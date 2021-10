Folk-pop Wenn er nicht gerade Hemden designt, schreibt er Songs: René Grünenfelder führt ein Modelabel und macht nebenbei Musik – bald kommt sein erstes Album Der Rheintaler Singer-Songwriter René Grünenfelder bringt am 29. Oktober unter dem Künstlernamen Mo Klé sein Album «Parallel Worlds» heraus. Die melancholischen Folksongs handeln von Politischem und Persönlichem.

2018 startete der Singer-Songwriter René Grünenfelder sein Soloprojekt Mo Klé.

Bild: Michel Canonica

Es ist eine unschöne Szene, die sich am Flughafen abspielt: Eine Frau, soeben zurück aus den Ferien, klappt bewusstlos zusammen, gleich neben dem Gepäckband. Hektik bricht aus, sie wird reanimiert – während drüben, hinter der Zollkontrolle, davon niemand etwas mitbekommt.

Ist das nicht seltsam? Ein halbes Dutzend Mal stellt sich der Sänger und Songwriter René Grünenfelder alias Mo Klé diese Frage in «Parallel Worlds». Der erste Song des gleichnamigen Albums, das am 29. Oktober erscheint, handelt vom Auseinanderdriften der Gesellschaft, von der absurden Kluft, die zwischen den verschiedenen Realitäten klafft. Im Songtext heisst es:

«Wir leben in Parallelwelten, so weit auseinander wie Himmel und Hölle.»

Kritiker des Zeitgeschehens

Die verstörende Flughafenszene eröffnet den siebenminütigen Song. «Das Beispiel zeigt, dass wir nur flüchtig mit dem Schicksal anderer Menschen in Berührung kommen», sagt der 33-jährige Rheintaler. Die Metapher lasse sich auch auf die Flüchtlingskrise übertragen, die ebenfalls Thema des Songs ist: «Meist erhalten wir nur über Bildschirme und Zeitungen einen Einblick in die Lebenswelt dieser Menschen.»

Video: Youtube

Ist das nicht seltsam?, fragt Grünenfelder nochmals. Es ist eine Frage, die er sich oft stellt. Denn vieles, was auf der Welt passiert, stimmt ihn nachdenklich. In seinen Liedern entpuppt er sich denn auch häufig als kritischer Beobachter des Zeitgeschehens.

So zum Beispiel in «Boomerang»: Das Lied bezieht sich auf den Terroranschlag im Jahr 2017 in Manchester. Gewalt sei ein «idiotisches Spiel um Anerkennung», singt Grünenfelder in der ersten Strophe. «A Land To Call Their Own» dagegen handelt vom Mythos des amerikanischen Traums und der in den USA verbreiteten Rassendiskriminierung. Politisch wird Grünenfelder nicht zuletzt in «Sonntagvormittag», dem einzigen deutschen Song des Albums. Darin bedauert er, dass es «die AfD leider immer noch gibt».

Video: Youtube

Die Musik als zweites Standbein

Die Musik ist sein kreativer Ausdruck – und sein zweites Standbein: Denn hauptberuflich betreibt Grünenfelder ein Label für nachhaltige Herrenmode, das Carpasus heisst. Von diesem kann er mittlerweile leben. Designt er gerade keine Hemden, ist er im Proberaum und arbeitet an Songs, spielt Konzerte oder macht Aufnahmen. «Ich lebe also irgendwie auch in zwei Parallelwelten», sagt Grünenfelder und lacht.

Seit drei Jahren ist René Grünenfelder, aufgewachsen in Kriessern und heute in Zürich wohnhaft, als Mo Klé unterwegs. Zuvor hiess er René Greenfield, vor seiner Solokarriere spielte er als Gitarrist und Bassist in verschiedenen Rheintaler Bands. Wegen seines neuen Künstlernamens nennen ihn die Leute oft Mo oder Moritz. Doch eigentlich ist Mo Klé eine Anlehnung an «mot clé», was «Schlüsselwort» bedeutet. Wohl ein Indiz dafür, wie viel Wert Grünenfelder auf seine Songtexte legt:

«Ich suche stets nach den richtigen Wörtern. Ich will Geschichten mit Tiefgang erzählen, keine plumpen Hülsen.»

Geschichten, deren Stoff er aus der grossen, aber auch aus seiner ganz kleinen, eigenen Welt bezieht. So enthält «Parallel Worlds» viel Politisches, aber eben auch viel Persönliches: In «Love In The Time Of» singt Grünenfelder von der Liebe in Zeiten der coronabedingten Isolation, in «Be My Judge» ringt er mit Selbstzweifeln.

Video: Youtube

Die Texte trägt er mit einer Stimme vor, die hoch und nasal klingt, aber Charakter hat und berührt. Begleitet wird er von Gitarren, Bass, Schlagzeug und einer Hammondorgel, hie und da von einem Synthesizer. Mehr nicht. Über das minimalistische Arrangement seiner Folksongs, die Ecken und Kanten haben, sagt Grünenfelder:

«Ich wollte keine geschliffenen Popsongs produzieren, sondern einfach nur authentisch und menschlich rüberkommen.»