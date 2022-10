Stiftung Lokremise: Sarah Fuhrmann und Christian Mühlestein übernehmen Geschäftsführung

Der Stiftungsrat der Lokremise hat am heutigen Dienstag, die neue Geschäftsführung bekannt gegeben. Auf Fabienne Klauser folgen Sarah Fuhrmann und Christian Mühlestein als Co-Leitung. Das Duo nimmt seine Tätigkeit per 1. Dezember auf.

Christian Mühlestein und Sarah Fuhrmann sind gemäss Stiftungsrat ein erprobtes Duo. Bild: Daniel Ammann

Sarah Fuhrmann lebt seit 2008 in der Stadt St.Gallen und ist seit 2018 für die Stiftung Lokremise tätig. Sie hat Theaterwissenschaften, Anglistik sowie Regie studiert und an verschiedenen Theatern als Übersetzerin gearbeitet. Wie es in der Mitteilung heisst, ist Fuhrmann in der Kulturszene gut vernetzt und erfahren in der Organisation und Kommunikation kultureller Veranstaltungen.

Christian Mühlestein hat Elektrotechnik studiert, als Lehrer und Eventtechniker gearbeitet und begleitet das Kulturzentrum seit der Eröffnung im Jahr 2010. Entsprechend hat er die Entwicklung der Lokremise von Beginn weg mitgeprägt. Zudem hat er das Angebot des Hauses ergänzt und für die Pflege des Baudenkmals gesorgt. Wie der Stiftungsrat schreibt, sind er und Fuhrmann ein erprobtes Team, das sich darauf freut, das Kulturzentrum in die Zukunft zu führen.

Fabienne Klauser hat die Geschäftsführung der Stiftung Lokremise im Februar übernommen und verlässt die Stiftung per Ende November aus persönlichen Gründen. Christian Mühlestein und Sarah Fuhrmann werden sich die Leitung per 1. Dezember hälftig teilen. (pd/arc)