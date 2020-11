Wie meistern Kulturschaffende die Pandemie? «Mehr als 50 Konzerte sind für uns ausgefallen», sagt die St.Galler Band Mischgewebe

Das St.Galler-Bündner Duo Mischgewebe gewinnt den diesjährigen «bandXost»-Wettbewerb

60 Bands aus der ganzen Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein haben am «bandXost»-Wettbewerb teilgenommen und in neun Qualifikationen von Jona bis Rorschach um die Wette gespielt. Am Samstag standen in der Grabenhalle die besten acht Bands auf der Bühne.