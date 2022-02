Alte Musik Was die Seele erfreut: Das Ostschweizer Barockensemble Anima Mea auf musikalischer Schatzsuche in Böhmen Auf Initiative der Thurgauer Barocktrompeterin Ute Hartwich entstand 2019 das Ensemble Anima Mea. Die rund zehn Spezialistinnen und Spezialisten für historisch informierte Aufführungspraxis suchen ihr Repertoire jenseits von Bach und Händel; derzeit sind sie mit Musik aus dem böhmischen Kremsier unterwegs in der Ostschweiz.

Das Barockensemble Anima Mea in der Besetzung von 2019 – sie wechselt nach Bedarf, aber die Kerngruppe ist auch 2022 wieder dabei. Bild: Thorsten Bleich

Als würde eine Tür in frühere Zeiten aufgestossen, eine versunkene Welt von einem Moment zum nächsten lebhaft vor Augen stehen: So sinnlich nimmt Antonio Bertalis Sonata für zwei Trompeten, je zwei Violinen und Violen und eine Generalbassgruppe aus Violone, Theorbe und Cembalo mit ins 17. Jahrhundert. An den Hof des Fürstbischofs von Olmütz mit dem schönen Namen Karl Liechtenstein von Castelcorno. Dabei sitzt man in einer Betonkirche aus Zeiten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, im Rheintalischen Rebstein.

Barocker Zierlichkeit und Pracht zeigt hier die Architektur mit einer weissen, schmucklosen Wand und einem kargen Altarkreuz die kalte Schulter. Umso prächtiger erblüht die Musik, die Ute Hartwich zusammen mit dem Ostschweizer Ensemble Anima Mea für das zweite Konzertprogramm der noch jungen Formation aus dem Staub und Schlummer der Musikbibliotheken erlöst hat.

Ein Fürstbischof mit Sinn für Klangfarbenreichtum

Insbesondere Böhmen hat in dieser Hinsicht viel zu bieten: Schon 2019, als sich Anima Mea auf Initiative der international gefragten Barocktrompeterin aus dem Ruhrgebiet zusammengeschlossen hat, präsentierte das Ensemble Musik aus dieser vielfältigen Kulturlandschaft.

Der geistliche Herr von Castelcorno, das ist an diesem späten Sonntagnachmittag im Rheintal unüberhörbar, wird kein Kind von Traurigkeit gewesen sein. Er wusste Hof zu halten und holte sich die besten Musiker von nah und fern in seine gross besetzte Hofkapelle - und viele unter ihnen komponierten fleissig oder inspirierten hoffnungsvolle Talente wie Heinrich Ignaz Franz Biber, der später Hofkapellmeister in Salzburg war. Eine Fülle von Suiten und Sonaten entstand in Kremsier, heute Kromeriz, eine schöner und klangvoller als die andere: Sie liegen im Schlossarchiv, allein 400 Instrumentalwerke.

Zu unrecht vergessene Musik

Ein Schatz, besonders kostbar für Bläser - denn Trompeten, Zinken und Posaunen scheint der Fürstbischof besonders gern gehabt zu haben. Im aktuellen Programm «Musik der Hofkapelle aus Kremsier» spielt das Ensemble Anima Mea eine farbige, abwechslungsreiche Auswahl von Werken Bibers, seines Lehrers Johann Heinrich Schmelzer sowie von Antonio Bertali, Philipp Jacob Ritter und Pavel Josef Vejvanovsky. Namen, die in Vergessenheit geraten sind; Komponisten, denen nicht einmal die Ausgrabungslust der Spezialistinnen und Spezialisten für historische Aufführungspraxis bislang zu neuem Glanz verhelfen konnte.

Die Barocktrompeterin Ute Hartwich. Bild: pd

Ute Hartwich, Solo-Trompeterin der Akademie für Alte Musik Berlin, hat sich schon vor Jahren in diese Werke verliebt - es sei Musik, die ihrer Seele wohltue, daher der Name des Ensembles: Anima Mea. Sie sagt:

«Ich wurde immer vor allem für Bach angefragt oder für Händel. Dabei gibt es noch so viel andere wertvolle Barockmusik. So wuchs der Wunsch, ein eigenes Ensemble zu gründen, um zu unrecht vernachlässigte Werke zu pflegen. »

Das Ur-Ensemble entstand 2001 in Berlin, dann kamen zunächst Familienjahre für Ute Hartwich; 2012 zog es die Musikerin in die Schweiz. Gegenwärtig unterrichtet sie unter anderem an der Musikschule Weinfelden und spielt weiterhin regelmässig in der Akademie für Alte Musik Berlin: wie ihr Toggenburger Kollege Daniel Bietenhader, der in Wattwil unterrichtet.

Erfahrungen aus renommierten Alte-Musik-Ensembles

Fast alle Musikerinnen und Musiker der jetzigen Ostschweizer Besetzung von Anima Mea bringen Wissen und Erfahrungen aus anderen renommierten Barockensembles ein, viele haben sich an der Basler Schola Cantorum auf Alte Musik spezialisiert, alle spielen auf historischen Instrumenten. Sie sind gewohnt, projektbezogen zu arbeiten - und ihre Agenda langfristig zu führen. Bis die Pandemie kam, die das Planen erschwert, das Konzertieren oft verunmöglicht hat. Auch Anima Mea musste die vier Konzerte des neuen Programms mehrfach verschieben; gern hätte man nach dem erfolgreichen Auftakt Ende 2019 gleich 2020 wieder zusammen geprobt.

Dass es nun Anfang 2022 geworden ist, schmälert die Freude an den Schätzen aus Kremsier keineswegs. Im Gegenteil: Auch das Publikum weiss nach dem Verzicht Konzerte vor Ort wieder neu zu schätzen. Stiftungen und Sponsoren zeigen sich grosszügig; so können die vier Konzerte im Februar alle bei freiem Eintritt stattfinden - in kleinen, regional verankerten Veranstaltungsreihen in Hemberg, Rebstein, Rehetobel und Weinfelden. Ein feudales, kundig und mit Seele musiziertes Vergnügen in kulturell demokratischen, niedrigschwelligen Zeiten.