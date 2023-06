ABSCHIED «Kultur verträgt keine brachialen Wechsel»: Die erfolgreiche Ära des St.Galler Konzertdirektors Florian Scheiber geht zu Ende Fast zwanzig Jahre hat Florian Scheiber die Geschicke des Sinfonieorchesters St.Gallen massgeblich bestimmt. Seine Entlassung im Zuge des neuen Leitungsmodells am Theater hat bei den Konzertbesuchern letztes Jahr viel Unmut ausgelöst. Jetzt wechselt der Konzertdirektor zum Philharmonischen Orchester Heidelberg.

Mit leeren Reihen in der Tonhalle St.Gallen hatte Konzertdirektor Florian Scheiber niemals zu kämpfen. Bild: Arthur Gamsa

Schmutzige Wäsche will er nicht waschen und die mit unschönen Tönen begleitete Entlassung nach 19 Jahren beim Sinfonieorchester St.Gallen mag er nicht mehr kommentieren: Florian Scheiber hat glücklicherweise eine neue Stelle gefunden: Beim Philharmonischen Orchester Heidelberg, das bald in einen renovierten Konzertsaal einzieht und gerade eine neue junge Generalmusikdirektorin oder einen Direktor sucht. Mit seiner grossen Erfahrung kann Scheiber nun in Heidelberg als Konzertdirektor in einem Vier-Sparten-Haus die dortige Aufbruchstimmung mitgestalten. Mit seiner Familie bleibt er in St.Gallen wohnen.

«Im Rahmen des Vernünftigen hat sich das Sinfonieorchester St.Gallen enorm entwickelt», sagt Florian Scheiber über seine Zeit seit 2004. Höchstens zehn Mitglieder von damals seien heute noch im Orchester, das sich inzwischen sehr verjüngt habe. Mit Ehrfurcht habe er, damals 35-jährig, die Stelle angetreten. Aus einem provinziellen Orchester ist unterdessen ein Klangkörper geworden, der – die kürzliche Interpretation von Richard Strauss’ «Don Quixote» bewies es – auch den internationalen Vergleich nicht scheuen muss. Florian Scheiber hat mit seiner Arbeit diese Qualitätssteigerung massgeblich beeinflusst. Das eigene Ego, der eigene musikalische Geschmack spielten keine Rolle, sagt er:

«Auf drei Fragen habe ich meine Programme stets aufgebaut: Was ist gut und richtig für das Haus, was ist wichtig für das Orchester, und was ist wichtig für das Publikum.»

Nie dem Zeitgeist nachgegeben

Heute erlebt man ein Orchester, das über grosse Möglichkeiten bei den Klangfarben verfügt, sehr präzis zusammenspielt, sehr wach interpretiert und guten Kontakt zum Publikum hat. «Mit dem Orchester hat sich auch das Publikum weiterentwickelt», sagt Florian Scheiber, der zwar auch moderne Schwerpunkte setzte, aber nie musikalischen Moden oder schnelllebigem Zeitgeist nachgab. «Der Kontakt zum Publikum ist enorm wichtig», sagt Scheiber, der bei diesem quasi als Gesicht des Orchesters sehr beliebt war. «Dieser Kontakt gibt den Musikerinnen und Musikern ein Gefühl der Gemeinschaft. Und dieses Gefühl wirkt sich auf das musikalische Engagement unmittelbar aus.»

Scheiber ist es gelungen, das Orchester in der Region zu verankern, es als präsent erlebbar zu machen, auch mit neuen Konzertformaten. Vier Dirigenten hat er in seiner Amtszeit erlebt. Am Anfang Jiří Kout. Mit ihm kam Höchstklasse nach St.Gallen, die das Orchester in riesigen Schritten aus der Provinzialität herausführte. «In der Geschichte des Orchesters war Kout nach Othmar Schoeck aus heutiger Sicht wohl der prägendste Dirigent», resümiert Scheiber. «Er hat das Niveau des Orchesters massgeblich entwickelt und auf ein hohes Level gebracht. Auf dem konnten wir aufbauen.»

Mit David Stern kam ein Dirigent, der in der Alten Musik sehr bewandert war. «Musikalische Beredsamkeit», fällt Florian Scheiber zu Stern ein, den er als guten Impulsgeber, weniger als den handwerklich strahlenden Dirigenten in Erinnerung hat. Mit Otto Tausk sei der Typus des jungen, schnell umsetzenden, energischen Dirigenten nach St.Gallen gekommen. Seit 2019 prägt Modestas Pitrenas die Geschicke des Orchesters. «An ihm gefällt mir seine Sehnsucht nach Klang. In der baltischen Sing- und Chortradition sozialisiert, verbindet er als Künstler das Beste aus Ost und West», sagt Florian Scheiber.

Zehn CD-Aufnahmen fallen in seine Amtszeit

In seiner Amtszeit hat Scheiber zehn CDs auf den Weg gebracht, darunter alle Klavierkonzerte von Rachmaninow mit der ukrainischen Pianistin Anna Fedorova. «Aufnahmen sind ein Jungbrunnen für ein Orchester und ein wichtiges Element in seiner Entwicklung, auch für die Bekanntheit im Ausland. Es schnell genau auf den Punkt bringen: CD-Aufnahmen sind für ein Orchester wie ein Besuch im Fitnessstudio,» sagt der scheidende Konzertdirektor, der jeden Morgen eine Stunde konzentriert Musik hört und mit seiner Meisterzyklusreihe auch sein grosses Faible für Kammermusik mit dem Publikum teilte.

Die ukrainische Pianistin Anna Fedorova spielt mit dem Sinfonieorchester St.Gallen Rachmaninows Erstes Klavierkonzert (im Concertgebouw Amsterdam). Quelle: Youtube

Scheiber war nicht der Büromann hinterm Bildschirm. Für die Künstlerinnen und Künstler, die er dank seines riesigen Netzwerks nach St.Gallen holen konnte, ging er wenn nötig auch in die Apotheke oder holte sie am Flughafen ab. Zum Glück selten: Aber er hat Musiker auch schon ins Krankenhaus begleitet. «Musik und Kunst entsteht nur im guten Miteinander», ist sein Credo.

Für die Zukunft des Orchesters wünscht er sich, dass Chefdirigent Modestas Pitrenas, der die künstlerischen Aufgaben des Konzertdirektors übernimmt, in dieser Umbruchphase stabilisierend wirken möge. Entwicklungen im Kulturbereich müssten stets behutsam erfolgen, findet Florian Scheiber: «Brachiale Wechsel bringen nichts. Kultur verträgt das nicht.»