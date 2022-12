Zugabe «Woche 10 die Frauen und die Ernsts und die Josefs»: Wenn spannende Kulturveranstaltungen unverständlich angepriesen werden Hunderte von E-Mails. Medienmitteilung um Medienmitteilung. Und immer wieder die Frage: Liebe Kulturschaffende, warum organisiert ihr so tolle Veranstaltungen, Ausstellungen und so weiter, schickt uns aber Einladungen, die kein Mensch versteht?

Einladungen für Jazzkonzerte sind schwer zu verstehen. Symbolbild: Katrin Sauerwein / EyeEm

Coole Konzerte, spannende Theaterstücke und inspirierende Ausstellungen: Täglich erreichen uns Dutzende von Einladungen zu Kulturveranstaltungen in der Ostschweiz. Doch was hilft das, wenn die Hälfte der Einladungen so kryptisch geschrieben sind, dass sie keine Werbung machen, sondern potenzielles Publikum abschrecken?

Viele Pressetexte zu Ostschweizer Kulturveranstaltungen sind aber auch einfach nur nichtssagend: Wenn im Betreff des E-Mails «Open Call: Botschafter*innen der Folgenlosigkeit gesucht» oder «Woche 10 die Frauen und die Ernsts und die Josefs» steht, hat man keine Lust weiterzulesen und möchte am liebsten die «Delete»-Taste drücken. Schlimmer wird es, wenn die ersten Sätze der Nachrichten «Epochale Innovationen und gewagte Experimente» oder «eigenständige Individuen und unverwechselbares Kolorit» lauten. Worum geht es? Ein Konzert, ein Theater oder doch eine Ausstellung?

Die Ostschweizer Kulturszene hat einiges zu bieten, es gibt viel zu sehen und zu entdecken. Doch die Lust auf Kultur (Kunst, Literatur oder Musik) vergeht einem, wenn von der «geometrischen Schönheit seiner Kompositionen» oder «unmittelbaren Sanftheit der klangwerdenden Ekstase» gesprochen wird.