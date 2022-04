SCHLIESSUNG Corona macht auch vor Musiknoten nicht halt: Notenpunkt St.Gallen schliesst seine Pforten Ruth Steinestel hat in St.Gallen seit 2007 Musiknoten mit viel Herzblut verkauft. Erst bei Musik Hug, dann bei Notenpunkt. Doch jetzt muss das Fachgeschäft seine St.Galler Filiale aufgeben. Ein Verlust für viele Musizierende in der Ostschweiz.

Einpacken für den Umzug nach Winterthur: Ruth Steinestel vom St.Galler Geschäft Notenpunkt. Bild: Benjamin Manser

«Musiknoten sind ein Kulturgut und wird es auch in Zukunft geben», sagt Ruth Steinestel, Filialleiterin des St.Galler Geschäfts Notenpunkt an der Webergasse. Die gelernte Musikverlagskauffrau kennt das Geschäft mit Musiknoten von der Pike auf und war in der Region beliebte Ansprechpartnerin rund um Hefte und Partituren.

Die beiden Coronajahre haben aber ihre Spuren hinterlassen. Weniger Noten für Musiklernende, weniger Noten für die Ostschweizer Chöre, die in der Pandemie nicht auftreten konnten, dann ein schlechtes letztes Weihnachtsgeschäft: Notenpunkt hat seine St.Galler Filiale jetzt aufgeben müssen. Seit zwei Wochen ist es bereits geschlossen.

Bis Corona habe das Geschäft in der Stadt gut funktioniert, sagt Ruth Steinestel. «Notenpunkt hat die Filiale nicht leichtfertig aufgegeben.» Seit 2007 ist Ruth Steinestel sozusagen das Gesicht für den Notenhandel in der Ostschweiz. Viele Musikfreunde waren glücklich, dass sie nach der Schliessung der Notenabteilung von Musik Hug 2014 Filialleiterin des Notenpunkt-Geschäfts an der Spisergasse wurde.

Menschen jeden Alters zum Musizieren animiert

Erst im Sommer letzten Jahres zog der Laden in die Webergasse, auch um Mietkosten zu sparen. Ruth Steinestel hat nicht nur Noten verkauft, sondern immer wieder auch Lesungen und kleine Konzerte veranstaltet, um Menschen jeden Alters zum Musizieren zu animieren. Lange Zeit war sie an den Konzerten in der Tonhalle St.Gallen auch mit einem CD-Tisch präsent. «Es gibt nichts Nachhaltigeres als Musiknoten», sagt die Fachfrau. «Und sie sind eigentlich viel zu billig.»

In vielen Musiknoten steckt intensive musikwissenschaftliche Forschungsarbeit oder auch innovatives musikpädagogisches Engagement. Noten sind nicht einfach «Heftli», die man bedenkenlos einfach kopieren kann. Dass sie seit Jahrzehnten aber einfach viel zu viel kopiert wurden, machte dem Notenhandel stets zusätzlich zu schaffen. Und schwieriger sei es in der Branche mit der Digitalisierung von Musiknoten, mit den Verkaufsplattformen und gratis verfügbarem Material im Internet geworden, sagt Ruth Steinestel: «All das lässt den Umsatz für den Musikfachhandel weiter schrumpfen.» Notenverkauf, wenn man ihn wirklich professionell und ernsthaft betreibe, sei ein Beruf, der viel Beratungskompetenz verlange, viel Fingerspitzengefühl, was an Musikliteratur für den jeweiligen Kunden gerade wirklich passe.

Musiknoten wird es auch in Zukunft geben

Sie wünscht sich, dass Musiknoten in St.Gallen auch in Zukunft sichtbar bleiben, wie auch immer. Und träumt von einem neuen Geschäft, das dereinst vielleicht doch wieder einmal aufgehen könnte. Die Kundschaft habe ihr in den letzten Jahren jedenfalls die Stange gehalten. Und wäre Corona nicht gekommen, hätte der Standort St.Gallen weiter gut funktionieren können. Notenpunkt hat im Augenblick noch drei Geschäfte, in Winterthur, Zürich und Bern. Und alle Musikalien sind auch online erhältlich.

Ruth Steinestel schaut, was Musiknoten angeht, durchaus optimistisch in die Zukunft. Sie wünscht sich allerdings, dass auch die Politik mehr dafür tue, dass der Einstieg fürs Musikmachen, das gerade in unserer Zeit so wichtig sei, deutlich niederschwelliger werde. Die Notenfachfrau, die in St.Gallen wohnhaft bleibt und jetzt den Standort Winterthur unterstützen wird, hat viele Ideen, denkt etwa über ein Haus der Musik in St.Gallen nach, an einen Begegnungsort, an dem man über Musik in vielfältiger Form ins Gespräch kommen könnte.