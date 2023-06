Zugabe Paddeln am Bodensee: Für St.Gallen-Bodensee Tourismus zählen auch Wasserratten zu den Kulturfans Die regionale Tourismusorganisation St.Gallen-Bodensee Tourismus wirbt für den sommerlichen Kulturtourismus. Und schliesst auch das Wassersportfestival PADL in Arbon ins Programm ein.

Sommerliches Kulturvergnügen: Wassersport beim PADL-Festival in Arbon. Bild: PD

Die regionale Tourismusorganisation St. Gallen-Bodensee Tourismus gibt Gas in Sachen Kultur. «Kulturmetropole St. Gallen: Vorhang auf für den Festivalsommer», lautet der Titel der Medienmitteilung, die uns dieser Tage erreicht hat. Der «Kulturhub der Ostschweiz» mache im Sommer seinem Namen alle Ehre, liest man im von einer PR-Agentur in schönstem Marketingsprech verfassten Text.

Das Büro befindet sich in Bern und fungiert als Medienstelle von St. Gallen-Bodensee Tourismus. Nicht weiter erstaunlich, dass in der Mitteilung das Open Air St. Gallen als grösstes Musikfestival der Ostschweiz beworben wird. Erfreulich, dass auch das viel kleinere Kulturfestival Erwähnung findet. Ebenfalls gedacht hat man an Opernfreunde und Theaterbegeisterte – mit den St. Galler Festspielen und dem Freilichtspiel «Deckers Klara» auf dem Fünfländerblick.

Etwas ins Staunen gerät man indessen, dass für die Touristiker auch Wasserratten zu den Kulturfans zählen. Denn das Wassersportfestival PADL in Arbon steht ebenfalls auf der Liste der sommerlichen Kulturvergnügen. Bester Beweis, dass die Langsamkeit der Berner nur ein Klischee ist –, denn so rasch wurde der Kulturbegriff wohl kaum je erweitert.