht und sie müffeln.

Worauf freuen Sie sich?

Auf Weihnachten mit meiner Frau und meinen Kindern. Kuschelig im Schnee. Danach auf eine neue Saison bei den Schlossfestspielen Hagenwil. Das sind meine Herzenssachen. Und ich freue mich, wenn die Menschen wieder fleissiger Tickets buchen, zum Beispiel für mein Theaterprojekt Peter Pan, besser gesagt «P. Pan» - denn Pan kann genauso ein Mädchen sein.