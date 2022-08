Saisonauftakt Bienenfleissig in die neue Spielzeit: Das Figurentheater St.Gallen spielt auf dem Bauernhof und bringt «Biene Maja» auf die Bühne Am kommenden Samstag ist das Eröffnungsfest.

Nur noch wenige Schritte bis zum Saisonbeginn: Das Kernteam des Figurentheaters St. Gallen mit Lukas Bollhalder, Simon Deckert, dem Leitungsduo Frauke Jacobi und Stephan Zbinden sowie Helen Prates de Matos (v. l.). Bild: Regina Jaeger

Ein schwarzes Schaf lässt sich nicht so schnell vertreiben. Erst recht nicht, wenn es erst einmal seinen Weideplatz auf den Spielplan des Figurentheaters erobert hat – und so sympathisch daherkommt wie Lukas Bollhalder im Strick-Look. Als Eigenproduktion hatte «Das kleine schwarze Schaf» im Mai Premiere. Jetzt darf es an die frische Luft: Sofern das Wetter mitmacht, wird das Stück für Kinder ab 4 im Spätsommer draussen gespielt, just an dem Ort, an dem sich Szenografin Helen Prates de Matos für ihr Bühnenbild der Indoor-Variante hat inspirieren lassen: auf der Wiese des Bauernhofs Notkersegg.

Bei schönem Wetter zu Gast auf dem Bauernhof Notkersegg: «Das kleine schwarze Schaf» für Kinder ab 4. Video: Figurentheater

Nur zum Eröffnungsfest der neuen Spielzeit am kommenden Samstag macht das Team um die beiden Theaterleiter Frauke Jacobi und Stephan Zbinden eine Ausnahme. Selbst bei Sonnenschein bleibt «Das kleine schwarze Schaf» am 3. September mit der Vorstellung um 15 Uhr in den vier Theater-Wänden an der Lämmlisbrunnenstrasse - weil vorher und nachher im Bistro und vor der Tür gefeiert wird, mit Kaffee und Kuchen, Quiz und Schminken. Später gibt es für die etwas Grösseren ab 10 «Humorvolles vom Hackbrett». Das pensionierte Theatermaskottchen Gertrud wird dabei mit von der Partie sein, ebenso Gertruds Klappmaul-Kollege Horst Hablützel und die Kellerheims, zwei junge Ostschweizer Hackbrettspielerinnen.

Biene Maja kommt «unverblümt» und sensibilisiert für das Insektensterben

Im Anflug ist aber auch bereits die erste Eigenproduktion der neuen Saison: Ende Oktober wird «Biene Maja unverblümt» Premiere feiern, in einer Bearbeitung des Kinderbuchklassikers für Kinder ab sechs Jahren und für Erwachsene. «Wir orientieren uns am Buch von Waldemar Bonsels, wollen aber darüber hinaus auch einen Bezug zur Gegenwart herstellen, auf das Bienen- und Insektensterben», sagt Frauke Jacobi zur Koproduktion mit dem Zürcher Theater Blau. Sie selbst wird auf der Bühne stehen, Regie führt Antonia Brix.

Geplant ist im Zusammenhang mit «Biene Maja unverblümt» eine Kooperation mit dem Naturkundemuseum St.Gallen. Es soll nicht die einzige in der kommenden Spielzeit bleiben, auch die Stadtbibliothek St.Katharinen zeigt Interesse und wird zum Thema «Anderssein» einen Büchertisch präsentieren, passend zum Stück «Das kleine schwarze Schaf». Frauke Jacobi sagt:

«Wir haben uns für die neue Spielzeit eine stärkere Vernetzung auf die Fahnen geschrieben. So können wir Themen vertiefen und unsere Zielgruppe auch an anderen Orten erreichen.»

Im September stehen neben «Das kleine schwarze Schaf» Wiederaufnahmen der «Zippel Zappel»-Produktionen (für Kinder ab 3) sowie zwei Vorstellungen des Stücks «Petty Einweg» (ab 10 und für Erwachsene) auf dem Programm. Es erzählt die Geschichte einer Plastikflasche und soll auf fantasievolle Weise das Nachdenken über Müll im Meer anregen. Nachhaltigkeit wird auch auf dem Spielplan grossgeschrieben. Weiterhin zu sehen sind Stücke wie «Romeo und Julia», «Die Bremer Stadtmusikanten» und «Samichlaus gsuecht», eine zweite Neuproduktion für Jugendliche wird Ende März Premiere haben: «Alice oder Der letzte Follower» unter der Regie von Oliver Kühn.

Künftig sind Zusatztermine leichter möglich

Gastspiele gibt es ab Januar, zusätzlich zu den Eigenproduktionen des Figurentheaters: von Puppenspiel.ch (mit Rahel Wohlgensinger, Simon Engeli und Hund Monty), von Fritz Grossmann («Die Katze, die tut, was sie will») und dem Theater Gustavs Schwestern («Hotzenplotz!», «Fritz Franz & Ferdinand»).

Der Flyer wird unterdessen als Faltblatt für jeweils zwei Monate gedruckt, nicht mehr für eine halbe Spielzeit: So kann das Theater flexibler reagieren und zusätzliche Vorstellungen einplanen. Die Pandemie habe das Figurentheater gut überstanden, sagt Frauke Jacobi:

«Als Theater für Kinder und Jugendliche sind wir gewohnt, dass wir kein längerfristiges Stammpublikum haben. Es erneuert sich alle paar Jahre, und wir müssen es immer wieder ansprechen und gewinnen.»