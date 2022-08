TANGO-OPER Uraufführung im St.Galler Pfalzkeller: Gerne wäre man der Dichterin etwas näher gekommen Der Komponist Francisco Obieta hat eine neue Tango-Oper geschrieben, die sich mit dem Werk der argentinischen Schriftstellerin Alfonsina Storni befasst. Obieta hat vielschichtige, farbige Musik komponiert. Die Inszenierung der Oper wirkte allerdings zu leichtfertig hingeworfen.

Der Tanz gibt der Oper Schwung: Claudia Grava und Martin Birnbaumer als Tanzpaar, daneben die Sängerin Joana Elena Obieta und Performer Peter Egli. Bilder: Michel Canonica

Die Farbigkeit von Francisco Obietas Musik liess etwas erahnen von der Vielschichtigkeit der Texte und Gedichte von Alfonsina Storni (1892 - 1938), die als Kind aus dem Tessin nach Argentinien ausgewandert ist und dort zu einer der wichtigen Wegbereiterinnen der lateinamerikanischen Frauenliteratur wurde. Was die Uraufführung des Stücks letzten Freitag im St.Galler Pfalzkeller aber anstrengend machte, war das Fehlen eines Textheftes. Die gesungenen Texte Alfonsina Stornis blieben zudem über weite Strecken nur schwer oder gar nicht verständlich. Das erschwerte ein Eintauchen in dieses neue Bühnenwerk deutlich.

Tango-Elemente mit moderner Musiksprache verknüpft

So war man angehalten, nur über die Musik irgendwie einen Zugang zu dieser Frau zu finden, die nach Depressionen und einer Krebserkrankung früh den Tod im Meer suchte. Francisco Obieta ist ein produktiver Komponist, der erst vor zwei Jahren mit «Odysseus und Nausikaa» eine Tango-Oper vorgelegt hat. Jetzt also «Alfonsina». Gekonnt verknüpft Obieta, selbst Argentinier, aber schon sehr lange in der Ostschweiz wirkend, Tango-Elemente mit moderner Musiksprache. Vor allem in den lyrischen, nachdenklichen, manchmal auch traumverlorenen Partien gelingen ihm spannende emotionale Bilder mit einer bisweilen auch an den Rand der Tonalität gehenden Musiksprache. Feinsinnig und facettenreich verwebt Obieta verschiedene Musikstile.

Die Bilder von Performer Peter Egli (Mitte) entstehen während der Aufführung.

Damit diese Kammeroper nicht allzu statisch geriet, gesellte sich zu den beiden Hauptfiguren ein Tango-Tanzpaar. Claudia Grava und Martin Birnbaumer erzeugten da eine elegante, schwebende Atmosphäre und zeigten sich geschickt in der Art, wie sie die Emotionen des Hauptpaares ausspielten und interpretierten.

Für die beiden Gesangssolisten Joana Elena Obieta und Riccardo Botta waren sehr anspruchsvolle Uraufführungspartien zu meistern. Joana Elena Obieta, die nicht vom Opernfach herkommt, gelang dies intensiv und ausdrucksstark, Riccardo Botta kraftvoll und kernig. Die schlechte Verständlichkeit der Texte, nicht zuletzt auch durch die akustischen Verhältnisse bedingt, machte das Dabeibleiben für die Zuhörenden anstrengend. Zudem im zweiten Teil der rund neunzigminütigen Oper die Intonation nicht immer optimal geriet.

Ein Ventilator, der zur Störquelle wurde

Um das Ganze in Fluss zu halten, hat die Inszenierung (szenische Einrichtung: Christian Hettkamp) dem Bühnengeschehen noch einen Performer zu Seite gestellt, der vor allem die Köpfe der Protagonisten malte. Peter Egli verleugnete da nicht sein grafisches und sein Graffiti-Können. Schwungvoll skizziert erschienen seine spontanen Bühnenmalereien.

Und Tücher lassen sich auf einer Bühne wie dem Pfalzkeller nur mit einem Ventilator zum Flattern bringen. Der Einsatz wehender Tücher war für einige Momente eine gute bühnenbildnerische Idee. Dass der Ventilator dann aber bis zum Schluss der Oper rund eine halbe Stunde lief, wirkte seltsam, ermüdete und störte mit einem steten Hintergrundlärm auch die Musik.

Komponist und Kontrabassist Francisco Obieta.

Die Musik selbst, wie gesagt farbig und nuancenreich, wurde von einem gut aufeinander eingespielten und die Musik Obietas verinnerlichenden Quintett umgesetzt (Johanna Pfister und Regula Litschig, Violinen, Eduardo Garcia, Bandoneon, Gisela Keel, Klavier und Komponist Francisco Obieta dirigierend und am Kontrabass).

Man ging insgesamt aber etwas unbefriedigt aus dieser ambitionierten Produktion. Gerne wäre man dieser interessanten argentinischen Schriftstellerin näher gekommen. Da hat es der Inszenierung an Genauigkeit und an längeren Überlegungen gefehlt, wie Alfonsina Stornis Texte klarer, bewusster und deutlicher ins Zentrum zu rücken gewesen wären.