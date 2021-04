CORONA-FRAGEBOGEN #19 Wie meistern Kulturschaffende die Pandemie? «Ich wollte das Gegenteil, nach draussen, auf die Bühne», sagt die Teufner Schriftstellerin Laura Vogt In einer Serie bieten wir jeden Freitag Ostschweizer Kulturschaffenden eine Bühne und stellen ihre Projekte vor. Heute Folge 19 mit der Schriftstellerin Laura Vogt. Gerade als ihr zweiter Roman veröffentlicht wurde und die 32-Jährige sich auf die Lesebühne freute, folgte der Shutdown.



Die aus Teufen stammende Autorin Laura Vogt lebt und arbeitet heute in Flawil. Bild: PD

Laura Vogt, 1989 in Teufen geboren, studierte Kulturwissenschaften an der Universität Luzern und später Literarisches Schreiben am Literaturinstitut in Biel. Die zweifache Mutter veröffentlichte 2016 ihren Debütroman «So einfach war es also zu gehen», auf den im Februar 2020 das zweite Werk «Was uns betrifft» folgte. Neben Prosa veröffentlicht die Ausserrhoderin auch dramatische sowie lyrische Texte und ist als Dolmetscherin und Mentorin tätig.

Für sie ist das Schreiben ein Allheilmittel. Das half der Autorin auch im letzten Jahr, als die Sehnsucht nach der Lesebühne gross wurde. Im vergangenen Jahr hat sie ihr Atelier von St.Gallen nach Flawil gezügelt. Dort schreibt sie an ihrem dritten Roman. «Und zwar gerne», wie sie sagt.

Was hat sich für Sie seit Ausbruch der Pandemie verändert?

Laura Vogt: Ende Februar 2020 erschien mein zweiter Roman «Was uns betrifft», mit dem im März meine Lesetournee gestartet hätte. Sämtliche Auftritte wurde verschoben oder abgesagt – womit ich während dem ersten Shutdown sehr haderte. Es hiess: Zurück an den Schreibtisch im stillen Kämmerlein, was natürlich nicht so einfach war, denn eigentlich wollte ich – was als Schriftstellerin ja nicht all zu oft vorkommt – gerade das Gegenteil, nach draussen, auf die Bühne, mit meinem neuen Buch, und Leute treffen. Mittlerweile konnte ich glücklicherweise einiges vor Ort nachholen oder ins Digitale verlegen. Und so schreibe ich nun an meinem dritten Roman, und zwar gerne.



Können Sie trotz der Einschränkungen Ihrer Kunst nachgehen?

Ja. Denn schreiben kann man ja fast überall, und am besten alleine. Ich arbeite so oft wie möglich in meinem Atelier.



Wie hoch sind Ihre Einbussen wegen Corona? Was fällt für Sie alles ins Wasser?

Im ersten Moment fiel auf finanzieller Ebene alles weg, Lesungen, Geldjobs, und ich dachte: Okay, die nächsten Monate werden hart. Dann hat sich aber nach und nach das eine oder andere ergeben und ich kann wirklich nicht klagen. Aber klar – wie viele Events coronabedingt gar nicht erst weitergedacht wurden, weiss ich nicht. Anfragen für Lesungen? Kommen kaum rein.



Denken Sie manchmal ans Aufhören?

Keine Sekunde.



Ein Blick in Laura Vogts Atelier. Hier arbeitet sie aktuell an ihrem dritten Roman. Bild: PD

Was spornt Sie an, weiterzumachen?

Schreiben ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben, einer der wichtigsten sogar. Ich setze mich dadurch mit der Welt auseinander, mit unterschiedlichsten Themen, mit der Sprache, probiere Perspektiven aus, lerne Figuren kennen. Ohne das alles würde ich nicht wollen.



Gibt es für Sie auch positive Corona-Effekte?

Etwas mehr Ruhe im Alltag, eine überschaubarere Agenda. Mein Geldjob funktioniert jetzt ausserdem auch digital, das heisst: weniger berufsbedingt reisen, mehr im Atelier sein.



Was wünschen Sie sich für 2021?

Offene Gespräche. Einen anhaltenden Diskurs. Und wieder mal tanzen gehen. Ein grosses Abendessen mit Freundinnen und Freunden. Ohne Maske im Zug sitzen. Nach Biel fahren, nach Bremen. Mit den Zugnachbarn plaudern. Einiges davon ist utopisch für 2021. Ich denke weiter.



Aktuelle Projekte:

Innerhalb der Vorlesereihe «Sofa Lesung», streamte Laura Vogt im März 2020 eine Lesung aus ihrer Stube. Quelle: YouTube

Im Februar 2020 erschien Laura Vogts zweiter Roman «Was uns betrifft». Für eine Onlinelesung lud die Autorin das Team der nationalen Vorlesereihe «Sofa Lesung» am 27. März zu sich nach Hause ein. Die Veranstaltungsreihe holt Autoren zum Vorlesen in private Haushalte. Auch diese Abende mussten pandemiebedingt abgesagt werden und via Internet stattfinden. Laura Vogts «Home Story» wurde gestreamt und ist aktuell auf YouTube zu sehen.

Ebenso kann der literarische Spaziergang mit ihrem Autorenkollegen Werner Rohner im Rahmen des diesjährigen St.Galler Literaturfestivals Wortlaut digital im Stream nachverfolgt werden.

Laura Vogt gemeinsam mit Werner Rohner auf literarischem Spaziergang. Quelle: YouTube

Wenn die zweifache Mutter sich nicht ihrem Brotjob widmet, arbeitet sie bereits am nächsten Roman. «Das übergreifende Thema in meinen Romanen sind Beziehungen und das Hinterfragen von Rollenbildern. Das kristallisiert sich jetzt auch bei der Arbeit an meinem dritten Roman heraus», sagt die Autorin. Es stünden ausserdem noch Live-Lesungen mit «Was uns betrifft» an. Vogt hofft, dass es diesmal klappt mit dem gemeinsamen Erlebnis einer Lesung.