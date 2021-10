FOTOAUSSTELLUNG Vom Klimawandel bedrohte Kulturen rücken im Würth Haus Rorschach eng zusammen In der Ausstellung «Tropic Ice» im Forum Würth zeigt die Fotografin Barbara Dombrowski vom Klimawandel betroffene Völker. Mit der eindringlichen Botschaft, dass wir alle im selben Boot sitzen.

Grönland ist von der Eisschmelze bedroht. Hier ein Fischer bei der Arbeit. Bild: Barbara Dombrowski

Die Hamburger Fotografin Barbara Dombrowski fängt das globale Problem des Klimawandels nicht mit vordergründigen Katastrophenbildern ein, sondern geht mit Ruhe und Achtsamkeit auf bedrohte Landschaften und deren Bewohner zu. Klimawandel gefährdet nicht nur viele Regionen in allen fünf Kontinenten, sondern vor allem die dort lebenden Menschen, denen langsam der Lebensraum schwindet.

Diese Menschen bleiben dem Betrachter nach dem Besuch der Ausstellung sehr präsent, als wollten sie ganz ohne Worte nur durch das Bild der Fotografin ihre Botschaft verankern: «Nicht nur unsere Lebensräume sind in Gefahr, sondern unser aller Lebensraum.» Man sieht die Menschen in Grossaufnahmen, aber auch alle zusammen angeordnet in einer kreisförmigen Installation, wo sie sich auf beidseitig bedruckten Bildern über die Distanzen und Ozeane hinweg anschauen. Fast wie ein Kreis von Schamanen wirkt diese Gegenüberstellung, mit der klaren Botschaft: Wir hängen auf dieser Erde alle zusammen.

Barbara Dombrowski stellt in ihrer Ausstellung «Tropic Ice» Menschen und ihre bedrohten Lebensräume nebeneinander. Bild: Martin Preisser

«Tropic Ice» heisst das Fotoprojekt, an dem Barbara Dombrowski zehn Jahre gearbeitet hat. Und es ist faszinierend zu sehen, wie die Fotografin ganz offensichtlich an die genau richtigen Situationen und die genau richtigen Menschen gelangt ist, um ihre eindrückliche Botschaft mit der Kamera festzuhalten.

Versandung hier, Versalzung dort

In der Wüste Gobi versandet der Lebensraum immer mehr, in Ostgrönland taut die Eisschicht immer schneller ab: Dombrowskis Foto eines Fischers mit der Harpune vor einem Eisberg wird es so nie mehr geben. Auf Kiribati im pazifischen Ozeanien sorgt der Anstieg des Meeresspiegels immer mehr für die Versalzung von Süsswasserblasen. Durch die Zerstörung der Korallenriffe verlieren die Bewohner zusätzlich ihren Schutz.

Beethovens Sechste bebildert Zu Beethovens sechster Sinfonie, der «Pastorale», hat die Fotografin Barbara Dombrowski eine Livebebilderung mit Fotografien ihrer Serie «Tropic Ice» beigesteuert. Die Erstaufführung fand unter der Leitung von Thomas Rösner mit der «Beethoven Philharmonie Baden bei Wien» 2020 in Passau statt. Das Würth Haus Rorschach zeigt diese bebilderte Sinfonie an den Samstagen 6. 11., 4. 12., 1.1.22, 5. 2., 5. 3. und 2. 4., jeweils um 16 Uhr; Eintritt frei.

Die Menschen, die Barbara Dombrowski in der Ausstellung immer mit der dazu passenden Landschaft verknüpft, wirken seltsam fern von uns und gleichzeitig seltsam nah. Alles scheint zusammenzurücken. Was die Arktis bedroht, bedroht auch die Wälder des Amazonasgebiets und umgekehrt. Amazonien liefert zwanzig Prozent des globalen Sauerstoffs. Ölförderung, Brandrodung für Viehweiden und Sojaanbau zerstören diesen riesigen Sauerstoffproduzenten.

Gefährdete Völker in einer kreisförmigen Installation. So begegnen sich die Kulturen. Bild: Martin Preisser

Fragende, mahnende Blicke aus der Dürre Afrikas

Sehr ausdrucksstark schauen einen die Maasai-Menschen in Tansania auf Dombrowskis Bilder an, bedroht durch Dürre, fragend und mahnend auch, neben einem Bild ausgedörrter Tierskelette. Die gelungene Ausstellung der 110 Werke im Forum Würth, wo seit 2013 regelmässig und ohne Eintritt vielfältige Kunst angeboten wird, ist nicht nur eine Dokumentation von gefährdeten Weltgegenden, sondern sie lässt Menschen aus fünf Kontinenten zu Mahnern werden, mit der wichtigen Botschaft, dass alles zusammenhängt, dass wir alle im selben Boot sitzen.

Daher auch der Begriff «Dialog» im Untertitel der Ausstellung. Verschiedene Kulturen aus verschiedenen Klimazonen scheinen über die Bilder miteinander zu kommunizieren, vor allem aber mit dem Betrachter der Bilder: Eine viel wirksamere Art, auf das globale Klimathema aufmerksam zu machen als mit nur vordergründigen, sensationsheischenden Bildern.