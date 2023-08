Zugabe Trouvaillen für alte Hasen: Neue Namen liegen bei St.Galler Kulturinstitutionen im Trend Wer sucht, der findet – zum Beispiel einen neuen Namen für ein schon etwas in die Jahre gekommenes Theater. Aus dem St.Galler Parfin de siècle wird künftig das Theater Trouvaille. Die Generation Frühenglisch wird wohl auch hierzu eine Übersetzungshilfe brauchen.

Regine Weingart (rechts) auf der Bühne des von ihr mitgegründeten St.Galler Theaters Parfin de siècle – unter neuer Leitung wird es künftig Theater Trouvaille heissen. Bild: Ralph Ribi

Wer in der Ostschweiz gerade frisch zur Welt kommt, hat gute Chancen, als Mia oder Noah durchs Leben zu gehen; spätere Änderungen aus persönlichen Gründen natürlich vorbehalten. Auch Kulturinstitutionen finden von Zeit zu Zeit, dass ihr Name verstaubt klingt oder nicht mehr zum gewandelten Selbstbild passt. So wurde zuletzt aus dem Historischen und Völkerkundemuseum kurzerhand das «Kulturmuseum St.Gallen», aus dem Museum im Lagerhaus das «Open Art Museum». Wusste man vorher zumindest, wo sich die Ausstellungsräume befinden, geht der neue Name von einigem Vorwissen aus.

Obacht, nun wird’s kompliziert: Wer sich schon auf die auf September angekündigte Premiere des Theaters Parfin de siècle freut, wird auf das Theater Trouvaille treffen. So heisst die Kleinbühne am St.Galler Mühlensteg künftig – weil der bisherige Name zu sehr für Eingeweihte gewesen sei und dem Gründerpaar Halter/Weingart gehörte. Man hat lange getüftelt und schliesslich etwas Passendes gefunden – buchstäblich eine Trouvaille. Sicher, «Trouvaille» wird nicht gerade die Generation Frühenglisch ansprechen. Für die gibt es ja das Festival Jungspund: ein Name, den sich ebenfalls eher ein alter Hase ausgedacht hat. «Theater Jetzt» war eben leider schon vergeben.