Swiss Music Awards St.Galler Sängerin Joya Marleen glänzt mit drei Auszeichnungen: «Es ist affengeil!» Die St.Gallerin Joya Marleen hat bei den Swiss Music Awards gleich drei Steine abgeräumt – Rekord! Nach ihrem Gewinn haben wir die sichtlich überwältigte Sängerin zum Interview geladen.

Mit 19 Jahren schon drei Auszeichnungen: Die St.Gallerin Joya Marleen ist die Abräumerin des Abends bei den Swiss Music Awards in Zug. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Wie geht es dir? Du hast drei Steine in der Hand!

Joya Marleen: Ich bin baff. Ich bin sprachlos. Wirklich sprachlos.

Du hast schon früh einen Stein bekommen, jetzt sind es noch zwei mehr...

Es ist ein bisschen ein Chaos, ich weiss wirklich nicht, was ich sagen soll. Es ist ein bisschen so: «Ok, cool.» Aber ich freue mich mega fest!

Was bedeutet es Dir, dass Du schon so früh in Deiner Karriere diese Anerkennung bekommst?

Ich freue mich mega. Ich fühle mich geehrt. Das wird richtig cool für die Zukunft. Ich kann Festivals spielen, kann neue Musik veröffentlichen. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.

Beschreib uns doch mal den Moment, als Du die Treppe rauf kommst und weisst: «Ich habe gewonnen.»

Mein einziger Gedanke: «Fall jetzt bloss nicht um.» Ich sagte mir: «Joya, konzentrieren!» Dann stand ich oben und es wurde richtig gut. Dort erst habe ich es realisiert: Irgendetwas ist grad richtig krass und läuft «falsch». Aber es ist mega cool und ich freue mich!

War baff und sprachlos: Sängerin Joya Marleen. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Hast Du damit gerechnet?

Nein, nicht wirklich. Aber es ist affengeil!

Hattest Du drei Reden vorbereitet?

Nein. Wie man vielleicht gemerkt hat, habe ich gar nichts vorbereitet, sondern einfach drauf los gelabert. Ich bin runter von der Bühne und hab erst dann realisiert, dass ich eigentlich noch allen Danke sagen wollte. Zuerst wollte ich zurück gehen und dachte dann: «Nein, das geht auch nicht.» Ich hab dann einfach allen Leuten, die mir immer geholfen haben und dem absolut krassen Team danke gesagt. Wirklich: Ohne die wäre ich nicht hier. Es ist unglaublich cool und ich habe das beste Team der Welt.