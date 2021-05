Digitalmarkt Online endlich Geld verdienen: Erste Ostschweizer Kulturschaffende setzen auf die Blockchain Die derzeit gehypte NFT-Technologie verwandelt kopierbare digitale Daten in unersetzliche Originale. Das bietet für Kulturschaffende neue Verdienstmöglichkeiten. Subito Zeitlos sind die erste Schweizer Band, die ein Album auf diese Weise versteigert. Die Wiler Kunstmalerin Daniela Filippelli hat bereits erste NFT-Gemälde verkauft.

Alle können das Kunstwerk kopieren, aber das Original gehört mir: Die NFT-Technologie verbindet die digitale Reproduzierbarkeit mit der Wertschätzung für ein Einzelstück. Bild: 4artechnologies

Für die einen sind NFT der Beweis, dass sich der Kunstmarkt endgültig von der Realität verabschiedet hat. Andere sehen in dieser Technologie ein Mittel, um endlich auch im digitalen Markt Geld zu verdienen. NFT ist die Abkürzung für non-fungible Token, zu deutsch: nicht-austauschbare Wertmarke.

Die Idee: Eine digitale Datei, die im Prinzip beliebig kopierbar ist – sei es eine Fotografie, ein Song, ein Film oder ein Text – wird so zu einem unersetzlichen Original. Eine der Kopien wird sozusagen zum Originalwerk erklärt, das man auf dem Markt verkaufen kann wie ein echtes physisches Werk.

Technisch basiert das Vorgehen auf der Blockchain, die auch bei Digitalwährungen wie Bitcoin zur Anwendung kommt. In der Blockchain wird für alle sichtbar gespeichert, wer Eigentümer der digitalen Datei ist.

Lukrativer als das Streaming-Modell

Das Auktionshaus Christie's hat im März ein digitales Kunstwerk für fast 70 Millionen Dollar verkauft. Soviel Geld auszugeben für eine Bilddatei, die jeder per Copy-Paste selber vervielfältigen kann: Ist das hirnrissig oder genial? Das bleibt vorerst offen, noch ist das Potenzial der NFT-Technologie schwer abzuschätzen. Doch die Idee dahinter ist bestechend, gerade aus Sicht von Kulturschaffenden, bietet sie ihnen doch neue Verdienstmöglichkeiten.

Zum Beispiel für eine Musikerin, die auf Spotify gerade einmal 0,004 Cent pro abgespieltem Song bekommt oder 1 Euro für 25'000 Plays (so sieht das durchschnittliche Vergütungsmodell des schwedischen Streaminganbieters aus). Wie viel verlockender klingt es für diese Musikerin doch, dass sie einen Song oder ein Album als NFT versteigern kann, zu einem beliebig hohen Einstiegspreis!

300 Franken für ein Album, das kostenlos erhältlich ist

Das haben sich auch Subito Zeitlos gedacht. Die Ostschweizer Band ist nach eigenen Angaben die erste Schweizer Musikgruppe, die ein Album als NFT veröffentlicht. Auf der Plattform «OpenSea» bietet sie ihr Debütalbum «Attachment» seit ein paar Tagen zum Verkauf an. Einstiegspreis der Versteigerung: 300 Franken.

Was soll das, zumal Subito Zeitlos das Album gleichzeitig auch als Gratisdownload anbieten? Songwriter Andrin Uetz schreibt in einer Mitteilung: «Uns hat die Geringschätzung der Musik im Kunstmarkt schon länger gestört.» Dem wolle man ein «multisensorisches Erlebnis» entgegensetzen. «Das Album funktioniert nicht nur als Musik, sondern auch als digitale Konzeptkunst.»

Andrin Uetz (links) und Samuel Weniger versteigern das Debütalbum ihrer Band Subito Zeitlos im Internet. Einstiegspreis: 300 Franken. Ralph Ribi

Sein Mitmusiker Samuel Weniger, der das Album produziert und visuell gestaltet hat, ergänzt: «Diese Aufnahmen waren von Anfang an als digitales Kunstwerk konzipiert.» Man wolle etwas Genre- und Medienübergreifendes schaffen:

«Neue Technologien stellen dringliche Fragen an uns alle. Die wollen wir mit dieser Aktion thematisieren.»

Die beiden Musiker zitieren den Schweizer Medienkünstler Alex Antener, der die Versteigerung ihres Albums abwickelt: «Wenn Sie ein NFT von Subito Zeitlos kaufen, so besitzen Sie das von den Künstlern gezeichnete Original, von dem es eine exponentiell steigende Anzahl von Kopien gibt.» Dieser Gegensatz hat laut Antener eine philosophische Dimension:

«Das Netz wird überflutet von Musik, wobei Künstlerinnen und Künstler zumeist leer ausgehen. NFT ermöglicht die Wertschätzung des kreativen Originals, ohne dessen beliebige Reproduzierbarkeit zu verkennen.»

Animierte Gemälde im Angebot

Auch die Wiler Kunstmalerin Daniela Filippelli setzt seit neustem auf NFT. Sie habe sofort erkannt, dass sich ihr Kunststil ideal für diese Technologie eigne, schreibt sie in einer Mitteilung. Als Multimediakünstlerin verbindet sie analoge und digitale Kunst: Sie malt Bilder von Hand, digitalisiert sie und animiert sie am Computer. Filippelli schwärmt von den «praktisch grenzenlosen» Möglichkeiten der NFT-Technologie: «Sie gibt mir die Möglichkeit, die digitalen Erzeugnisse, die aus meinen Werken entstehen, auch entsprechend vermarkten und verkaufen zu können.»

Analog und Digital: Daniela Filippelli animiert ihre Gemälde am Computer. Bild: PD

Filippelli hat schon erste eigene NFT-Kunstwerke im Angebot: Die Werkserie «Welcome To Paradise» ist in Zusammenarbeit mit der Internetplattform VivaArte.online und der Galerie Kunsthaus Rapp in Wil entstanden. Es handelt sich um Gemälde, die Filippelli am Computer in animierte NFT verwandelt hat und (wie Subito Zeitlos) auf der Plattform «OpenSea» zum Verkauf anbietet. Die ersten Werke hat sie gemäss Mitteilung schon verkauft und damit einige hundert Franken verdient.

Noch viel lukrativer war die NFT-Technologie für den US-amerikanischen Digitalkünstler Beeple. Sein Werk «Everydays: the First 5000 Days» war es, das im März für fast 70 Millionen Dollar bei Christie's versteigert wurde und den aktuellen NFT-Hype auslöste. Beeple erreichte damit auf einen Schlag Platz drei der weltweit bestbezahlten lebenden Künstler.