Mit der Wut und der Gier eines Tigers habe sich Vladimir Horowitz auf sein drittes Klavierkonzert gestürzt. «Er hat es in einem Stück verschlungen», erzählte Sergei Rachmaninow 1928 einem Freund. In St.Gallen erlebte man am Freitag in der Tonhalle ebenfalls eine Tigerin, die ihre Beute nicht mehr losliess. Angriffig, selbstbewusst, manchmal fast ein wenig trotzig, mit eiserner Hand hatte Anna Fedorova dieses teuflisch schwere dritte Klavierkonzert im Griff. Das erste und seit wenigen Tagen das zweite und vierte Rachmaninow-Konzert liegen auf CD mit dem Sinfonieorchester St.Gallen unter seinem Chefdirigenten Modestas Pitrenas vor - als eindrucksvolle Dokumente einer intensiven und spürbar gegenseitig bereichernden Zusammenarbeit.

Mit Leidenschaft setzt sich die 32-jährige Anna Fedorova für Rachmaninow ein. «Mit kommt es heute so vor, als sei es aktueller denn je, Rachmaninow zu spielen», schreibt die ukrainische Pianistin im Booklet der neuen CD, um das Schicksal des russichen Komponisten wissend, der wie heute viele Ukrainerinnen und Ukrainer ins Exil gehen musste:

«Rachmaninow macht Hoffnung, seine enorme emotionale Kraft spornt zum Weitermachen an.»

Diese enorme emotionale Kraft setzt Anna Fedorova in jedem Takt des dritten Klavierkonzerts ein und lässt sie leuchten. Aus ihrem auch dynamisch extrem an die Grenze gehenden Spiel schien man das Bewusstsein um die Aktualität des Krieges herauszuspüren.

Ein Rachmaninow-Dream-Team

So geriet die Solokadenz im ersten Satz fast zu einer Art Aufschrei. Sehnsuchtsvoll nimmt Fedorova den zweiten Satz mit seiner üppigen Nostalgie. Auch hier ist das Sehnsuchtsvolle aber kantig, das Sentimentale dieser Musik oft fast von einer wütenden Deutlichkeit. Im Finale hält Anna Fedorova grossartig und unentwegt eine hohe Spannung aufrecht, die Grundenergie ihres Spiel ist hoch, dicht und faszinierend aufgeladen.

Mit Modestas Pitrenas hat die Pianistin einen Dirigenten zur Seite, der diese Energie aufnimmt und ans Orchester weitergibt, der die Spannung des Soloparts in satte Klangfarben umwandeln kann. Fedorova und Pitrenas: Hier kommt ein Rachmaninow-Dream-Team zusammen, voll gemeinsamer Begeisterung, die nicht zuletzt auch von der intensiven Zusammenarbeit bei den CD-Aufnahmen herrührt.

Eine Entdeckung war an diesem Abend die siebte Sinfonie von Valentin Silvestrow. Der Ukrainer, unlängst in der St.Galler Kulturreihe Cosmokultur zu Gast und aus seiner Heimat nach Berlin geflohen, hat diese einsätzige Sinfonie bereits 2003 geschrieben, und doch wirkte sie in der engagierten und bekenntnishaften Interpretation durch Modestas Pitrenas wie ein Kommentar zur Aktualität.

Betörend, wie Silvestrow zu Beginn Klanginseln schwebend, manchmal fast schwerelos in eine suchende, tastende Bewegung bringt, als Klänge voll Düsternis und Trauer. Aus diesem Dunkel schälen sich melodiösere Motive heraus, darunter ein sanftes, sehnsuchtsvolles Leitmotiv, das an schöne Erinnerungen gemahnt. Diese Sinfonie wirkt, als wolle Silvestrow seine Klangideen immer in etwas Besänftigendes überführen, etwa am Schluss in feine Harfenglockentöne und in ein nur noch tonlos verebbendes Ausatmen der Bläser. Modestas Pitrenas hat das Stück hörbar als Herzensanliegen interpretiert, ein Stück moderner Musik, das mit seiner stillen, suggestiven Kraft lange haften bleibt.

Die zweite von drei Aufnahmen Auch die zweite, vor wenigen Tagen erschienene CD mit dem zweiten und vierten Rachmaninow-Konzert ist Frucht einer gelungenen Zusammenarbeit zwischen Solistin und Dirigent. Anna Fedorova und Modestas Pitrenas finden den gemeinsam Ton. Fedorovas Rachmaninow ist so plastisch wie mit innerer Glut, so frisch wie farbig verträumt. Das zweite Klavierkonzert ist ihre glänzende Visitenkarte, das vierte unter ihren Händen eine absolute Entdeckung. (map) CD erschienen bei Channel Classics (www.channelclassics.com)

Neben dem dritten Rachmaninow-Konzert nimmt das Sinfonieorchester nächste Woche auch dessen Jugendsinfonie d-Moll auf, die das Konzert eröffnete. Ein spannendes Stück schon mit deutlichen Anklängen an den speziellen Rachmaninow-Klang mit seiner farbigen, nostalgischen Harmonik. Da steckt viel Tschaikowsky drin, aber auch deutsche Romantik. Gar etwas Tänzerisches in Mendelssohn'scher Manier oder das Slawische eines Dvorak. Aber eben schon viel Rachmaninow. Man darf sich auch mit diesem Stück auf die neue CD freuen.