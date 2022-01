Auf einen Kaffee mit ... «Ich bin immer noch neugierig»: Die St.Galler Schauspielerin Pia Waibel schlüpft in die Rolle einer schillernden Jahrhundertfrau Alma Mahler-Werfel verkörpert die Wiener Belle-Epoque wie keine andere Frau. In einem Theaterdialog begegnet sie ihrem Pariser Gegenstück Misia Natanson – zu sehen ist die Produktion nun im Theater Parfin de siècle, mit Pia Waibel als Alma Mahler-Werfel.

Pia Waibel trauert alten Theaterzeiten nicht nach. «Die Jungen haben ein Recht darauf, ihren eigenen Weg zu finden», sagt sie. Bild: Reto Martin

Ihre Zeitgenossinnen liessen kein gutes Haar an ihr. «Sie war der schlechteste Mensch, den ich gekannt habe», behauptet die Schriftstellerin Gina Kraus über Alma Mahler-Werfel, Ehefrau, Geliebte oder zumindest Freundin zahlreicher Künstler der Wiener Belle-Epoque. «Eine grosse Dame, aber gleichzeitig eine Kloake», so tönt es bei Marietta Torberg, und Claire Goll schrieb: «Wer Alma Mahler zur Frau hat, muss sterben.» Tatsächlich wurde der Komponist Gustav Mahler an der Seite seiner Muse Alma nicht alt; schon zu seinen Lebzeiten hatte sie eine Affäre mit dem Architekten Walter Gropius, den sie bald heiratete und später zu Gunsten des Schriftstellers Franz Werfel verliess – nicht ohne en passant vielen anderen Männern den Kopf zu verdrehen.

Dem Maler Oskar Kokoschka beispielsweise: Diese Episode erzählt Pia Waibel gleich zu Beginn unseres Gesprächs genüsslich, bei einer Tasse Ingwertee im St.Galler Café Goldkind. «Als Alma ihm den Laufpass gab, baute er sich eine Puppe, die ihr aufs Haar glich, bis ins kleinste Fältchen – so vernarrt war er in sie, so sehr hatte sie ihn elektrisiert.» Kokoschka habe länger mit dieser Puppe gelebt als mit dem Original aus Fleisch und Blut. Es auf der Bühne zu verkörpern, ist also durchaus eine Herausforderung. Ein Angebot, zu dem wohl keine Schauspielerin Nein sagen würde. Pia Waibel ist es in den Schoss gefallen.

«Alma Mahler-Werfel ist eine schillernde Figur, klug, reflektiert und doch sehr widersprüchlich. Sie war überzeugte Antisemitin, obwohl sie mit dem Juden Franz Werfel verheiratet war. Man kann sich an ihr reiben, ich mag sie trotzdem.»

Textarbeit: Um noch tiefer in die Belle-Epoque einzutauchen, hat Pia Waibel unter anderem Robert Seethalers Erzählung über Gustav Mahlers letzte Reise gelesen. Bild: Reto Martin

Ihre Schauspielkollegin Graziella Rossi suchte eine Partnerin für die szenische Lesung «Was tut man nicht alles für ein Genie»: Ruth Werfel, Grosscousine des letzten Ehemanns von Alma Mahler, hat sie zwei legendären Zeitzeuginnen des Fin de Siècle in Paris und Wien (die sich im wirklichen Leben freilich nicht begegnet sind) auf den Leib geschrieben: Misia Natanson-Edwards-Sert und Alma Mahler-Gropius-Werfel – von ihr stammt das titelgebende Zitat.

Heimspiel im St.Galler Theater Parfin de siècle

Welche Rollen gut zu ihr passen, weiss Pia Waibel instinktiv. Bild: Reto Martin

Hinzu kommt ein Mann, der Schauspieler Helmut Vogel, in der Rolle aller Männer, der «Vielmänner», wie Pia Waibel sagt: Mahler et cetera, dazu Berg, Schönberg, Klimt, Cocteau, Renoir, Toulouse-Lautrec, Ravel, Debussy, Diaghilev – die Liste der illustren Bekanntschaften ist lang. Der Dialog der Diven ist fiktiv, eine Begegnung posthum. Vergangene Woche hatte die Produktion im Zürcher Theater Rigiblick Premiere; am 25. Januar ist sie in St.Gallen zu sehen, auf Einladung des Literaturhauses Wyborada im Kleintheater Parfin de siècle. Wo sonst?

Für Pia Waibel ist es ein Heimspiel; oft stand sie in den letzten zwei Jahrzehnten dort auf der Bühne, an der Seite von Parfin-Mitbegründerin Regine Weingart oder zusammen mit Matthias Flückiger, der unterdessen die Leitung übernommen hat. Sie hat es mitgeprägt. Das literarische Theater entdeckte Pia Waibel jedoch schon früher für sich – in den Jahren am Theater Neumarkt, damals unter der Leitung von Peter Schweiger, dem sie später ans Theater St.Gallen folgte. «Da gab es jeden Sonntag eine Matinee, eine szenische Lesung, nicht nur literarischer, auch psychoanalytischer Texte.» Die Liebe zum Text, zum wirkungsvoll inszenierten Wort ist ihr geblieben.

Das Theater muss mit der Zeit gehen

Nostalgisch aber wird sie nicht, wenn sie zurückblickt auf ihre Anfänge. 1977 kam Pia Waibel frisch von der Zürcher Schauspielakademie, mit 24 Jahren, da waren Peter Stein, Peter Zadek und Claus Peymann die heftig umstrittenen Regieheroen. Heute wirken Inszenierungen von damals wie von einem anderen Stern, aus einer Zeit, die noch Zeit hatte. Pia Waibel findet den Wandel spannend. Sie sagt:

«Ich schaue immer nach vorn, so kommt man weiter. Die Jungen sollen die Chance haben, ihre Sachen zu machen, ihren Weg zu finden, so wie sie leben, denken, fühlen.»

So freut sie sich schon auf ihr nächstes Projekt, den Film «Z wie Zschokke» über den Schriftsteller und Republikaner Heinrich Zschokke, unter der Regie seines Nachfahren Matthias Zschokke. Reizvoll sind Rollen für sie, wenn sie Bezüge herstellen kann zu ihrem eigenen Denken und Empfinden, sich in Verbindung mit der Figur setzen kann. «Das war von Anfang an so. Ich wusste instinktiv: Ich bin keine Luise Miller, sondern eher Lady Milford.» Auch jetzt bei Alma Mahler war sofort klar: Das passt. Der Rest machte sie neugierig – und fertig ist Pia Waibel damit noch lange nicht: «Sie lässt einen nicht los, diese Figur.»