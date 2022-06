PREMIERE Die ukrainische Geigerin Elena Neff Zhunke gründet ein neues St.Galler Orchester, in dem auch Kriegsflüchtlinge mitspielen Mit der Sinfonietta St.Gallen spielt am Sonntag in der Lokremise erstmals ein Ensemble, das Schweizer und ukrainische Musikerinnen und Musiker vereint. Gründerin Elena Neff Zhunke will damit auch den kulturellen Austausch intensivieren.

Elena Zhunke wird auch Konzertmeisterin ihrer neu gegründeten Sinfonietta St.Gallen sein. Bild: Michel Canonica

Elena Neff Zhunke ist derzeit die Hauptfigur in Sachen ukrainische Musikaktivität in St.Gallen. Nicht erst seit dem Krieg engagiert sie sich für die Musik ihrer Heimat, seit dem Krieg aber mit besonderem Herzblut. Mit der Gründung der Sinfonietta St.Gallen führt sie jetzt Schweizer und ukrainische Musikerinnen und Musiker zusammen. Von insgesamt 21 Mitgliedern des Ensembles sind zwölf ukrainischer Herkunft.

Fünf davon sind geflüchtet oder kommen nur kurz aus dem Krieg zum Konzert am Sonntag in der Lokremise. Etwa Oleksii Beregovyy, ein Kontrabassist. Seine Frau ist aus der Ukraine geflohen und in Wiesendangen bei Winterthur untergekommen. Der Musiker kämpft in Kiew in einem Freiwilligenbataillon und kehrt nach dem ersten Konzert der neuen Sinfonietta wieder in den Krieg zurück. Schicksale, die noch vor einem halben Jahr undenkbar waren.

Im Orchester spielt auch eine Freundin von Elena Neff Zhunke, die Geigerin Olga Ponomaryova. Sie kam mit ihrem Sohn zu Beginn des Krieges nach St.Gallen. Elena Neff Zhunke hat im Quartier einen Chat zur Unterstützung ihrer Freundin eröffnet. Die Hilfsbereitschaft war gross. Olga Ponomaryova hat dadurch rasch eine Wohnung gefunden.

Niemand soll gratis spielen

Schon 2009 hatte Elena Neff Zhunke, damals noch nicht Mutter von drei Kindern, die Idee, ein Ensemble wie die jetzige Sinfonietta St.Gallen zu gründen. Damals ohne Erfolg, wird diese Idee jetzt Wirklichkeit. Das neue Orchester will den Schwerpunkt auf zeitgenössische Musik legen, diese aber auch mit Werken früherer Epochen verbinden. Die Geigerin, die im Sinfonieorchester St.Gallen bei den zweiten Geigen das stellvertretende Solo besetzt, möchte allen Musikerinnen und Musikern eine landesübliche Gage zahlen.

«Es gäbe so viele Musiker aus meiner Heimat, die überall gratis auftreten würden, einfach damit sie wieder auftreten können. Das will ich nicht. Ihre Leistung soll gerecht entlöhnt werden.»

Die Geigerin Elena Zhunke 2013 in einem Konzert mit ihrer Schwester Raisa in der Kirche Rotmonten St.Gallen. Quelle: Youtube

Geplant sind in Zukunft auch Auftragskompositionen. Elena Neff Zhunke, die mit ihrer Schwester Raisa am Klavier immer wieder auch moderne Musik spielt, etwa dem Duo gewidmete Musik des Schweizer Komponisten Martin Wettstein oder Stücke des St.Galler Komponisten Alfons K. Zwicker, sucht für neue Werke jetzt auch den Kontakt zum St.Galler Verein Contrapunkt. Der ist spezialisiert auf die Pflege von zeitgenössischer Musik in der Stadt.

Musik, die auch die Vergänglichkeit thematisiert

Gerade ist die Sinfonietta St.Gallen noch intensiv am Einstudieren der anspruchsvollen Partitur des Stücks «Tristium» des ukrainischen Komponisten Svyatoslav Lunyov. Er reist für das Konzert nach St.Gallen, muss aber wieder ins Kriegsgebiet zurückkehren. Das Stück bezieht sich auf Briefe des Dichters Ovid, die er aus der Verbannung geschrieben hat, aber auch auf eine Gedichtsammlung von Osip Mandelstam.

«Der philosophische Gedanke der Vergänglichkeit ist in Lunyovs Musik von zentraler Bedeutung», heisst es im Programmheft der Sinfonietta, die mit «Tagesmusik» und «Nachtmusik» zwei weitere Werke von Lunyov präsentieren wird. Dirigent ist Mikheil Menabde. Es ist der dritte Anlass in der vom Kulturverein Cosmokultur organisierten Konzertreihe «Im Spiegel». Hierbei war bereits der ukrainische Komponist Valentin Silvestrov zu hören. Und im September wird die Komponistin Victoria Poleva vorgestellt, die ebenfalls aus der Ukraine geflohen ist und heute in Disentis lebt.

Im Gegenzug soll im September Musik des St.Gallers Alfons K. Zwicker in Kiew gespielt werden. Elena Neff Zhunke wäre da gerne als Geigerin dabei. Als Mutter von drei kleinen Kindern mag sie diese gefährliche Reise in ihre Heimat aber nicht wagen.

Die Idee der Sinfonietta St.Gallen steht für kulturellen Austausch zwischen Schweizer und ukrainischen Musizierenden, aber auch für neue Ideen, zeitgenössische Musik dem Hörer näherzubringen, etwa mit sorgfältig moderierten Einführungen zu jedem neuen Werk. Sechs Konzerte pro Jahr wären ein Fernziel. Dafür ist Elena Neff Zhunke intensiv auf Sponsorensuche:

«Für diese interkulturellen Projekt, für dieses Orchester mit bestens ausgebildeten Musikerinnen und Musikern brauchen wir einen verlässlichen Sponsor, der uns hilft, das Projekt auch in die Zukunft zu tragen.»