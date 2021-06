ST.GALLER FESTSPIELE Die Festspieloper «Notre Dame» wird Michael Balkes Abschiedssinfonie Als Erster ständiger Gastdirigent hat Michael Balke schöne Spuren in St.Gallen hinterlassen. Sein Vertrag läuft jetzt allerdings aus. Am Freitag dirigiert er die Premiere der Festspieloper «Notre Dame» von Franz Schmidt auf dem Klosterplatz.

Dirigent Michael Balke leitet am Freitag die Oper «Notre Dame» von der Tonhalle aus. Bild: PD

Ein Wechsel in der Operndirektion zieht oft auch andere Wechsel nach sich. Mit dem Amtsantritt des neuen St.Galler Opernchefs Jan Henric Bogen endet der Vertrag von Michael Balke als Erster ständiger Gastdirigent des Sinfonieorchesters St.Gallen. Leider muss man sagen. Balke, der diesen Posten seit der Saison 2018/19 innehatte, hat hier schöne Spuren hinterlassen. Etwa die CD mit französischen Opernarien mit der Sängerin Marina Rebeka.

Michael Balke hat mit dem Sinfonieorchester St.Gallen und mit Marina Rebeka eine CD produziert. Bild: PD

Vor vier Jahren begeisterte die Oper «Die Gezeichneten» von Franz Schreker unter seinem Dirigat. Und Balke stand auch vor zwei Jahren am Pult der Sinfoniker für die Verdi-Oper «Il Trovatore» auf dem Klosterplatz. Bedauern schwingt auch bei ihm darüber mit, dass sein Vertrag jetzt nicht verlängert wird. Michael Balke, gebürtig aus Braunschweig, sagt:

«Es ist schade, denn ich habe ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zum Orchester aufgebaut.»

Er hofft aber, dass es nur ein Abschied auf Zeit sein werde: «Die Chemie hat gestimmt, und ich arbeitete sehr genau mit diesen Musikerinnen und Musikern zusammen.»

«Notre Dame»: Eine glitzernde und rauschende Partitur

Morgen also verabschiedet sich Balke vorläufig mit Franz Schmidts «Notre Dame» bei den diesjährigen St.Galler Festspielen auf dem Klosterplatz. Mit der Schreker-Oper vor vier Jahren hat Balke seine deutliche Affinität zu spätromantischer Musik zwischen dem späten Brahms und Richard Strauss gezeigt. «Von den Erfahrungen mit der Arbeit an der Schreker-Partitur profitiert das Orchester jetzt auch bei Franz Schmidt, dessen opulente Partitur wirklich glitzert und oft richtig rauschhaft wirkt.»

Michael Balke mit Marina Rebeka in einer Szene aus Wagners «Tannhäuser». Quelle: Youtube

Franz Schmidt (1874–1939), ein Wiener Komponist, der in Bratislava geboren wurde und kurzzeitig auch bei Anton Bruckner studierte, darf stilistisch als Brücke zwischen Brahms und Strauss gesehen werden. «Er hat einen ganz eigenen Stil, voll spätromanischer Klangfülle, mit vielen schillernden Momenten, manchmal auch an die Grenzen der Tonalität gehend», schwärmt Michael Balke von der farbigen Opernpartitur.

«Schmidt orchestriert sehr raffiniert, manchmal haben seine Ideen fast etwas von Filmmusik. Und auch das Folkloristische kommt nicht zu kurz.» Schmidts Rezeption hat allerdings gelitten unter seiner Nähe zu den Nationalsozialisten, für die er Musik geschrieben hat. In einer schwierigen Zeit, in der Franz Schmidt andererseits aber auch dem jüdischen Pianisten Paul Wittgenstein ein packendes Klavierkonzert für die linke Hand komponiert hat. Dieser hatte seinen rechten Arm im Ersten Weltkrieg verloren.

Das Sinfonieorchester spielt die Opernmusik im Parkett der Tonhalle

Erstmals kommt die Musik für die Festspieloper coronabedingt aus der Tonhalle St.Gallen. Das opulent besetzte Orchester spielt dieses Mal nicht in der engen Box hinter dem Klosterplatz, sondern ist, mit viel Abstand zwischen den einzelnen Musikerinnen und Musikern, im Parkett platziert. Der Prager Philharmonische Chor singt hinter einer Plexiglasscheibe auf der Bühne der Tonhalle. «Ich werde Gelassenheit wahren», sagt Michael Balke, für den die physische Distanz zum Klosterplatz kein Problem ist. «Wir haben intensiv mit den Sängerinnen und Sängern geprobt. Ich weiss, wie sie atmen.» Dank einer Laufkamera sieht Balke zudem auf einem Monitor auch die Akteure auf dem Klosterplatz.

Nach seiner Zeit in St.Gallen wird Michael Balke zukünftig vor allem als freischaffender Dirigent unterwegs sein. Etwa an der Operngala beim italienischen Ravello Festival, mit der siebten Sinfonie von Gustav Mahler in Riga oder mit der Wiederaufnahme der «Zauberflöte» an der Semperoper Dresden.