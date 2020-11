«Die Botschaft ‹dignity› gibt den Näherinnen wie den Trägerinnen der Kleider Hoffnung»: Wie ein Kreuzlinger Label mit sozialer Mode durchstartet

Dignity Fashion gibt es erst seit einem Jahr, und doch erhalten Dank des Kreuzlinger Start-Ups indische Näherinnen einen fairen Lohn und ein Leben in Würde. Das junge Label wächst – und will auch den deutschen Markt erobern. Jetzt haben die Kreuzlingerinnen ihre erste Herbst/Winter-Kollektion in einer Modenschau präsentiert, pandemiebedingt in einer online-Show.