Er nimmt kein Blatt vor den Mund: Der Ermatinger Jochen Kelter schreibt in seinem neuen Lyrikband über Flüchtlingsströme, Auschwitz und zockenden Ganoven

Kein Wort ist zu viel im schmalem Band «Fremd bin ich eingezogen», der beim neu gegründeten Thurgauer Caracol-Verlag erschienen ist.

Jochen Kelter nimmt beim Schreiben kein Blatt vor den Mund.

Reto Martin

Der Ermatinger Jochen Kelter hat einen neuen Lyrikband veröffentlicht, schmal und dicht. Mit dem titelgebenden Gedicht «Fremd bin ich eingezogen» zitiert er den Beginn von Schuberts «Winterreise» – er fühlt ähnlich wie Wilhelm Müller in seinen Versen eine zunehmende Entfremdung von seiner Umwelt. Und Kelter komponiert den Band auch ähnlich, versammelt je sieben Gedichte in zehn Zyklen, von «Die Trauer der Dinge» über «Fremd bin ich eingezogen» bis zu «Repetition» – dieselbe Struktur wie 2017 in «Wie eine Feder übern Himmel».

Leseprobe Fremd bin ich eingezogen Die Dämme brechen

das Elend strömt in den Norden der Welt

die Massen übers Meer aus Süden

und Osten Fremd bin ich eingezogen

Fremd zieh‘ ich wieder aus

den Hundertjährigen Krieg die Pest

Inquisition den Dreissigjährigen Krieg

haben uns Ignoranz und Fürsten beschert

und die Mosaischen: Verbrennt sie!

Den grossen Krieg die Stahlbarone

und Generäle den grossen Mordkrieg

der Europa ins Mark verwüstete die Faschisten

nun schicken uns die anonymen Herren

der Erde die Ausgebombten

Frierenden und Geblendeten über das Meer

seht zu! Fremd bin ich eingezogen

Fremd zieh‘ ich wieder aus und sehe zu

wie die Räuber weiter plündern

enteignen bombardieren



Doch während in der «Winterreise» lediglich subtile Kritik am bestehenden System erkennbar ist, schreibt der gebürtige Kölner vehement dagegen an, in seinen Gedichten und wie in seinen Essays. Kelter nimmt nie ein Blatt vor den Mund: «Und Sommer glänzt / wie in meiner Jugend die Fahnen / rote und schwarze» heisst es gleich im ersten Gedicht «Winterleben»; «um die Welt ist es ziemlich übel bestellt» in «Selbstporträt»; im Zyklus «Kolumbianische Exkursion» ist das lyrische Ich ein heimatloser Reisender und ist die Rede von jenen, «die mit dem Zuckerohr auch ihr Leben auspressen». Einmal sind «die Geschichtsbücher leuchtend weiss», ein ander Mal «fischen wir uns aus dem Strudel der Welt die wieder einmal zu versinken droht».

Jochen Kelter: Fremd bin ich eingezogen. Gedichte, Caracol, 112 S., Fr. 20.- pd

Da ist kaum Naturlyrik und schon gar keine Beschaulichkeit, da ist die Rede von Auschwitz, zockenden Ganoven, Gangstern, SS-Sturmbannführern; da heisst ein Gedicht «Poesie» und redet dennoch von «im Angesicht unseres nahen Endes». Jochen Kelter verzichtet fast immer auf Interpunktion, bis auf einige Fragezeichen, und zwingt so zu langsamem Lesen, der Zeilenfall ist keinem Versmass geschuldet. Und da ist kein Wort zu viel – in seinem neuen Band reduziert und verdichtet Kelter noch mehr als früher: «Der Mensch ist wankelmütig die Poesie konsequent.» (dl)