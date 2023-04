Umfrage «Freude am Theater reicht nicht»: Das wünschen sich Kulturschaffende vom neuen VR-Präsidium des Theaters St.Gallen Per Inserat sucht das Theater St.Gallen nach einer neuen Person an der Spitze des Verwaltungsrats. Wer wäre dafür am besten geeignet? Welche Baustellen muss der Verwaltungsrat in Angriff nehmen? Mitarbeitende und externe Kulturschaffende nehmen Stellung.

Sanierung beinahe abgeschlossen: Im Oktober zügelt das Theater St.Gallen zurück vom Provisorium in den Paillard-Bau. Bild: Marius Eckert

Noch sechs Monate dauert es, bis der neue Direktor Jan Henric Bogen in seine erste Spielzeit am Theater St.Gallen startet – im frisch renovierten Paillard-Bau. Doch zuvor beschäftigt ihn eine ganz andere Frage: Wer wird Nachfolgerin oder Nachfolger von Verwaltungsratspräsident Urs Rüegsegger, der Ende 2022 nach einer turbulenten Generalversammlung vorzeitig zurücktrat?

Laura Bucher, St.Galler Regierungsrätin und Vizepräsidentin des Verwaltungsrats von Konzert und Theater St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Seit einigen Wochen ist ein Inserat aufgeschaltet. Das überrascht, denn bislang wurden solche Stellen meist intern besetzt. «Uns war es wichtig, die Stelle öffentlich auszuschreiben», heisst es in einem knappen schriftlichen Statement von Laura Bucher, Regierungsrätin und Vizepräsidentin des Verwaltungsrats. Aber auch interne Bewerbungen seien willkommen. Gesucht werde eine Person, die gut vernetzt und führungserfahren sei sowie «Freude an der Musik und am Theater» mitbringe. Laut Bucher soll die 15- bis 20-Prozent-Stelle in Zukunft entschädigt werden. Bisher arbeiteten die VR-Mitglieder sowie das Präsidium ehrenamtlich.

Was sind die Wünsche an das neue Verwaltungsratspräsidium? Die IG Kultur Ost hat sich mit dieser Frage an ihrer letzten Vorstandssitzung beschäftigt. Sie fordert mehr Diversität: «Im Verwaltungsrat herrscht aktuell ein Übergewicht an Bankenvertretern und Personen aus Politik und Wirtschaft», sagt Co-Präsidentin Ann Katrin Cooper. Wesentliche Kreise der Zivilgesellschaft seien nicht repräsentiert; untervertreten seien vor allem Personen mit Know-how im Theater- und Kulturbereich.

Ann Katrin Cooper, Co-Präsidentin der IG Kultur Ost. Bild: Michel Canonica

Ein weiterer wichtiger Punkt sei Partizipation. «Die gewählte Person soll nicht autokratisch Entscheide fällen», sagt Cooper und verweist auf das Stichwort «Teamplayer, Teamplayerin» im Stelleninserat. Dies sei umso wichtiger, als das neue Intendantenmodell die Gefahr von Machtfülle und starken Hierarchien mit sich bringe. «Ideal wäre ein Co-Präsidium.»

Darüber hinaus erwartet die IG Kultur, dass Konzert und Theater St.Gallen (KTSG) transparent informieren und die Öffentlichkeit nicht als Gegner fürchten, sondern als Partner ernst nehmen: «Als grösster subventionierter Kulturbetrieb ist KTSG in der Pflicht, sich wichtigen Diskussionen zu stellen.»

Ausschnitt aus dem Stelleninserat. Screenshot: Ostjob.ch

Marcus Schäfer, seit 2001 Mitglied im Schauspielensemble des Theaters St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Den Kommunikationsaspekt betont auch Marcus Schäfer, Co-Sprecher des Schauspielensembles: «Wir wollen eine Person mit einem Gespür für unseren Betrieb, die sich als Teil des Theaters versteht, die aktiv das Gespräch mit uns Mitarbeitenden sucht und aufgeschlossen ist gegenüber unseren Sichtweisen.»

Für Schäfer, der seit 2001 als Schauspieler engagiert ist, war der 19-köpfige Verwaltungsrat bislang kaum greifbar. Schäfer gehörte zu jenen fünfzig Genossenschaftsmitgliedern, welche an der vergangenen GV eine von Urs Rüegsegger vorgeschlagene Statutenänderung bekämpften, die den Verwaltungsrat mit mehr Macht ausgestattet hätte. «Bis zur Nachfolgesuche von Werner Signer hatten wir als Beschäftigte kaum etwas mit dem Verwaltungsrat zu tun; viele wussten nicht einmal, welche Personen im VR sitzen.»

Rolf Bossart, St.Galler Theologe und Publizist. Bild: Andrea Stalder

Auch Rolf Bossart, Theologe, Publizist und Genossenschaftsmitglied, hat jene Statutenänderung bekämpft. «Die Genossenschaft ist eigentlich eine schöne Idee: Wir Bürgerinnen und Bürger leisten uns ein Theater und engagieren uns dafür.» Von der neuen Person an der Spitze des Verwaltungsrats erhofft er sich, dass sie demokratisch denkt und die Genossenschaft ernst nimmt: «Das Machtzentrum darf sich nicht zum Verwaltungsrat hin verlagern.»

Zudem dürfe sich die gewählte Person nicht nur als Managerin oder Manager verstehen, sagt Bossart. «Ein Theater hat die Aufgabe, gesellschaftliche Debatten anzustossen und abzubilden. Mit einem rein betriebswirtschaftlichen Selbstverständnis kann man diesen Anforderungen kaum gerecht werden.»

Stefanie Medeiros, Vorsitzende des Orchestervorstandes und Delegierte des Sinfonieorchesters im Verwaltungsrat. Bild: PD

Mehr als nur «Freude an Musik und Theater» wünscht sich Stefanie Medeiros, Bratschistin, Vorsitzende des Orchestervorstandes und Delegierte des Sinfonieorchesters im Verwaltungsrat, von der gesuchten Führungspersönlichkeit. Aus ihrer Sicht genügt es nicht, dass der- oder diejenige gern ab und zu mit der Gattin oder dem Partner ins Theater gehe und «strategische Führungserfahrung» aus einer beliebigen Organisation habe. «Es sollte jemand sein, der wirklich angefressen ist und aus dieser Leidenschaft heraus auch genau wissen will, wie ein so grosser und vielfältiger Kulturbetrieb funktioniert.»

Zudem wünscht sich die Orchestermusikerin von einer erfahrenen Führungspersönlichkeit, dass diese höhere Standards im Bereich Personalentwicklung durchsetzt. Die Kulturbranche hinke da anderen Branchen deutlich hinterher; beispielsweise gebe es keine regelmässigen Feedbackgespräche für Mitarbeitende und keine vorgesehenen Zeiten für Weiterbildung. «Man geht, was ja richtig ist, davon aus, dass wir unseren Beruf als Berufung betrachten. Dennoch müssen wir auch davon leben können und brauchen eine solide Absicherung», sagt Stefanie Medeiros. An vielen Theatern und Konzerthäusern sei nach wie vor der traurige Satz Realität: «Wir machen Kultur, aber wir haben keine.»