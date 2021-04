ARCHÄOLOGIE Antikes Theater: Die Bregenzer Festspiele der Römerzeit Schon vor 1900 Jahren hat es in Bregenz ein Theater gegeben. Es bestand zum grössten Teil aus Holz. Der Innsbrucker Archäologe Karl Oberhofer berichtet über ein spannendes Kapitel Kulturgeschichte am See.

Überreste des antiken Bregenzer Theaters. Bild: PD

Bevor es losgeht mit dem Livestream aus dem Vorarlberg Museum, werfe ich noch einen kurzen Blick auf die Seebühne. Der riesige Narrenkopf des Bühnenbilds zu Verdis «Rigoletto» hat seine Augen geschlossen; es sieht so aus, als würde er diese lange Corona-Zeit ausschlafen. Nur wenige Besucher zeigen sich an diesem frischen Sonntag auf der Tribüne, die vom 21.Juli an wieder mehr oder weniger gefüllt sein will – wenn die Lage der Pandemie es denn zulässt.

Was wird von alledem in, sagen wir, 200 oder 300 Jahren noch zu sehen sein? Oder gar in unvorstellbaren 1900 Jahren? Der Archäologe Karl Oberhofer wirft in seinem Vortrag im Vorarlberg Museum diese Zahl nicht aus reinem Zufall in die Runde. Denn vor 1900 Jahren hat es in Bregenz schon einmal ein Theater gegeben, von dem herzlich wenig übrig geblieben ist. Oberhofer hält das für sehr natürlich. «Schauen Sie sich einmal die Tribüne der heutigen Seebühne von hinten an – und denken Sie sich statt der Metallverankerungen Holzpfosten. Viel davon finden könnte man nach beinahe zwei Jahrtausenden nicht mehr.»

Archäologe Karl Oberhofer. Bild: Julia Kopf

Die bedeutendste Siedlung im Bodenseeraum

So liegen die Dinge auch im römischen Brigantium. Hier gründeten die Römer nach der Okkupation der Bodenseeregion um 15 vor Christus ein Kastell, aus dem im ersten Jahrhundert eine stadtähnliche Siedlung heranwuchs. «Zwischen Kempten und dem Schweizer Mittelland war Bregenz die bedeutendste städtische Siedlung im Bodenseeraum», fasst Karl Oberhofer zusammen.

Aufgrund genauerer Nachweise schätzt er die Zahl der Einwohner Brigantiums auf 1500 bis 1600. Das Theater allerdings stand etwas abseits der damaligen Siedlung am Fuss der Oberstadt. Das haben Grabungen in den Jahren 2013 und 2019 bestätigt. Vor allem zwei grössere, gebogene Mauerreste erhärten die Auffassung, dass hier eine halbkreisförmige Zuschauertribüne gestanden hat.

Weitere Belege sind sechs Pfostenlöcher, eine Münze aus dem 4. Jahrhundert sowie Schüssel- und Becherscherben aus römischer Zeit. Trotzdem sei all dies «viel zu wenig, um genauere Rückschlüsse zu ziehen», sagt der Experte, der an der Universität Innsbruck die römischen Provinzen erforscht. «Es gibt sehr viel mehr Fragen als Antworten.»

Luftbild des antiken Theaterplatzes am Fusse der Bregenzer Oberstadt. Bild: PD

Damals Platz für bis zu 2200 Menschen

Dass dieses Theater wie viele andere antike Theaterbauten zum allergrössten Teil aus Holz bestand, das ist für Oberhofer klar. Er schätzt, dass es bis zu 2200 Menschen Platz geboten hat und auch für politische Versammlungen genutzt wurde, und dass hier wohl auch der Kaiserkult betrieben wurde. Die vielen ganz unterschiedlichen Völkern angehörenden Bewohner des Riesenreichs mussten auf ein gemeinsames Oberhaupt eingeschworen und wohl auch bei Laune gehalten werden. Und weil römische Theater meist kombiniert waren mit Tempelanlagen, vermutet Oberhofer, dass irgendwo in der Nähe Überreste eines Tempels gefunden werden müssten.

Von der Bühne selbst fehlt jede Spur. Auch über die Schauspieler, die der unteren Gesellschaftsschicht angehörten und wohl umhergezogen sind, weiss man so gut wie nichts. Doch man mache sich nichts vor. So wird es einmal auch unserer Welt ergehen. Dass sie nicht gar so stabil ist, hat gerade die Pandemie gezeigt.