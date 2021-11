Bregenzer Festspiele Der See wird wieder mit Regie führen: Andreas Homoki macht in Bregenz neugierig auf Puccinis «Madame Butterfly» Eine der heute beliebtesten Opern kommt im Sommer 2022 erstmals auf die Seebühne – Puccinis «Madame Butterfly». Und erstmals inszeniert Andreas Homoki, Intendant des Opernhauses Zürich, in Bregenz. Nach dem «fantastischen» Festivalsommer 2021 laufen die Vorbereitungen auf die neue «Monstersaison» bereits auf Hochtouren.

Vom Zürichsee an den Bodensee: Andreas Homoki wird in Bregenz die zweite «Madame Butterfly» seiner Regiekarriere auf die Bühne bringen. Und dabei den See, Wind und Wetter als Co-Regisseure kennenlernen. Bild: Anja Köhler

Im grossen Saal des Festspielhauses hat es Kirschblüten geregnet; ein überdimensionaler, blutgetränkter Kimono hängt zur Verschönerung der Pressekonferenz, in welcher das Festspielprogramm 2022 vorgestellt wird, über der Bühne. Nein, das ist noch nicht der grosse Wurf, mit dem Bühnenbildner Michael Levine in den Wettbewerb um die originellste und spektakulärste Szenerie auf der Bregenzer Seebühne treten wird – so plump hätte man in Bregenz das Geheimnis nicht gelüftet. Doch ein wenig japanisches Dekor darf es schon sein, wenn endlich, pandemiebedingt ein Jahr später als ursprünglich geplant, im Sommer 2022 Puccinis Oper «Madame Butterfly» auf den See kommt: zum ersten Mal in der Geschichte der Bregenzer Festspiele.

Die überaus beliebte Liebestragödie um Geisha Cio-Cio-San und den treulosen amerikanischen Marinesoldaten Pinkerton wird in den nächsten beiden Jahren das Zugpferd im Programm sein, das massentaugliche Stück, mit dem ein vielschichtiger Festival-Spielplan finanziert wird – zu mehr als 70 Prozent wohlgemerkt. Auf diesen hohen Prozentsatz sind Intendantin Elisabeth Sobotka, Festspielpräsident Hans-Peter Metzler und Michael Diem als Geschäftsführender Direktor durchaus stolz: Die hohen Einkünfte aus dem Ticketverkauf ermöglichen seit Jahren auch Raritätenpflege bei der Oper im Festspielhaus, die Entwicklung innovativer Musiktheaterideen, das Opernstudio für junge, aufstrebende Talente und vieles mehr.

Acht Musiktheaterproduktionen, 13 Konzerte und zweimal Sprechtheater

Die Vorfreude auf die kommende Saison ist derzeit gross, zumal man auf einen prächtigen Festivalsommer 2021 zurückblickt. Mag auch das Wetter dem Empfinden nach eher lausig gewesen sein: Die Festspiele waren ein Erfolg, «emotional wie wirtschaftlich», wie Elisabeth Sobotka betont. Nach dem improvisierten Notprogramm 2020 strömte das Publikum wieder in Scharen; die Kasse ist gut gefüllt, und so steuert die Festspielleitung nach Aussagen von Hans-Peter Metzler «energiegeladen» in eine regelrechte «Monstersaison» 2022: mit acht Musiktheaterproduktionen, dreizehn Konzerten und zwei Sprechtheater-Gastspielen.

Um diese Fülle an den vorhandenen Spielstätten unterzubringen, wird der Festspielsommer zeitlich ausgedehnt. Das Wiener Burgtheater wird bereits an Ostern mit «Geschlossene Gesellschaft» von Jean-Paul Sartre im Festspielhaus gastieren. Im Sommer zeigt dann das Deutsche Theater Berlin im Kornmarkttheater die Premiere der Neuproduktion von Shakespeares «Der Sturm» in Bregenz unter der Regie von Jan Bosse.

Homoki ist reif für die Seebühne – und für die «Bregenzer Logik»

Das aber waren am Mittwoch eher Fussnoten in der Talkrunde vor dem Riesenkimono im Festspielhaus – schliesslich sass da als Gast Andreas Homoki, einer der profiliertesten Opernregisseure der Gegenwart, seit 2012 Intendant des Opernhauses Zürich und nun erstmals mit einer Inszenierung auf der Bregenzer Seebühne betraut. Vor etlichen Jahren habe man ihn schon einmal angefragt, erzählte er, dann aber habe sich der damalige Intendant Wopmann doch für jemand anderen entschieden. Jetzt sei er reif für Bregenz und die speziellen Anforderungen einer so grossen Bühne in so prägender Kulisse.

«Als allererstes begreift man hier: Erst der See, dann das Stück. Dieser Bregenzer Logik kann sich kein Regisseur entziehen.»

Die Herausforderung werde bei «Madame Butterfly» vor allem darin liegen, Intimität zu erzeugen, die Figuren trotz der beträchtlichen Distanzen nah heranzuholen, in der Wahrnehmung der Zuschauerinnen und Zuschauer zu vergrössern, statt möglichst viel Gewusel auf die Bühne zu bringen: «Diese Oper verweigert sich spektakulären Mätzchen.» Es wird sich also nicht noch mehr drehen und bewegen als zuletzt in Verdis «Rigoletto».

«Ich werde hier kein Lummerland bauen»

Die Regieanweisungen im Libretto habe er durchaus gelesen, etwa den Hinweis auf den Schauplatz Nagasaki, den Blick auf den Hafen, in dem Schiffe liegen wie in der Bregenzer Bucht. Doch so einfach wird es sich Homoki nicht machen: «Man nimmt diese Bemerkungen zur Kenntnis, und dann ignoriert man sie.» Er habe nicht vor, an den See ein Lummerland zu bauen, mit zwei Vulkanen und womöglich noch einer Lokomotive, wie bei «Jim Knopf».

Der Vergleich mit Michael Endes Kinderbuchklassiker mag hinken und überraschen, hellt aber bereits jetzt im trüben November die Stimmung auf. Und wer weiss: Vielleicht findet Homoki ja doch noch bei «Jim Knopf» Inspiration für seine «Madame Butterfly» auf dem See? Empfohlen sei ihm das Kapitel mit dem Scheinriesen.