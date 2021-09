BETTAGSKONZERTE Ostschweizer Chöre sind nach der Coronapause im Aufbruch Einige Ostschweizer Chöre und Ensembles nutzen das kommende Bettagswochenende, um sich nach der Coronapause wieder dem Publikum zu stellen. Der Musikfreund hat die Qual der Wahl. Zwischen Bach und Zeitgenössischem, zwischen Kirchenbank und Wanderung.

Katharina Jud leitet seit 2019 den St.Galler Kammerchor. Bild: PD

Seinen Sonnengesang, den «Cantico delle Creature», hat Franz von Assisi in grosser Not geschrieben. Ganz verschiedene Natur- und Lebensthemen finden in diesem Text ihren Platz. Der aus Graubünden stammende Komponist Peter Appenzeller (Jahrgang 1955) hat Franz von Assisis Gedanken vertont. Archaische Züge trage seine Tonsprache, sagt Katharina Jud, die das rund zehnminütige Werk am Bettag zweimal mit dem St.Galler Kammerchor aufführen wird (Sonntag, 19.9., 17 und 18.30 Uhr, Kirche St.Fiden, St.Gallen). «Peter Appenzeller hat die einzelnen Themen des ‹Cantico› sehr schön in kleinen Lobgesängen ausgearbeitet», macht die St.Galler Dirigentin und Schulmusikerin Appetit auf das Werk.

Einstimmiges Singen als Symbol für das wieder Zusammenkommen

Seit 2019 leitet sie den St.Galler Kammerchor, den sie von Niklaus Meyer übernommen hat. Corona hat einen schwungvollen Start erst einmal verzögert. Jetzt kommt der Chor zurück, mit seinem Programm «Lobgesang». Neben Peter Appenzellers Komposition erklingen Werke von George Dyson (1883-1964). Auch seine Werke «Magnificat »und «Nunc dimittis», die Maria beziehungsweise den greisen Simeon loben, strahlen Kraft aus. Begleitet von der Orgel (Guido Keller) schickt der Chor diese Lobgesänge unisono jubelnd in die Welt hinaus. Diesen Unisono-Aspekt, das gemeinsame einstimmige Singen, unterstreicht Dirigentin Katharina Jud:

«Unisono singen steht für mich auch symbolisch für das wieder Zusammenkommen der Menschen nach Corona.»

Der St.Galler Kammerchor hat wie viele andere Chöre eine Durststrecke hinter sich. Die Männerstimmen seien auf ein Drittel reduziert, bedauert Katharina Jud, die aber aus ihrem eigenen Umfeld neue, jüngere Sängerinnen und Sänger für den Chor gewinnen konnte. «Wir sind im Aufbruch», sagt sie. Es gehe in nächster Zeit darum, die Menschen auf ganz verschiedene Art wieder zum Singen zu motivieren. «Singen tut gut und ist gesund», sagt die Musikerin.

«Ich will den positiven Aspekt des Chorsingens wieder ins Zentrum rücken, nachdem in der Coronazeit Chorsingen ja als etwas Gefährliches, Ansteckendes galt, eine Angst, die sich bei vielen Leuten stark festgesetzt hat.»

Bariton Peter Harvey Bild: PD

Die beiden Konzerte des St.Galler Kammerchores sind am Bettag nur ein Angebot, Chöre und geistliche Musik nach langer Durststrecke wieder live zu hören. Gleich viermal kann man Bach in hochkarätiger Besetzung erleben. Unter der Leitung von Michael Wersin und mit dem Collegium Instrumentale der Dommusik erklingt die bekannte Bachkantate «Ich will den Kreuzstab gerne tragen». Zu Gast ist der englische Bariton Peter Harvey. Mehr als 80 Alben hat er aufgenommen und ist in der Region auch als Solist in der Bachkantaten-Reihe der St.Galler Bachstiftung aufgetreten (Samstag, 18.9., 19.15 Uhr, Kathedrale St. Gallen).

Messen und Motetten von J.S. Bach

Miriam Feuersinger Bild: PD/Christine Schneider

Zwei Messen von Bach kann man im speziellen Ambiente des Klosters Fischingen erleben (Sonntag, 19.9., 16 Uhr). Das Ensemble Alte Musik des Collegium Instrumentale St.Gallen begleitet bekannte Gesangssolisten und Bachspezialisten wie etwa Miriam Feuersinger oder Daniel Johannsen.

Nochmals Bach gibt es am Wochenende vom Collegium Vocale Bodensee unter der Leitung von Eckard Manke zu hören. Zwei Bach-Motetten werden ergänzt durch eine geistliche Komposition des zeitgenössischen lettischen Komponisten Peteris Vasks (Samstag, 18.9., 20 Uhr, St.Mauritius, Appenzell; Sonntag, 19.9., 17 Uhr, St. Laurenzen, St.Gallen).

W. A. Mozart und Alfons K. Zwicker

Im Rheintal warten beim Konzertzyklus Altstätten (Sonntag, 19.9., 17 Uhr, katholische Kirche) die Chorakademie, Solisten und das Orchester St.Nikolaus Altstätten unter der Leitung von Alexandra Schmid mit einem geistlichen Werk von Mozart auf. Seine «Vesperae solennes de confessore» sind zu hören. Zusätzlich erklingt eine Kantate von Bach.

Lüpfiger und ohne Gesang, aber auch in einer Kirche, geht es beim Konzert mit der Organistin Maja Bösch und dem Hackbrett-Duo Kellerheims zu. Kellerheims, das sind die beiden jungen Hackbrettvirtuosinnen Hanna Keller und Alessia Heim. Sie spielen im Rahmen der Reihe Freunde der Orgel (Samstag, 18.9., 19.15 Uhr, Kirche St.Maria Neudorf, St.Gallen).

Michael Schläpfer Bild: PD

Wer Musik am Bettagswochenende nicht in einer Kirche, sondern wandernd in der freien Natur erleben will, dem sei das Chorkonzert des Singallinas unter Michael Schläpfer empfohlen. Das Thema im Rahmen des Festivals Neue Musik Rümlingen ist «Robert Walser und die Musik». Der St.Galler Frauenchor wird hierbei zwei Werke des St.Galler Komponisten Alfons K. Zwicker uraufführen. Zu hören zuerst in der Sternwarte Trogen oberhalb des Pestalozzi-Kinderdorfes (Samstag, 18.9., immer wieder zwischen 13 und 19 Uhr). Am Sonntag, 19.9., singen die Singallinas dann von einer Scheiterbeige herunter. Zu hören zwischen 10.30 und 14.30 Uhr auf dem Wanderweg zwischen Birli (Wald AR) und Hofmüli (Rehetobel AR).